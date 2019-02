Dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáři. Tolik fotbalistů momentálně čítá kádr Fastavu. Ševci po loňském průvanu letos v létě spíše konsolidovali kabinu.

Sportovní ředitel Fastavu Zlín Zdeněk Grygera je s podobou současného kádru spokojený. | Foto: Deník / Libor Kopl

I když ze Zlína po minulé sezoně odešlo devět borců, většina opor zůstala a trojice posil vyvážila bolestivé ztráty a zvýšila konkurenci v týmu.

„Všechny posty máme zdvojené, takže když přijdou zranění, máme kde brát,“ říká sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Moravané po historické sezoně přišli o křídelníky. Ekpai přestoupil do Plzně, Holzer s Vukadinovićem se vrátili do Sparty.

Brankář Zlámal zase zamířil do Skotska, navrátilec Bartolomeu odešel do Brna.

Vedení klubu se také rozloučilo se stoperem Bijiminem, smlouva vypršela Janíčkovi a Štípkovi. Bývalý kapitán Fastavu se na angažmá domluvil v Prostějově, bývalý hráč Plzně zase zamířil do Sokolova. Mladý útočník Votava nejspíše zakotví v Jihlavě. To však nemusí být zdaleka vše. „Další odchody nevylučuji,“ přiznává Grygera.

Mezi zlínskými fanoušky kolovala informace o přeřazení Mirzada Mehanoviće do juniorky. Tuto zprávu ovšem Grygera vyvrátil. „Není to pravda,“ zdůrazňuje. „Hráč trénuje s týmem a normálně se připravuje. Jeho přístup je jiný než dřív, přesto ví, že některé věci musí zlepšit,“ pokračuje Grygera.

Nepříjemná situace je u útočníka Pavla Vyhnala. Zimní posila ve Zlíně odehrála pouze tři zápasy, kvůli vleklému poranění paty je však dlouhodobě mimo hru.

Bývalý hráč Slavie a Vlašimi vynechal letní přípravu a i na podzim nejspíše bude mužstvu chybět. „Je to pro nás velký otazník. Snad v nejbližší době budeme vědět, jak na tom Pavel je. Momentálně to však moc pozitivní není. Snad to dopadne dobře a navzájem si pomůžeme,“ doufá Grygera.

Viceprezident Fastavu nyní čeká na konečný verdikt lékaře, který Vyhnala dříve operoval. „Pavel se s ním má sejít v pátek. Potom to budeme řešit,“ dodává funkcionář.