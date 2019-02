Moravskoslezský kraj – Jak vidí průběh jarní části FORTUNA:LIGY fotbalová mládež ze tří krajských klubů, které bojují v nejvyšší soutěži?

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Baník je na tom hodně dobře. Myslím, že to nikdo nečekal po tom, co se loni zachraňoval. Podle mě se v šestce udrží,“ řekl Deníku šestnáctiletý gólman Baníku Ostrava U17 Vít Baránek, jehož otec je bývalý brankář, který odchytal v lize na 300 zápasů. „Jinak na titul vidím Plzeň nebo Slavii,“ dodal Vít Baránek mladší.

„Titul získá Slavia. Má náskok, udělala dobré posily,“ podotkl pro Deník třináctiletý záložník SFC Opava U14 Adam Sedláček, jehož otec Lumír má na svém kontě 180 utkání v nejvyšší české soutěži. Vstřelil v nich 21 gólů.

„Chci být dobrý jako taťka. Kopu levou jako on, hraji taky v záloze, tak by to mohlo vyjít,“ pousmál se Adam Sedláček.

„Věřím, že titul letos vyhraje Plzeň,“ prohlásil rázně pro Deník osmnáctiletý záložník MFK Karviná U19 Martin Vlachovský. „A co bych poradil karvinskému áčku? Určitě lepší mušku,“ dodal Martin Vlachovský.

SFC OPAVA

Adam Sedláček

Věk: 13 let

Klub: SFC Opava U14

Post: záložník

MFK KARVINÁ

Martin Vlachovský

Věk: 18 let

Klub: MFK Karviná U19

Post: záložník