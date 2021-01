Bylo těžké rozhodnout se, zda Stronatiho do maďarského Puskáse prodat, či nikoliv?

Jednoduché rozhodnutí to samozřejmě nebylo. Maďarský klub nabízel odstupné, které by pro Baník rozhodně nebylo zanedbatelné, nicméně po zvážení a diskuzích s trenérem Kozlem, Michalem Bělákem a Aloisem Grussmannem jsem došel k závěru, že v této chvíli je pro Baník prospěšnější, když Patrizio zůstane, než peníze, které maďarský klub v rámci odstupného nabízel. Tak vysoká nabídka Puskáse zase nebyla.

Situaci jste probíral i se samotným hráčem?

Samozřejmě. On vzhledem k tomu, jaké mu Puskás nabídl podmínky, cítil šanci sebe a svou rodinu zabezpečit. I tohle pro mě byla důležitá okolnost, protože Zio je hráč, který toho pro Baník odvedl hodně, je klubu velice oddaný, takže mi nebylo jedno, jak se na věc dívá on. Proto jsem rád, že mé rozhodnutí přijal a že po dobu, po kterou v Baníku zůstane, bude pro klub nadále odvádět sto procent, tak jak to dělal dosud. Věřím, že se svého vysněného zahraničního angažmá brzy dočká a třeba to bude v lepší soutěži, než je maďarská liga. Uvidíme.

Co vás tedy nakonec přimělo Stronatiho neprodat? Zvláště v době, kdy Baník vzhledem k okolnostem současné doby přišel o řadu finančních zdrojů a miliony korun odstupného by se logicky hodily?

Baník ani v současné těžké době není klubem, který by musel kývnout na každou nabídku, která přijde. Baník je klubem, který má prostor na to, aby zvážil, zda je pro něj nabídka výhodná, či nikoliv. Patrizio Stronati je hráč, který vyrostl v jednoho z lídrů toho současného týmu. Když nám v létě odešel Milan Baroš, existovala ve veřejném prostoru obava, jak nahradíme jeho vůdcovské schopnosti.

Podařilo se to?

Dnes nám vedle osobností typu Honzy Laštůvky nebo třeba Jirky Fleišmana dorostl další lídr právě v Patriziovi. A to nemluvím o jeho nesporných hráčských kvalitách. A my stojíme pár dnů před velmi ostrým startem jarní části ligy a kdybychom teď Patrizia prodali, těžko bychom za něj tak rychle našli náhradu.

Zimní přestupní období však potrvá ještě několik týdnů…

Samozřejmě. Bavíme se o situaci tady a teď. Čekají nás v lednu kromě jarních ligových zápasů i dvě podzimní dohrávky. Pokud tento těžký leden zvládneme, posune nás to v tabulce hodně nahoru a budeme ve hře o poháry. Proto teď nechceme mužstvo oslabovat. Alespoň ne za cenu, kterou Puskás nabízel. Může se ale samozřejmě stát, že nám leden výsledkově nevyjde.

To si ale jistě nepřejete…

Nepřeju, ale je to sport. Může se stát, že za pár týdnů naše naděje umístit se na pohárových pozicích nebudou tak zajímavé, a pak se na případnou nabídku na prodej Patrizia Stronatiho budeme dívat asi zase jinak. No a stejně tak se může stát, že se v nejbližších dnech ozve zájemce, který nabídne odstupné ve výši, která by vzhledem ke všem okolnostem, které jsem teď popsal, byla opravdu adekvátní a situace se může zase změnit. Nikdy neříkej nikdy, to platí i ve fotbale.