Na stadion, kde se vejde jen 4833 diváků, nebude vpuštěn ani jeden příznivce ostravského Baníku, protože čtvrtinu z nařízené kapacity obsadí domácí příznivci.

Proč? Ligová fotbalová asociace vydala před sezonou pokyny ohledně snížené kapacity a vpuštění fanoušků do hostujících sektorů. „Nařízení LFA hovoří jasně - za současné situace kluby nemusí uvolňovat povinnou pětiprocentní kvótu vstupenek pro hostující fanoušky, protože by tím připravily o jeden z pěti sektorů už tak snížené celkové kapacity stadionu své vlastní fanoušky. V našem případě by šlo o znevýhodnění našich věrných permanentkářů,“ vysvětluje tiskový mluvčí MFK Karviná Adam Januszek.

I tak se na sváteční zápas dostane jen 1208 karvinských fandů, přičemž domácí klub by s přehledem pokryl i trojnásobně vyšší zájem. „Takže náš prostor pro vyjednávání s Karvinou byl prakticky nulový,“ řekl smířlivým hlasem technický a bezpečnostní manažer Baníku Petr Konderla,.

Je jasné, že skalní fanoušci Baníku se nenechají odradit a do Karviné dorazí a budou stejně jako v mnoha případech v minulosti fandit zpoza bran stadionu. „Klub výjezdy neorganizuje, ale je pravděpodobné, že fanoušci za námi do Karviné přijedou. V minulé sezoně byly na každém venkovním zápase, i když předem věděli, že se na stadion nemají šanci dostat,“ konstatoval tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

V pohotovosti tak budou pořádkové síly Policie ČR, které budou dohlížet na situaci před karvinským stadionem. Výtržnosti se ale podle všeho očekávat nedají, protože mezi příznivci obou klubů nepanuje, třeba na rozdíl od vzájemných zápasů Baníku s Opavou, žádná rivalita. Spíš spřátelené vztahy. Ostatně, podobná situace nastala v Karviné už v březnu loňského roku, kdy příznivci Baníku obdrželi málo vstupenek, a tak sledovali zápas v televizi před stadionem a do svého sektoru pustily ženy a děti.