Fotbalisté Baníku Ostrava, Opavy a Karviné jsou tři krajští zástupci působící v nejvyšší soutěži. Deník přináší každý týden pravidelné informace přímo z kabiny těchto mužstev o tom, jak se připravují na následující mistrovské zápasy. Informuje však také o všech novinkách. Tady jsou!

Závěr zápasu fotbalového Baníku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Baník se chystal v Čeladné, teď ho čeká Plzeň

První týden reprezentační přestávky vyplnili fotbalisté Baníku Ostrava čtyřdenním soustředěním v Čeladné, kde si to všichni pochvalovali. „Celý pobyt měl relaxační charakter, to pokud jde o jakousi psychickou očistu, ale i ten kondiční. Do tréninku jsme zakomponovali běžecké věci, jízdu na kole, tenis, samozřejmě jsme byli i na hřišti.