Odchodem do Anglie si Skalák v únoru roku 2016 splnil sen. V modrém dresu Brightonu nakonec ofenzivní záložník odehrál dvě a půl sezony – první půlrok se adaptoval na anglickou soutěž a ve druhé sezoně už s Brightonem slavil postup do elitní ligy. Do ní ale vůbec nenaskočil, a tak po roce odešel do druholigového Millwallu.

A ani tam to nebylo ono, kruh se tedy po celkem pěti anglických letech uzavřel návratem osmadvacetiletého borce zpátky do Boleslavi.

„Nyní se vracím do známého prostředí, kde se mně před odchodem do Anglie dařilo. Boleslav byla pro mě jednoduchá volba. Jsem v nejlepších fotbalových letech, nechtěl jsem v Millwallu sedět na lavičce. Chci hrát. Věřím, že fyzickou kondici mám dobrou, zraněný jsem nebyl a odtrénoval všechno. Připravoval jsem se i sám navíc, protože jsem čekal, že změna klubu může nastat, a chtěl jsem být co nejlépe nachystaný,“ uvedl poté, co se středočeským celkem podepsal smlouvu do léta příštího roku.

Ve městě automobilů se mimo jiné opět setká s koučem Karlem Jarolímem, pod kterým hrával při svém předcházejícím boleslavském působení. „Mluvil jsem s ním, než jsem smlouvu podepsal. Chtěl jsem znát jeho názor. Znám ho dlouho, vedl mě tady, pak jsem pod ním byl i v národním týmu. Věřím, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci, kterou jsme měli předtím,“ říká o opětovném shledání s protřelým trenérem Skalák.

Aktuální situace v Boleslavi je ale diametrálně odlišná, než jaká byla, když Skalák odcházel do Anglie. Bolka je momentálně namočená v sestupových starostech a v jarní části sezony ji čeká náročná lopota. I proto přišlo celkem deset nových posil.

Kvalitní hráči

„Všechno jsou to kvalitní hráči. Individuální kvalitu musíme společně prokázat v týmu a přenést ji hřiště. Kluky znám a nebudeme se vymlouvat, že jsme tu noví a že si vše musí sednout. Když jsou kvalitní hráči, musí si to sednout hned. Čím větší konkurence, tím líp, to pak každý hráč ze sebe musí vymáčknout maximum,“ pochvaluje si Skalák kvalitu, kterou Jarolímův soubor v zimě nabyl.

Jmenovitě se potom navrátilec z Ostrovů těší na spolupráci s Markem Matějovským: „Známe se ještě ze Sparty, když se on vrátil z Anglie. Je to fantastický fotbalista, se kterým jsem si chtěl vždycky zahrát, a protože jsem byl tenkrát mladý, tak se mně to pořádně nepodařilo. Když jsem byl v Anglii nyní já, tak jsme si několikrát psali. Potkal jsem se tam s hráči, kteří s Matějovským hráli, a bavili jsme se o něm. Stále jej obdivuji a těším se na to, že si spolu v boleslavském dresu zahrajeme.“

Zatím si ale na zkušeného spoluhráče bude muset počkat, protože devětatřicetiletý středopolař si odpykává disciplinární trest. Naopak dlouho nemusel čekat na první boleslavský start této sezony právě Skalák, hned v neděli šel při remíze 2:2 s Plzní do hry jako střídající hráč. Během třinácti minut na place se ukázal třemi driblinky a jednou dokonce plzeňského gólmana Staňka protáhl střeleckým pokusem z hranice vápna.

V Mladé Boleslavi teď všichni doufají, že Skalák výrazně pomůže středočeskému celku k záchraně.