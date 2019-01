Ostrava – První návštěva kabiny, první rozhovor, první trénink… Devětadvacetiletý ofenzivní srbský fotbalista Nemanja Kuzmanovič se ve čtvrtek podělil s novináři o své bezprostřední pocity po přestupu z Opavy do Baníku Ostrava, kterému se upsal na tři a půl roku.

Jde o pikantní přestup, uznáváte?

Jo, je to tak. Ale už i dříve chodili hráči z Opavy do Ostravy, takže to není nic nového. Vím však, že dnes se to bere trochu jinak, že ta rivalita je přece jen větší. Jsem rád, že jsem mohl do Baníku přestoupit, protože klub má bohatou historii a tradici.

V minulé sezoně jste hrál s Opavou o postup, teď na jaře byste měli s Baníkem bojovat o evropské poháry…

Je to pro mě velká výzva, protože Baník je v tabulce nahoře. Je šance hrát Evropu a to by bylo super. Jak pro mě, tak pro celý mančaft. Samozřejmě v Opavě jsme zažil hezké chvíle a jsem jí vděčný za všechno. Byl jsme tam čtyři a půl roku. To je dlouhá doba a už bylo na čase jít jinam. O odchodu jsem nějakou dobu uvažoval. Beru to jako krok dopředu.

Jaké bylo přivítání v ostravské kabině?

Jsem tady poprvé, před chvíli jsme přišel, takže jsem se s některými hráči jen pozdravil. Někteří tady ještě ani nejsou. Popřál jsem jim vše nejlepší do nového roku a uvidíme. Nějaké srandy ale kolem mého příchodu z Opavy určitě budou, ale těším se na to.

Kdy vás poprvé představitelé Baníku oslovili?

V létě, ale to se ještě dohodnout nepodařilo. Také jsem si chtěl ligu zahrát aspoň chvíli za Opavu, když jsem tam byl takovou dobu. Podruhé to bylo nějaký měsíc před koncem roku.

Narušila vám jednání dovolenou?

Byl jsem pravidelně půlku dne na telefonu, takže trochu mi to svátky narušilo. Ale to k tomu patří.

Co na váš přestup říkali spoluhráči v Opavě?

Kluci mi to přejí. Jsou to mí kamarádi, byli jsme dlouho spolu. Nějaké srandičky jsou, že se už těší na odvetu. Jsem rád, že to ze sportovního hlediska chápou.

Jistě jste zaznamenal také reakce těch opavských fanoušků, kteří o vás hovoří jako o zrádci, žoldákovi. Co na to říkáte?

Vážím si všech fanoušků Opavy. A chápu, že někteří, nebo většina z nich, jsou naštvaní. Zase jsem ale rád za ty, kteří to chápou a přejí mi hodně štěstí. Narazil jsem na internetu i na vtipné komentáře. Hlavu si z toho ale nedělám, beru to s humorem, v pohodě.