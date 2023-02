Odpovídal otevřeně i na palčivé otázky k výkonům a výsledkům týmu, reakci fanoušků, přestupové období, nebo pozici trenéra Pavla Hapala. Bývalý brankář moc dobře ví, že Baník je před těžkým losem, který začne v sobotu v Pardubicích, ve složité pozici. „Ale utéct ani vymluvit se z toho nemůžeme. Musíme zvednout hlavy, jet dál a zlomit to. Nikdo jiný to za nás neudělá,“ má jasno Luděk Mikloško.

S jakými pocity jste odcházel v neděli ze stadionu?

Samozřejmě jsem byl hrozně zklamaný. Za prvé z porážky, ale člověk byl až frustrovaný, protože si nemyslím, že bychom byli horší. Jen si to prohráváme individuálními chybami. Teď dostal levný gól Lašty, předtím Juroška se nechá přeskočit, nebo si dáme vlastňáka jako Klíma. Soupeři nás neporáží tím, že by si vytvořili šance, za vše si můžeme jen my sami vlastními chybami. A pokud se toho nebudeme vyvarovat, tak to bude špatné. Ale vrátím se třeba k první brance Hradce…

Jako bývalý brankář na ni máte jistě svůj názor.

Ano, ale nebyla to chyba jen Laštyho. Vzadu byl i Šehič, který viděl, že tam hráč nabíhá. Laštymu ale nepomohl, že by střelci vlezl do cesty, zablokoval ho a balon by jen proletěl. Chyb je vždy více. Zároveň šance jsme si vytvořili a určitě lepší, než Hradec. A zdůraznil bych slovo „vytvořili“. Není to tak, že by udělali chybu. Problém je, že je nedáme. Netrefíme branku ze dvou metrů. A fotbal je jen o gólech. Nevím, jestli je to štěstí, nebo umění, ale kdyby to Tijani trefil, kdyby Šehič skóroval placírou, tak se tu teď možná bavíme o něčem úplně jiném. Kondičně jsme určitě neodpadli a držení balonu bylo 62 procent. K čemu nám to ale je?

Jenže první šance přišla až v nastavení prvního poločasu. A do té doby nebyl dobrý ani herní projev.

Nebyl. Určitě ne. Nezačali jsme dobře, ale my musíme počítat s tím, že týmy tady přijedou, budou hrát zezadu a na brejky. Takhle proti nám hraje každý. Po změně trenérů jsme vyhrávali tím, že my byli těmi, kdo z protiútoků udeřil. Tolik jsme nepresovali, to je teď jinak, jenže ztratíme míč a soupeř jde do otevřené obrany. Dobře… Můžeme hrát zase zezadu, ale lidi budou říkat, že ten fotbal nestojí za nic, že jen bráníme. Třeba se však bude dařit a vyhrávat. Nevím. Chtěl bych ale ještě něco říct.

Povídejte…

Někde jsem četl, že jsme měli nejdelší zimní přestávku z ligových týmů – 38 dní. To je ale úplný nesmysl. Volno měli hráči 19 dnů, pak měli individuálně nastavený plán, který plnili přes sporttestery, a tam nic neošidíte. Testy před zahájením společné zimní přípravy ukázaly, že tam je všechno v pořádku a jak má být.

Když se tedy ohlédnete za výsledky, výkony, pozicí v tabulce a kouknete los, který máte za sebou, i zápasy, jenž vás čekají, jak byste nazval situaci, v níž se Baník nachází?

Jasně, hráli jsme dvakrát doma a tam bychom měli vyhrávat. Se soupeři jako je Jablonec a Hradec určitě. Co ale víc k tomu říct? Je to nepříjemné. Já považuji za ztracené i dva body ve Zlíně. Také si musíme ale uvědomit, že nás postihly nečekané události jako zranění Almásiho, který nám dával na podzim góly. Na operaci kolene šel Kuzmanovič a dodnes to manko dohání. Pořád není v top formě, stejně jako další hráči, a teď se to projevuje. A možná někteří nejsou psychicky silní. Vždyť podívejte se na mladého Šína.

Devatenáctiletý mladík a jedním z nejlepších na hřišti…

Neříkám, že nejlepším, ale je dobře nastavený. Když udělá chybu, dá špatnou přihrávku, pořád chce hrát. Nebojí se. Nepodělá se. Jiní ale sklopí hlavu a jsou vystrašení. Šehič naběhal ve velké rychlosti dvanáct třináct kilometrů, možná vůbec nejvíc, ale za mně tam není produkt, v němž by se to projevilo. V podzimní formě zatím není Plavšič. Někdy by to chtělo zjednodušit hru, zahrát to třeba na dva doteky, protože techniku má. Na podzim byl daleko lepší, ale věřím, že jeho výkony porostou třeba i s lepšími terény.

Alois Grussmann, Luděk Mikloško a Michal Bělák.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Zklamáním je asi i Cadu, že?

Zatím nemá žádná čísla. I když v neděli tam dal tři čtyři dobré balony, ale nezakončíme. Je to jedno s druhým, vše spolu souvisí. Ale když se vrátím k Plavšičovi, jemu určitě nevyhovovaly terény. Až teď v neděli ve Vítkovicích byl výborný, předtím se s nimi ale trápil. Ono se to nezdá, ale i když se vyhřívá, je to zmrzlé, suché, pokropit to nejde a skáče to. Tam je dobré, že hru zpomalíte, víc je to o bojovnosti. Ale teď to bylo málo. Zároveň koho jiného na levou stranu dáme? Jistě, třeba Buchtu, ale on nastoupí, první balon mu podjede pod nohou a hlava je dole. Naopak právě Šín to zvládá velmi dobře, i když z výsledků je zklamaný. Jen doufám, že unese tíhu nároků fanoušků, kteří po týmu řvou, že chtějí Baník a sundat trika. Já mu věřím, i když to není lehké.

Co jste si pomyslel, když jste slyšel skandování „my chceme Baník“, nebo požadavek, ať si hráči sundají dresy?

Kdybychom dali dvě šance, všichni by na to zapomněli a říkalo by se, jak dobře jsme hráli, a že jsme vyhráli. My hrajeme na tak tenké hraně, že… Prostě se to vždy překlopí k soupeři. Zatím. Přitom šance jsme si vytvořili, jen chyběly góly.

Lze tedy říct, že s výkony jste spokojený?

(kroutí hlavou) Nejsem, samozřejmě, že ne. Od hráčů očekávám mnohem víc a po zápase jsem jim to řekl. Že za mně to bylo málo od všech. Líbila se mi jen pasáž prvních patnácti minut druhého poločasu, kdy jsme na Hradec vlétli a tlačili ho. Já budu spokojený, až takhle budou hrát celý zápas. Ale také nemůžu říct, že bychom úplně propadli, zaslouženě prohráli. My si utkání prohráváme sami. Trápí nás individuální chyby.

Podobnou nevoli fanoušků jste už patrně zažil, viďte?

Já zažil i horší věci. (pousměje se) Když jsem přišel do Anglie, tak v té době mohli vtrhnout na hřiště a někoho tam nahánět. Nebo protestovat tím, že si sedli doprostřed. Tohle je normální, a já to fanouškům neberu, mají na to právo. Jsou frustrovaní, což jsme všichni, i nás to štve. Oni očekávají, že se bude vyhrávat, jenže momentálně zkušení hráči, kteří by tým měli táhnout, byli mimo. Almási, Kuzmanovič, další po dobře absolvované přípravě, kdy byli rozjetí, chytili virusy, měli antibiotika, vypadli z toho na deset dní, a než se do toho vrátí, bude to trvat.

To ale řeší i ostatní týmy…

Jistě. Ani se na to nechci vymlouvat. Holt nezbývá, než se semknout, hráči si situaci uvědomují. Na společném chatu si píší, Tijani se omlouvá, jakou zahodil šanci, to stejné Šehič, ostatní je podporují. Všichni jsou odhodlaní makat ještě víc a zvrátit to. Celkově tým není špatně nastavený, ale je to na nich. Nikdo jiný to za ně neudělá. Zvlášť teď, kdy to bude na hřišti boj. Jeden proti jednomu. Pokud někdo zaváhá, propadne, bude to znát.

Jste v regulérním boji o záchranu…

Ano, jsme v tom namočení. Pokud se z toho rychle nevyhrabeme, tak s tím losem, kdy máme doma Spartu, Slavii a Plzeň, budeme muset bodovat venku. A vše začíná už teď v Pardubicích, kde to nebude jednoduché. Jsou tam mladí, našlapaní kluci, měli dobrou přípravu a po dobrých výsledcích cítí šanci se zachránit. Jsou v pozici, kdy nemají, co ztratit, a jdou do toho se vším všudy. A vychází jim to, body sbírají. My se s tím ale musíme porvat a ukázat, že tým má charakter i kvalitu.

Nepromarnili jste uplynulé zimní přestupové období, kdy jste přivedli jen stopera Enea Bitriho?

Takhle… Jedna věc je někoho přivést, druhá se někoho zbavit. Už tak máme asi pětadvacet hráčů, což je jen na ligu až moc. Máme nějaký rozpočet. A i kdybychom se o někoho snažili, tak nebyla žádná nabídka na našeho hráče, aby odešel. I z tohoto pohledu se na to musíme dívat. Je krásné říct: „Přiveďte další a další hráče“. K čemu by to ale bylo? Neříkám, že jsme se v případě některých postů nesnažili. Něco vyšlo, něco ne. Pořád jsme ale věřili, že Almási bude v pořádku, a že navážeme na konec podzimu. Nebo že budeme ještě lepší. Ve Zlíně se mělo vyhrát, povedlo se to v Teplicích, a pak poděláme doma Jablonec, kde jsme venkovní body měli potvrdit. Pak prohrajete v Brně, doma s Hradcem a na tým padla deka. Ale vždy po individuálních a školáckých chybách. Není to tak, že bychom hráli hrozně.

Je vůbec v řešení a ohrožení pozice Pavla Hapala?

V žádném případě. Přišel, aby něco tvořil, vybudoval. Myslím si, že takový zejména zdravotní výpadek hráčů, kteří by to měli táhnout, a na to navazující výpadek jejich formy, to není věc Pavla Hapala. Bohužel k životu ale i nemoci patří. Musíme být trpěliví a věřit, že se to vrátí zpátky. Otázka trenéra ale vůbec není téma a má naši plnou důvěru.

Neměl by být směrem k některým hráčům, potažmo i týmu, ve svých vyjádřeních na tiskových konferencích někdy tvrdší?

Já si myslím, že Pavel je dost tvrdý, v kabině dokáže každému hráči říct, co udělal dobře, nebo špatně. Že je pak navenek chrání, tak to je jeho styl práce. Zároveň si nemyslím, že by něčemu pomohlo, kdyby v médiích hráče, nebo tým poplival. Kluci potřebují cítit důvěru trenéra, který jim chyby vytkne. Ale myslím, že i hráči vědí, že to teď není v pořádku a něco jim chybí. Ale jsou odhodlaní dál makat a bojovat.

Občas se týmu dávají různá ultimáta, při jejich nesplnění létají pokuty. Je to vůbec v úvaze?

Já tomu moc nevěřím. Jestli hráči mají prémie za vítězná utkání, a nevyhrává se, nepomůže to, tak k čemu bude pokuta? Budou lepší? Ne, leda naštvaní. Já nevím… Nevidím v tom smysl. Jistě, musí makat a odjezdit to, a pokud bych viděl, že to někdo takhle nastavené nemá, nedává výkonu všechno, tak k tomu sáhnu. Pak ať mi ani neposílají fakturu. To jsem i hráčům řekl. Mám ale Laštyho pokutovat, že se nedostane na centr? Nebo Jurošku, že se nechal předskočit hráčem? Nemyslím si, že to má pozitivní vliv.

Takže i kdyby hypoteticky došlo na další neúspěch v Pardubicích, k žádným velkým změnám nedojde…

Určitě ne. Samozřejmě s Pavlem (Hapalem) si to proberu. Už dost, že v sestavě budou změny kvůli kartám, jsou nějaká zranění, takže těžko říct, jestli budou daní hráči na sobotu připravení. Mužstvo musíme držet pohromadě a počítat s každým, koho máme. A všichni táhnout za jeden provaz. Věřím, že i s našimi fanoušky.