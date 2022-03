Tématu „trenér“ se věnuje druhá část obsáhlého rozhovoru. „Měl jsem pocit, že v seniorské kategorii budu víc potřebný, bude mi to sedět, a je to pro mě velká zkušenost. Navíc v klubu, kde jsem začínal a cítím se tu doma. Dobrý pocit,“ popisuje Galásek.

Galásek otevřeně: Útěk z Baníku do Tilburgu? Splnily se mi klukovské sny

Jak se seběhl váš návrat do Baníku?

Nějaké kontakty byly za Péti Mašleje, za Marka Jankulovského, ale to ještě nebyl ten pravý čas, abych na to kývl. Že bych si řekl: „Jo, teď mi to vyhovuje. Vrátím se do Baníku jako trenér.“ Ale dal jsem pozitivní signál, že by to mohlo být v budoucnosti. Loni mi zavolal Lojza Grussmann a samotného mě napadlo, že kdyby šlo kombinovat reprezentaci s Baníkem, tak bych do toho šel. Baník souhlasil. Kdyby ne, tak upřímně říkám, že bych na to nepřistoupil. Ale takhle ano. A i doma mi dali zelenou. (usmívá se)

V čem se u vás změnila situace?

Děti už jsou teď velké, postarají se o sebe, a manželka to akceptovala. I když to brala trochu jinak než já, ale vždy mě podpořila a to udělala i teď.

Legenda Baníku Vojáček: Někdy zírám, abych se poznal. Co zažil na Camp Nou?

Asi očekávala, že po ukončení kariéry budete s ní.

V tomhle ohledu je to dost složité, ale jak říkám, dostávám stoprocentní podporu. Snažíme se to řešit, že po „repre“ srazu zůstanu v Praze, uděláme si tam hezký den, někam společně vyrazíme. Ví, že bez fotbalu nebudu a rodině je jasné, že je možná až na druhém místě. Ona pořád doufá, že to jednou skončí. Třeba v sedmdesáti sedneme na letadlo, zaletíme si na vysněnou dovolenou na Havaj. Představovala by si to už teď, ale s fotbalem je to složité. Lidé vidí peníze, jenže život není tak jednoduchý. Ale víme, co chceme a nelze si stěžovat. Vše má své plusy a minusy.

Žena žije ve vašem trvalém bydlišti v Německu, že?

Ano, a ani neuvažuje, že by se vrátila. Na život v zahraničí si zvykla a svědčí jí to. Ani děti tu nemají kamarády, rádi se vracíme i do Holandska, takže jsme našli střední cestu, že jsme napůl cesty do Nizozemí, napůl do Česka. Jsem rád, že máme svůj dům a po letech cestování jsme se usadili. Ale musím říct, že poměrně často pendluje a jezdí tady. Na druhé straně dva roky díky pandemii jsem měl práci dvacet minut od domova, takže si mě také užila.

Zmínil jste děti, syna a dceru. Jsou už víc cizinci, než Češi?

Určitě. Syn se učil česky doma, aby rozuměl babičce s dědou. Domluví se anglicky, německy i holandsky. Dcera žije v Holandsku, do ciziny se stěhovala, když jí byl rok a umí čtyři pět jazyků. Včetně češtiny. V tom není problém.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Dozadu obstojné, ofenzivě nepomohla ani střídání. Co říkáte?

Věnují se fotbalu?

Kluk hraje v Německu na nižší úrovni. Sleduji ho, a když jsem se před nedávnem vrátil na skok domů, byl jsem na jeho zápase. V mládeži jsem ho trénoval a momentálně hraje v nižší soutěži. Ale kdoví. Honza Koller se prosadil taky v pozdějším věku a byl to velký hráč. Klukovi je 21, tak uvidíme. Hlavní je, že ho fotbal baví.

A co vy?

Já vždy říkal, že jsem Čech. Mám rodný list, české občanství, a tak to i zůstane. Nad ničím jiným jsme neuvažovali, i když jsme přes dvacet let pryč. Rád se vracím, mám tu kořeny, něco jsem tu zanechal. Jako člověk i jako hráč, byť třeba do Ostravy jsem se v době kariéry moc nedostal. Hlavní bylo se jako rodina vždy sejít na Vánoce, případně v létě. Jednou dvakrát do roka jsme jezdili za rodiči.

Dospělý fotbal jste trénoval na nižší úrovni v Německu, jinak jste se věnoval mládeži. Kdo je vaší trenérskou inspirací?

Samozřejmě Karel Brückner, s nímž jsme se na začátku neznali, ale přesto na mně začal stavět. Vždy koukal na nás, ne na soupeře. Zinedine Zidane, Vieira? To on neznal. Připravoval nás tak, abychom soupeře eliminovali svým pojetím. Pak třeba Co Adriaanse, se kterým jsem spolupracoval čtyři a půl roku. Začalo to už v Tilburgu a pak si mě vzal s sebou i do Ajaxu. Velká autorita, měl rozsáhlou škálu tréninků, které byly zábavné, žádný stereotyp. Byl ale i přísný, za něj jsem zažil největší tresty. Třeba maraton.

Exparťák o Smetanovi: Složitá povaha, Baník mě nepřekvapuje. Co mu vytknul?

Co prosím?

No, spíše takový větší půlmaraton. V Tilburgu jsme v přípravě v Gentu prohráli 0:5. Druhý den jsme přijeli, vzali auta, třináct kilometrů od stadionu zaparkovali, odevzdali trenérovi klíče, řekl nám trasu na stadion i zpět a běželi jsme ve skupinách po pěti po cyklostezce. Pěkně lidem na očích. Zastávky byly v restauracích, že jsme tou metou proběhli se zaznamenávalo na pivní tácek. A jen jednou jsme za těch třináct kilometrů mohli vydechnout, nebo joggovat. Pak udělal průměr a běželi jsme zpět pro auto. Nesměli jsme nic jídlo, pití a tak použít z klubu. Vše jsme si museli nabalit sami z domu. Teď z toho zrovna dělali filmový dokument, škoda, že jsem se nemohl zúčastnit. Ale také jsme se tři čtyři hráči nebáli další trénink sabotovat. Chtěli jsme ho tím donutit, aby si uvědomil, že je to i jeho chyba, že jsme prohráli o pět branek.

Opravdu?

Odešli jsme z tréninku, že máme zdravotní problém. Trenér totiž asi neprohrál, on s námi neběžel. To bych udělal třeba já, jenže on ne. Ani na kole nejel, vezl se jen v autě. Média mu pak za to dala kartáč, jak se u nás říká. V Ajaxu už si to nedovolil. Holt, každý měl plusy i minusy. Ale byl to můj nejlepší trenér.

Umíte si představit, že třeba po nedávném tristním výkonu s Teplicemi byste nechal hráče běhat po Ostravě?

V té době do toho neměl nikdo co mluvit, hlavní slovo měl trenér. Žádní jeho nadřízení, nebo dokonce hráči. Dneska kolikrát když nepřistoupíte na hráče, tak po čase jdete. Ale já bych do toho nikdy nešel, byť prohra 0:5 v Belgii nebyla pro klub dobrá vizitka. I když to byla jen příprava. Nebo jsme dopoledne tvrdě trénovali a odpoledne museli proti amatérům vyhrát deset nula. To byly cíle, které když jsme nesplnili, šli jsme zase jen dřít a běhat. Líbil se mi ale svou náplní tréninkových jednotek.

Tomáš Galásek.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Baník v Hradišti jako doma, ozdobou šlágru byli opět fanoušci, podívejte se

Zajímavé by bylo, kdyby v Ajaxu musel běhat Ibrahimovič…

(pousměje se) Zlatan by asi nešel, ani v těch devatenácti letech. Ale pamatuji si perličku.

Povídejte…

První rok měl na dresu Zlatan. Nedařilo se mu, tak po sezoně přišel a říká: „To jsem přehnal, neunesl jsem to, takže dolů.“ Sice nevěřil, že se mu tam příjmení vejde, ale vešlo a pak začal zářit.

Je skutečně egoista, nebo jde jen o pózu pro veřejnost?

Těžko říct. On se kamarádil spíše se zahraničními hráči, než s domácími. Těžko bral, že Holanďané byli víc hýčkáni. On chtěl být hvězda, v záři reflektorů, být nejlepší. Místo toho vyzdvihovali Sneijdera, nebo Van der Vaarta. Třeba tady v Baníku jsme rodina, kolektiv, tam je to sám na sám. Nebylo to moc skupinové. Sem tam se stalo, že jsme s kluky někam zašli, ale zřídkakdy. Ale zalíbilo se to manželce, protože jsem byl častěji doma. (usmívá se)

Když vypukl po vzájemném zápase v reprezentaci incident mezi Ibrahimovičem a Van der Vaartem, bylo peklo i v šatně?

Peklo ne, ale pro trenéra Koemana složitá situace. Ibra tvrdil, že s Van der Vaartem v jednom mužstvu už nebude, jako trenér ale chcete oba. A co dál? Dokonce jsme měli jako tým takové kolečko, jako na psychologickém cvičení, s tím, že si to vyříkáme. Nemělo to ale smysl. Ibra do médií řekl, že se neomluví, Van der Vaart že ho zranil schválně, radoval se i z gólu, který vzápětí padl, takže to nešlo. Žádné omluvy nebral a bylo jasné, kdo odejde. V tom se Holanďané zachovali vlastenecky. Ibra tedy musel přestoupit.

Šéf Baníku Brabec: Lischka nestál 16 milionů, u Bazalů jsem pesimista. A poháry?

Čím si vysvětlujete své výsadní postavení u Karla Brücknera?

Abych byl upřímný, také to nechápu. Já si to spojuji s Hansem Meyerem v Norimberku, který mě znal z Tilburgu. Oba ve mně asi viděli zodpovědnou osobu, článek mužstva spojující trenéry a hráče, defenzivu a ofenzivu. Důvěryhodný bod v týmu. Takhle si to vysvětluji, protože s oběma jsem měl nadstandardní vztah. Co se ke mně doneslo, tak Van Gaal tou dobou údajně říkával, že když hraje Galásek, jsou ti okolo něj lepší. Že umím dát přihrávku dopředu, uklidnit hru, nebo je zajistit dozadu.

TOMÁŠ GALÁSEK



Narozen: 15. ledna 1973 ve Frýdku-Místku (49 let)

Pozice: asistent trenéra reprezentace a Baníku Ostrava

Hráčská kariéra: Baník Ostrava (1991 až 1996 a 2008), Tilburg (1996 až 2000), Ajax Amsterdam (2000 až 2006), Norimberk (2006 až 2008), Mönchengladbach (2009), Erlangen-Bruck (2000 až 2012)

Bilance v reprezentaci:

69 zápasů, jeden gól

Trenérská kariéra: Erlangen-Bruck (hrající asistent 2011 až 2012), reprezentace ČR (asistent 2012 až 2013 a od 2018), Erlangen-Bruck (mládež 2013), Schweinfurt (asistent 2013-15), Weiden (2015-16), Norimberk U17 (asistent 2019-21, vše Něm.)

Úspěchy: bronz Euro (2004), účastník MS (2006) a EURO (2008), 2x mistr Nizozemska (2002, 2004), 2x vítěz Nizozemského poháru (2002, 2006), vítěz Německého poháru (2007)

Rodina: s manželkou Sylvií má syna Toma (21) a dceru Denisu (26), trvalé bydliště má v Eckentalu nedaleko Norimberku

S Karlem Brücknerem jste se o tom nebavili?

To ne, ale ptal jsem se ho, proč jsem nedostával více šancí předtím u Pepy Chovance, když on tam byl jako konzultant. Tvrdil, že do toho neměl co mluvit.

Na EURO 2004 vás postavil do zápasu s Německem jako jediného z ideální jedenáctky, a to i přesto, že jste měl žlutou kartu a při další byste nehrál čtvrtfinále. Proč?

Myslím si, že tam chtěl mít zkušenost, a já měl v mužstvu centrální pozici. Proto mě postavil. „Jednoho tu nechám, a to jsi ty,“ tvrdil mi. I za cenu rizika druhé žluté karty v turnaji. Ale o poločase jsem s ním diskutoval a přemluvil, že riziko se ještě zvýšilo, protože jsem tam měl skluz bez míče a bylo to na hraně. „Tak dobře,“ řekl. Tomu už uvěřil a stáhl mě. Řadu věcí jsem si ale od něj vzal, stejně jako třeba z Ajaxu. Ať už dovednost, techniku, obounohost. Sám vím, že jsem se zlepšoval ještě v sedmadvaceti. I přesto, že mi říkali, že lepším nebudu. I ve třiceti se člověk může něco naučit a rozvíjet. Ale Hans Meyer mě už třeba při odpoledních trénincích šetřil.

Obrazem: Z Polanky přes Vítkovice až do ligy. Talent Šín patří k nadějím Baníku

Vy to starším hráčům neděláte?

Nemusím. Fleišman, Kuzmanovič a další v pokročilém věku trénují všechno. Chtějí. Já chtěl taky, trenér byl ale jiného názoru. Nedělal jsem laktátové ani rychlostní testy. Meyer mi říkal: „Já tě tu mám, abys byl připravený na zápas. Nepotřebuji tě zničit. Zahraj si ve čtvrtek nohejbal, to je tvůj zátěžový trénink.“ To mi bylo šestatřicet. A mužstvo to akceptovalo, trenér si to obhájil. Podobné to bylo, když jsem se vrátil do Baníku a byl tu Karel Večeřa. Trénoval jsem individuálně v Německu, tady jsem přijel třeba až ve čtvrtek. S trenéry jsem neměl nikdy problém, to je pro mě důležité. A mám rád i dobrý pocit, když kouč a hráč mají kladný vztah.

Prý jste v šatně i velký vtipálek. Je to pravda?

Suchý humor, slyšel jsem to v Tiki-Taka. (usmívá se) Nevím sice, co to znamená, ale jsem normální člověk a bavit se umím. Někdy to zlehčím, umím se i naštvat, jsem výbušnější povahy, ale nejde to na mně vidět. Obecně ale zapadám do realizáku tady i v reprezentaci dobře.

Klidem, nebo naštváním?

Klidem, klidem. I loajalitou. Co Adriaanse řekl v dokumentu, jestli bych mohl být trenérem, že určitě, ale že jsem loajální a neví, zda je to správná charakteristika pro kouče. Pořád nemám povahu, abych řval po sudích, ukazoval soupeřům pěst, či prostředníček.

KOMENTÁŘ: Uštvat a udeřit? Záměr Baníku chytrý, realizace na hřišti bídná

A v šatně se umíte naštvat?

To nechávám jiným. Spíše se snažím povzbudit. Podpořit.

Jak máte jako trenéři v Baníku rozdělené úlohy?

Je to dané. Honza Baránek se s Ondrou (Smetanou) znají nějakou dobu, takže tvoří tým, já jsem pomocný kouč do kabiny, na analýzy a další věci. I pokud jde o sestavu, tak se spolu bavíme. Konečné rozhodnutí ale zůstává na Ondrovi.

Dá na vás, nebo spíše se rozhoduje podle sebe?

Záleží na situaci, nezobecňoval bych to.

Přece jen vaše fotbalové jméno je známější, větší, než jeho, máte také licenci, tak nehrozí, že byste ho mohl „přerůst“?

S touto myšlenkou jsem se nevracel, i když si to někdo může myslet. Věřím, že to není jednoduché, Ondra mohl také při mém příchodu říct, že ne. Ale šel do toho a jak je vidět, funguje to. Od začátku jsem věděl, jakou tady budu mít funkci. Navíc a to bych zdůraznil také se učím. Od každého trenéra jsem si v životě něco vzal. Zajímá mě, jak ten člověk fotbal vnímá, jak se vzdělává, jakou má myšlenku. A u Ondry, i když má jen A licenci, vede tým a je úspěšný. Má výsledky. A že to někdo zpochybní, že to nestačí, že je to málo? To jsme v Česku. Ondra šanci dostal, má úspěch, ale když se něco nepodaří, tak co? Každý udělá chybu a učí se. Vše, co se v sezoně stalo a stane, je společný úspěch i neúspěch.

Baník se svými fanoušky pomáhá Ukrajině. Vybral 181 tisíc, přispěl i materiálně

Vy jste už v době končící hráčské kariéry věděl, že budete chtít trénovat?

Neuvažoval jsem o tom, ale jednou jsem si volal s Karlem Kulou, který mi kamarádsky řekl, že by na mém místě příliš neotálel. „Nepočítej, že si dva roky odfoukneš a pak začneš s profi licencí. Nemuselo by se ti už chtít,“ řekl mi. To byla dobrá rada, hned jsem se na to vrhl a v letech 2010 až 2012 jsem ji udělal. A věděl jsem, že když ji teď budu mít na nic, tak jednou ji můžu potřebovat. To se taky potvrdilo. Už během studia jsem byl patron u devatenáctky Jardy Hřebíka, a pak jsem už s licencí šel k Míšovi Bílkovi a Pepovi Pešicemu k reprezentaci.

To musela být velká škola, i z pohledu tlaku veřejnosti a médií, pod nímž Michal Bílek dlouhodobě byl.

Přesně tak. V té době jsem šel místo trenéra Komňackého na pozici asistenta, takže jsem byl v rozjeté kvalifikaci o mistrovství světa, které nám uteklo. Málem jsem byl ve správný moment na správném místě, ale nevydařilo se to. Přesto velká zkušenost, Míša mě nechal hodně pracovat. To stejné dělá i Jarda Šilhavý.

Baník hnalo šest tisíc fanoušků. Specifické, přiznal Kozel. Podpořili i Ukrajinu

Za rok v lednu vám bude padesát, plánujete do budoucna?

Přemýšlím o tom a určitě mám výhledově ambici být hlavním trenérem. V reprezentaci i v Baníku mi končí smlouvy. Předpokládám, že moje angažmá u repre se bude odvíjet od výsledku baráže, s Baníkem jsme zatím nejednali. Uvidíme, co bude.

S reprezentací chcete na mistrovství světa, s Baníkem do pohárů. Berete tedy jaro 2022 jako zlomové období?

Třeba se povedou obě věci a já bych byl jen rád. Ale je to sport a v něm si těžko můžete úspěch naplánovat. Uvidíme… Je ale možné, že v červnu budu na volné noze, zpět u rodiny, a nebudu vědět, co bude. Bude záležet na situaci.