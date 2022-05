ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Laštůvka podržel, Kaloč zklamal a Almási rozhodl. Co říkáte?

Pro jedny je jednou ze dvou myslitelných možností (vedle Svědíka), pro jiné zrádcem, který před časem kývl na rivala z hlavního města. A tím tedy neakceptovatelným.

Naproti tomu je velmi pravděpodobné, že na Bazalech si stojí za svým. Chtějí Pavla Hapala. Někdejší reprezentant jim bezesporu nastínil svou představu, jak chce práci v náročném prostředí realizovat, co má v úmyslu a co by mělo být cílem.

Vrba skončil ve Spartě. Pavle, pojď do Baníku, žádají fanoušci. Nastane obrat?

Pokud je vedení v čele s Václavem Brabcem s jeho vizí spokojeno a ztotožněno, má konkrétní důvody, proč zrovna rodáka z Kroměříže oslovilo a nyní ho i chce, nikoli, že ho vytáhlo jako králíka z klobouku, protože byl volný a lehce dostupný, je správné, že ho angažují.

Majitel by se však měl také zamyslet nad tím, zda i lidé, kteří nového trenéra vybírají, jsou těmi pravými. Proč?

Trenér Baníku: Už nevím, co klukům ještě říct. Lischku jsem chtěl vysvobodit

Když něco nejde a nefunguje, jsme my Češi zvyklí vyhlížet spasitele, který přijde a vše vyřeší. V politice, ve společenském životě, ve sportu… Ve všem. Nikdo takový ale neexistuje. Ani pro Baník.

Platilo to u lidí na pozicích sportovních ředitelů, stejné je to poněkolikáté i s trenéry, kteří – bez ohledu na to, jak se jmenují – nejsou jedinými viníky, potažmo ani řešeními, všech sportovních potíží slavné značky. To si klub i fanoušci musí uvědomit. A nikdo z trenérů nebude sám od sebe ani oním spasitelem.