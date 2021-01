Třetí posilu ve dvou dnech oznámil fotbalový Baník Ostrava. Po krajních obráncích Sannehovi a Ndefem přichází do slezského klubu devatenáctiletý záložník Lukáš Cienciala z druholigového Třince. Talentovaný mladík podepsal na Bazalech smlouvu do června 2024.

11.7.2020 - domácí SK Líšeň v bílém (Tomáš Machálek) proti FK Fotbal Třinec (Lukáš Cienciala) | Foto: Deník / Attila Racek

„Bereme to především jako investici do budoucnosti. Lukáš má nejen velký fotbalový potenciál, ale také velkou touhu hrát za náš klub a pracovat na sobě. Je to kluk z regionu, který vnímá Baník jako velký pojem a motivaci. Z celého jednání jsme měli velmi dobrý pocit,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku Ostravu.