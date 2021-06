„Nevím, co se v kuchyni klubu dělo, a proč, takže mohu říct svůj laický fanouškovský pohled s odstupem. Od někoho, kdo má ke klubu vztah a sleduje ho,“ upozorní na úvod.

Měřítko hodnocení má v tom, jaké byly veřejně deklarované cíle klubu. „Pokud si vzpomínám, už s nástupem Luboše se avizovaly tři základní body: hrát o evropské poháry, atraktivní způsob hry a zabudovávání odchovanců do A-týmu,“ vypočítává Lička, který okomentoval i talentovaného mladíka v kádru Davida Buchtu.

Jaké vaše hodnocení sezony Baníku tedy je?

Celkem rychlé a stručné. Boji o poháry se Baník nikdy vážně nepřiblížil, což je nesplněný úkol. Podobné je to i u atraktivnosti hry. Na tom se shodnou nejen experti, ale i fanoušci.

A třetí bod zabudovávání mladíků?

To právě nevím, jak bylo myšleno. To se musíte zeptat, kolik jich tam dnes je schopných zabudovat. Já bych řekl, že v této chvíli se to týká především Kaloče a Buchty. Kaloč dostal hodně šancí, mě se líbí, ale já bych od něj čekal více zaangažovanosti do hry. Teď je však otázkou, jaké má úkoly. Jestli získat míč a jen ho předat, nebo jsou na něj vyšší požadavky. Já bych je měl.

A David Buchta?

To je jeden z největších talentů v Baníku Ostrava za poslední léta. Hlavně svým herním stylem a typologií je blízko trendům a potřebám současného fotbalu. I toto zabudovávání má svůj proces, protože ze začátku moc šancí nedostával, ale závěr měl exkluzivní. Se synem Marcelem jsme se dívali na utkání s Karvinou a říkal jsem, že je klidný, má výborné tempování, počet dotyků takový, jaký je potřeba, nezbavuje se alibisticky míčů, je rychlý, umí přihrávat i dávat góly. Jako trenér těžko nacházím v jeho řešeních výtky. Jen nevím, proč dostal možnost tak pozdě.

Myslíte si, že oba dva jsou hráči, kterých by se Baník neměl v brzké době zbavovat první nabídkou ve prospěch Slavie či Sparty, spíše je podržet a udělat z nich své opory?

Cest na pomyslný vrchol je hodně a každá je jiná, ale já jsem u výchovy pro to, aby ta kariéra hráče byla v klubu plánovaná, ve správný okamžik byl posunut tam, kam výkonnostně patří. Aby pak v áčku získal zkušenost a byl prodáván jako téměř hotový hráč. A určitě ne v Česku, ale přímo do zahraničí. To je ideální scénář. Navíc Buchta má ještě čas, protože když má hráč padesát šedesát ligových zápasů, jeho hodnota jde nahoru. Podívejte se na Hložka. Osmnáct let, desítky zápasů a dává góly.

Na druhé straně Davidu Buchtovi bude už 22 let…

Ale to není žádná ostuda, zaplaťpánbůh, že tu takový hráč je. Ano, Baroš byl hotový v sedmnácti, ale Jankulovski, Galásek, nebo Řepka až v jednadvaceti. U někoho to bouchne později. To ale nemění nic na tom, že jsem pro cestu, kterou jsem naznačil, a pokud ho někdo chce, ať ho koupí za pořádné peníze. Čím je větší cena a chuť jít po nákupu, tím větší má hráč šanci, že klub udělá pro jeho maximální integraci, adaptaci a dostane víc příležitostí.

Čím vás David Buchta zaujal? V čem vidíte jeho přednosti?

Protože splňuje dvě základní podmínky. Prvně konzistence a odolnost po mentální stránce výkonu. Nebojí se, je uvolněný, věří si. K tomu pak i fyzická část. To propojení dělá základ k tomu, abyste si mohl dělat nároky na úspěch. Když pak tu mozaiku doplníte jeho fotbalovým myšlením, máte komplexního hráče. Na druhé straně tím, že jsem neviděl ty zápasy naživo, nevím, jak se chová v přepínání do obranné fáze a jak to plní. V útoku je ale komplexní. Je schopný jít do protiútoku, chová se dobře po zisku míče i v postupném útoku. Umí hrát po celé šířce hřiště a je to rychlostní vytrvalec. Navíc na posledních dvaceti třiceti metrech umí práci týmu zefektivnit a dát tomu zlatou tečku. Takových typů v lize moc nemáme a myslím, že by neměl pracovat na odstraňování chyb, ale zdokonalovat to, v čem je dobrý.

Asi by se Baníku k němu hodil vyloženě střelec, který by jeho práci dokázal maximálně zužitkovat, že?

Když jsme mluvili o nenaplnění cílů Baníku, jedním z důvodů je to, že útočné pozice sedm, jedenáct, deset a devět mají strašně slabá čísla. Jen De Azevedo se chytil a dodal góly, ale u ostatních je to slabé. Zase je pravda, že jeden střelec, který by dal třicet branek, také není ideál. Za prvé by zmizel v zahraničí, a za druhé by se jen na něj mohli soustředit soupeři.

V zimě se hodně se diskutovalo o Patriziu Stronatim a zájmu maďarského Puskase. Vše uťal až majitel Václav Brabec. Co o tom soudíte?

Patrizio je pro mě s brankářem Laštůvkou, který byl neskutečný, nejvýraznější osobností Baníku. On ostatní z týmu svou hodnotou i přínosem válcuje, na českém trhu je pro mě nedoceněný hráč, který si ale říká o národní mužstvo. Nechci dělat chytrého, jestli tam jo, a tam ne, ale pokud ve 26 letech půjdete do maďarského fotbalu, je téměř jistota, že na této úrovni zůstanete. Nebo si sportovně spíše pohoršíte. To je můj názor. Pokud chce odejít, ano, ale tam, kde mu nabídnou víc, než Baník a česká liga.

Odpovídá osmé místo výkonům Baníku?

Musí. Když budu vycházet z prostých zásad, tak 34 kol je počet dostačující k tomu, aby bylo umístění považovatelné za odpovídající. Počet bodů, vstřelených i inkasovaných branek vám nedává prostor k tomu, abyste to sváděl na smůlu, či štěstí. Teď je důležité, aby si v klubu řekli: „Jsme osmí, protože…“. Pojmenovali si důvody, v čem nebyli dobří, akceptovali to a poučili se.

Řada fanoušků kritizuje fakt, že od sezony 2018/19, kdy poprvé od návratu do ligy hrál o poháry, nepřišel posun. Nemrhá tak Baník svým potenciálem, který má v zázemí i podmínkách vytvořených Václavem Brabcem?

Vím, kam míříte a tady bych se klubu, vedení i majitele zastal. Během krátké chvíle majitel klub oddlužil, dostal do zdravých čísel, celkově do kondice, protože takhle na tom snad ještě nikdy nebyl, co se týká solventnosti. Zázemí? To je snové, nikdy takové neměl. Pracovat ovšem na sportovní stránce, budovat mužstvo, je časově daleko náročnější. Je otázkou, jestli cíle vedení byly realistické, nebo spíše odvážné a uspěchané. S Bohumilem Panikem byli dvakrát do šestého místa, teď osmé, což odpovídá kvalitě a výkonnosti kádru. A cesta nahoru bude dlouhá. Odpočátku jsem byl přesvědčený, že cíle Baníku, tedy poháry, jsou nereálné. Podobné umístění, jaké se dostavilo, jsem očekával.

Opravdu?

Ano. Také jsem byl skeptický ke změně herního projevu při skladbě mužstva. Jak jsem řekl, zejména v ofenzivní fázi hráči nemají čísla, navíc chybí rychlostní typy, které se vepředu uplatňují, byť teď se to s Ndefem, Sorem či Sannehem zvyšuje.

Ale vraťme se k původní otázce. Řekl jste, že Baník má podmínky jako nikdy, přesto nenahání pražská „S“, ale před ním končí Liberec, Slovácko, nebo dokonce Pardubice…

To už si musí vyhodnotit sám majitel, ale já si myslím, že právě proto, že cíl má, ukazuje své ambice. A pozitivem na této sezoně by mělo být, že vám to odhalilo, s kterými hráči tyto cíle naplnit můžete, a se kterými nikoliv. I v Baníku potřebujete k úspěchu čtyři pět let. Infrastrukturu, když seženete peníze, postavíte relativně rychle, ale vybudovat něco fotbalově, je daleko složitější.

Ale asi rozumíte rozhořčeným fanouškům…

Jo jasně. Co bych vytýkal vedení Baníku, že neodhadlo nastavení cílů mužstvu a trenérovi na ten potenciál, který v té době v klubu byl a je. Myslet si, že s tímto kádrem budete honit Plzeň, Spartu, Slavii, Jablonec, bylo příliš optimistické. Musíte totiž z něčeho vycházet, a i kdyby byl Baník bez peněz, pořád má svou hrdost, bude chtít vyhrávat, byť by měli o jednu nohu méně. Proto jsem zmínil vzorové hráče v chování, jako jsou Laštůvka s Patriziem Stronatim, kteří by měli být příkladem. Oni naplňují podmínku pro to, aby se o poháry rvali. U zbytku je to ale jiné a proto je třeba si počkat. Posun bude pomalý, ale musí být systematický. Nicméně bych rád vypíchl ještě jedno pozitivum.

Povídejte…

Říká se, že do Baníku přišli hráči, kteří na jeho ambice nemají. S tím se dá souhlasit, nicméně příchod Ndefeho, nebo dalších afrických hráčů, je trefa. Zároveň vám něco přináší i do klubové a regionální kultury. Když s nimi budou dobře pracovat, bude to dobré. Ndefe je třeba už nyní jedním ze tří nejlepších pravých beků v Česku, který je schopný cíle klubu naplňovat. Výjimečnost vidím i u Sora nebo Sanneha.

Co říkáte na matadory jako Martin Fillo, a Jiří Fleišman?

U obou klobouk dolů, jak pracují pro mužstvo, a je jasné, že je to jejich maximum, spíše už půjdou dolů. Ale proč se jich zbavovat, zvlášť kdy vidíme, že třeba na levou obranu jiná varianta v kádru ani klubu není? Navíc když kromě splnění klubových parametrů mají i chování a charakter. To je pozitivní. Jen tihle hráči nesmí brzdit Buchtu, Ndefeho a další. A pak je to o diskusi a vysvětlení úlohy daného hráče v mužstvu, a co se od něj očekává. Z pohledu jejich přínosu pro tým si smlouvu dokonce zaslouží, protože určitě patřili do nejlepší třetiny čtvrtiny v mužstvu.

Kritika ze strany veřejnosti se nesla i na to, že v závěru ligy, kdy Baník neměl příliš šanci dostat se do Evropy, nedával moc příležitostí mladým. Souhlasíte s tím?

Mladí by měli dostávat šanci podle určitého plánování, nikoli podle toho, jestli se o něco hraje, nebo ne. Naopak. Pro mě má větší význam, když hráče dám do vážného zápasu. A ligové utkání je vždy vážné. U současných mladých nevím, jak s nimi bylo pracováno, kdy šli do devatenáctky, kdy do juniorky, a jak se s nimi uvažovalo směrem k A-týmu. Vzpomínám si, že jsme byli dva roky zpět na Ježkově memoriálu na zápase české šestnáctky s USA. Skončilo to 1:1 a já byl nadšený výkonem, typologií a chováním na hřišti Karabce ze Sparty a Drozda z Baníku.

A Adam Karabec nyní hraje v A-týmu Letenských…

Neříkám, že je to hotový hráč, ale určitě pro základní sestavu Sparty. O Drozdovi se neví, já ale netvrdím, jestli je to dobře či špatně, záleží na tom, jak se s ním pracuje. Já se přikláním k tomu, že není důležité, jestli je hráč pro áčko připravený v osmnácti, nebo dvaadvaceti, ale aby se pro něj udělalo maximum. A když trochu odskočím, vy do Ostravy nedostanete patnáct ambiciózních hráčů, kteří by vás dostali do pohárů. Nikdy. Z té patnáctky si jich deset dvanáct musíte vychovat, měla by to být víc než polovina kádru, jež doplníte třemi čtyřmi odjinud.

To je vaše měřítko úspěšnosti mládeže?

Ano. To jsme i počítali a dělali jsme si k tomu analýzy. Baník si každý rok vychoval v průměru 1,8 hráče pro evropský fotbal a po třináct let, kdy jsem byl v klubu trenérem či manažerem, jsme nikdy neměli pod dvanáct třináct odchovanců v kádru. Ty stejné poměry byly i v době, kdy jsem v klubu nebyl. Naopak těch, které jsme koupili, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Je pravda, že je jiná doba, Liberec či Jablonec těží ze spolupráce se Slavií a Spartou, tohle ale v Baníku nemůže díky tradici fungovat.

A asi ani díky geografické poloze měst…

Přesně tak. Bob Pánik to jednou řekl, že hráči z Prahy půjdou do Liberce či Jablonce, protože to mají hodinu domů. Těžko ale odejdou do Zlína, Ostravy a podobně.

V čem vidíte důvody neúspěchu Luboše Kozla v Baníku?

Překvapilo mě to, protože jsem s ním na svazu tři roky pracoval, sedí mi lidsky i komunikačně a v Dukle, nebo tady s osmnáctkou devatenáctkou, odvedl dobrou práci. U Baníku ale na tohle nejsem schopný odpovědět. To už je pak i na adaptaci na okolí, fungování klubu. Je otázkou, zda Luboš dobře vyhodnotil možnosti kádru, protože on s cíli veřejně souhlasil. Doufal, že to zvládne. Nezvládl. A to i tím, že jak jsem řekl, byly to cíle optimistické a nereálné.

U týmu byli pro další sezonu potvrzeni Ondřej Smetana spolu s asistenty Tomášem Galáskem, a Janem Barankem mladším. Je to správná cesta?

Na to vám nikdo neodpoví, protože kam chce směřovat, musí vědět klub. Vše vychází z nějakých principů, vizí a cílů, s nimiž Ondra s Tomášem musí být ztotožněni, přesvědčeni, že je to správné, a oni jsou těmi, kteří tu laťku posunou výš. Zároveň klub musí být přesvědčen, že oni jsou ti praví. A pak mě bude zajímat, jak si Baník veřejně nastaví cíle. Potom se můžeme bavit, jestli jsou reálné. Osobně bych si přál, aby Baník v příští sezoně naháněl Slavii a Spartu, ale to byl bych překvapený. Že by hned od podzimu měl Baník šlapat, hrát atraktivní fotbal a byl objevem ligy, myslím si, že na to si ale klub musí počkat. I my fanoušci.

Baník by si měl stanovit střídmější cíl, než jsou poháry?

To může říct jen ten, kdo v klubu je. Ale jste takový optimista, že byste řekl, že přijdou opory, které zvednou výkonnost mužstva? Třeba útočník, který dá patnáct dvacet gólů? Já si myslím, že ne. Pak je to na tom si dát postupné cíle. Pár světýlek tam bylo, kdy se mi Baník líbil, jenže potíž je ustálit výkony. Ne hrát vyrovnaně se Slavií a pak propadnout třikrát po sobě. Cesta není příjemná, dlážděná, naopak, bude trnitá, kamenitá, ale pokud bude dobře nastavená, věřím, že se do pohárů jednou Baník dostane.