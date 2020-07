Celkem 35 osob z MFK Karviná (hráči, trenéři, funkcionáři) se v dopoledních hodinách podrobilo na odběrovém místě nemocnice v Ráji odběrům a pozitivní nebyl nikdo. Výsledky prezentovala hygienická stanice v Karviné.

Slezané byli od začátku měsíce v karanténě poté, co se v jejich týmu objevili původně tři a posléze čtyři nakažení hráči plus jeden člen realizačního týmu.

„Tím pro fotbalisty skončila karanténa a všichni se zase mohou vrátit k běžnému životu bez omezení,“ informovala vedoucí protiepidemického oddělení karvinské hygieny Andrea Lipjaková.

Ta Deníku už v úterý potvrdila, že i kdyby z testů vyšla některá z osob pozitivní, do karantény by už celý tým nemusel. Šla by do ní už jen pozitivní osoba. Tou ale nebyl podle prvotních výsledků nikdo.

Zprávu jistě uvítá Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže. Ta už dříve deklarovala, že je v jejím zájmu dokončit dlouhou fotbalovou sezonu na hřišti.

Po páteční dohrávce Třince s Vlašimí bude ukončen druholigový ročník a díky dobrým karvinským testům může pokračovat i soutěž nejvyšší.

Ze skupiny o záchranu zbývá odehrát poslední dvě kola, která se podle nových termínů uskuteční 23. a 26. července. Karvinští se nyní mohou po karanténě zase připravovat na společných trénincích na duel ve Zlíně.