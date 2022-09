Každý čekal, že se něco zlomí a Baník bude hrát jinak. V první půli ale všichni na stadionu koukali. Brno dominovalo, bylo lepší. Trenér Vrba si pomohl střídáním Kuzmanoviče. Můj názor je, že si ho připravil na druhý poločas, byl nachystaný a schopný obrátit chod zápasu. To ukázal fantastickou akcí a centrem na Smékala.

Závěr byl pro mě nepochopitelný. Když se zaměřím na chování stopera Takácse při gólu Řezníčka, být to někdy v roce 2011, kdy byl ve středu obrany Baníku René Bolf, tak v době střelby by útočník neměl do čeho kopnout. Míč by u nohy už neměl. Bolf by ho skluzem odpálil a dost možná by smetl i Řezníčka. Neexistuje, aby vystřelil. Jenže tady se nic takového nestalo.

Nechci Takácse shazovat, snad to tak nebude pochopeno, ale neudělal maximum, aby Řezníček nevystřelil. A ač je Laštůvka vynikající gólman, není kouzelník. Takhle to nejde. Tady se to zlomilo na stranu Brna. V neděli s Hradcem jsem viděl lepší Baník, který měl více ze hry, víc šancí, zlepšenou defenzivu.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Velký podíl na tom má Lischka, u kterého jsem byl překvapen, že je v základu. Svalové zranění je zrádné, nikdy nevíte, kdy můžete nastoupit, protože se to může obnovit. Myslím, že to urychlil, jak to šlo. Sval vydržel, jeho výkon snesl vysoká měřítka a navíc vedle něj vyrostl i Frydrych. Fungovalo to, což je velký klad.

Celkově ale nevím, jestli to hodnotit jako zlepšení Baníku, nebo spíše bezzubost Hradce, který se stále sžívá s tím, že nemá Vlkanovu. Nemění to ale nic na tom, že Baník si zasloužil vyhrát. Na druhé straně mi tam chyběla hladovost po gólu, větší důraz, jít si pro to. Pak přikloní i kousek štěstí, možná to chce větší klid v zakončení. Asi jsou hráči pod dekou, očekávání byla velká, bodů je málo. Neříkám, že kádr má na titul, ale aby byl v tabulce čtrnáctý, to rovněž neodpovídá. Teď to jen dokázat a potvrdit.

Není na místě věšet hlavu a rezignovat. Ačkoli jsem mnohdy k výkonům i výsledkům Baníku kritický, pořád chci uvažovat pozitivně. Věřím, že stávající kádr má daleko na víc, než předvádí. Myslím, že je pod Vrbou schopen se vzchopit a vývoj sezony otočit. První krok musí být s Pardubicemi. Žádný z fanoušků si neumí připustit něco jiného, než vítězství, které ale musí vypadat. To musí být tornádo, které během 20 minut jasně ukáže, že si z Ostravy nic neodvezou. Baník na ně musí vletět.

Na stole je i téma posil, přestupní termín končí. Výkon Miškoviče byl slabý, ani jsem od něj nic nečekal. Myslím, že Baník potřebuje kreativního hráče do středu pole. Tetour ztratil formu, takže je nutné, aby někdo dal hře řád a smysl. Myšlenku. Nebude se bát hrát. Hlavně doma. Četl jsem něco o Horovi, asi končí v Budějovicích. Fotbalista to je, kreativní také, ale do jaké míry má formu, netuším. Takhle přehled nemám, takže ho nechci hodnotit.

Na závěr něco opravdu pozitivního. V neděli jsem byl ve Velké Polomi, kde slavili 75 let, a potkal jsem se tam s Matějem Šínem. Chtěl bych mu vyjádřit obdiv, jak se s nemocí pere, jaké má srdce, vůli, hluboce se mu klaním a věřím, že v zimě už bude normálně trénovat a Baníku na hřišti pak pomůže.