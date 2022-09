Teď se těší na jeden z vrcholů každého ročníku, Baník totiž v sobotu míří na Spartu (19 hodin). On sám na Letné jednou v dresu Ostravanů slavil. Psal se srpen 2014. „Vždy je to velký zápas. Teď máme minisérii, dva zápasy jsme neprohráli, tak bychom byli rádi, kdybychom v tom pokračovali a udělali radost fanouškům,“ řekl Michal Frydrych.

Je v šatně lepší nálada, než po předchozích nezdarech?

Určitě je, ale pořád víme, že vstup do sezony nebyl takový, jaký jsme všichni očekávali. Samozřejmě teď je to o něco veselejší, ale je před námi spousta zápasů a práce.

A jak se vy cítíte? Ani ve vašem podání nebyl úvod ročníku podle představ, viďte?

Já jsem rád, že jsme teď dvakrát po sobě udrželi čisté konto. Od toho jsme se mohli odrazit. Jen doufám, že v tom budeme pokračovat. Ale máte pravdu, že začátek nebyl jednoduchý. Vracel jsem se domů, byla to poměrně velká změna. Především v prostředí, stylu fotbalu i trénincích. Navíc v Polsku jsem zažil těžkou sezonu, takže to vše se na mně podepsalo. Bylo toho více najednou. Ale teď už se cítím lépe a doufám, že se to zlepší. Vím, že výkony nejsou ještě na té úrovni, jaké jsem schopen.

S Davidem Lischkou jste si ve stoperské dvojici sedli?

Něco jsme spolu odehráli už v přípravě, ale pak jsem byl chvíli zraněný já, David poté také, ale ten to měl delší. Teď se vrátil, ale to, jak nám to jde, ukážou teprve další zápasy. Jsme rádi, že jsme ty dva první zvládli s čistým kontem, ale není to jen o obráncích. Defenziva je prací celého mužstva, takže doufám, že vše bude fungovat tak, jak má.

Lze stavět i na tom, že vyjma jedné tutovky Hradce po standardní situaci jste soupeřům při těch dvou nulách nedovolili žádné větší šance?

Já bych to teď nepřeceňoval. Samozřejmě i Pardubice měly a mají své problémy, takže je třeba ty výsledky a výkony potvrdit i v dalších zápasech. A těžších. Když se to podaří, můžeme se o tom bavit. Teď jsem rád, že jsme udrželi čistá konta, pomohli jsme k nim konečně Honzovi Laštůvkovi, takže na to bych se nesoustředil. Hlavně ale ať jsou týmové výsledky a výhry, než nuly.

Čeká vás Sparta. Jak tyto zápasy vnímáte, jelikož jste je zažil v dresu velkých rivalů klubu z Letné – Baníku i Slavie?

Ať už jsem byl v Baníku nebo ve Slavii, tak Sparta je největší nepřítel, takže jde vždy o vyhrocený a bojovný zápas. Samozřejmě vzbuzuje zájem fanoušků, má to náboj, můžete se ukázat. Nic jednoduchého, ale i pro takové fotbal hrajete.

Bylo to vyostřenější za Baník, nebo za Slavii?

Baníkovci mají utkání se Spartou jako to nejvíc. Když jsem ale byl ve Slavii, tak derby je pro Spartu ještě větší zápas. Pro mě to byl ale v obou klubech vždy obrovská událost a já to tolik nerozlišoval.

Baníku se na Spartě nedaří, v historii samostatné české ligy na Letné vyhrál jen třikrát. Proč?

Musíme si uvědomit, že se pořád bavíme o Spartě, jenom z nejsilnějších českých klubů. To bude určitě důvod. Druhý bych pak viděl v rivalitě, možná i v prostředí, které může na některé nezkušené hráče zapůsobit. Ale podobné série bývají i u jiných klubů. Třeba v Jablonci to Baníku také moc nejde. Moc bych to nepřeceňoval, ale tady to bude i tím, že jde o Spartu. Možná prožívá nyní slabší období, ale kvalitu má stále obrovskou. A domácí půda jim také pomáhá.

15. SRPNA 2014. To byl den, kdy fotbalisté Baníku Ostrava slavně vyhráli na Spartě 1:0. Zleva Patrizio Stronati, Jan Baránek, Daniel Holzer a Michal Frydrych. Foto: FC Baník OstravaZdroj: Deník/VLP Externista

Vy jste ale jednu výhru v dresu Baníku na Spartě zažil. Tu poslední v roce 2014. Vybavíte si z toho utkání něco?

Vybavím, pamatuji si to moc dobře. Měli jsme hodně mladou obranu i brankáře, celkově docela mladý tým. Naproti tomu Sparta snad jeden z nejsilnějších. Jen nevím, jestli nakonec vyhráli titul. Dali jsme brzký gól Jankem Gregušem a potom jsme to ubránili. Stálo při nás štěstí a zároveň jsme podali maximální výkon. Tohle bude potřeba, abychom si nějaké body odvezli i tentokrát.

Byť je to už osm let, lze z toho nějak vycházet?

Určitě hrát ze zabezpečené obrany, snažit se udržet čisté konto, a pokud možno nepouštět Spartu do šancí. Víme, že i když má své potíže, kvalitu má. A na to musíme být připraveni. Každý musí podat maximum, a když se to sejde, tak můžeme být úspěšní.

Vzpomněli jste si na ten zápas z roku 2014 s Janem Baránkem, dnešním asistentem Pavla Vrby, který byl tehdy s vámi v obraně?

Zatím ne, nepozastavovali jsme se nad tím. Je to hezká vzpomínka, ale už jde o minulost, před sebou máme tenhle zápas, na něj se chystáme. Na to se musíme soustředit.

Co čekáte od nadcházejícího utkání?

Těžký zápas. Sparta čtyřikrát po sobě nevyhrála, bude to určitě chtít zlomit, ale my tam budeme od toho, abychom jí to co nejvíce znepříjemnili a dostali je do úzkých. Víme, že když se jim doma nebude dařit, fanoušci mohou na ně vytvořit ještě větší tlak, takže by bylo fajn je potrápit. Nejsou v jednoduché situaci.

Spoléhat ale jen na to, že nejsou v pohodě, asi nechcete…

Samozřejmě to ne. Musíme spoléhat na své poslední výkony a odrazit se od nich. Trenér nám ukáže, co by na ně mohlo platit a pak už bude jen na nás, abychom to na hřišti zužitkovali.

Trenér Pavel Vrba Spartu ještě před pár měsíci vedl. Může to být výhoda Baníku?

Hráče, které v týmu měl, tak zná, ví o jejich silnějších a slabších stránkách. Na to nás může upozornit. Ale velkou roli to podle mě hrát nebude. Mají nového trenéra, chtějí hrát jiným stylem, kádr obměnili, takže to nevidím, jako něco důležitého.

A vypsal kouč odměnu pro tým za případný úspěch? Cítíte na něm větší nahecovanost?

O ničem nevím. Možná něco teprve přijde. Uvidíme.