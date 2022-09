Byli jsme svědky velkého propadáku. Pro mě absolutně nevysvětlitelného, nepochopitelného. Po Zlínu se zdálo, že Baník to špatné má za sebou, ale je to tu zpátky. Se soupeřem, který patří do druhé poloviny tabulky, to od začátku nebylo dobré, hra byla rozháraná. Baník vše nechal zajít tak daleko, že v jednu chvíli to bylo padesát na padesát, o jednom gólu, o tom, ke komu se to přikloní. A štěstí měly Teplice. Pro Baník neakceptovatelné.

Svůj pohled bych rozdělil na dvě části. Pozitivum je útok. Hodně šancí, byť většina neproměněných. Aspoň něco. Buchta své dvě řešil pohotově, akorát mu chybělo štěstí. Ale věřím, že kdyby nebyl střídán, ještě by se do šance dostal a proměnil by.

Drhla rozehrávka. Teplice dobře napadaly, aby míče vyvážel stoper Pojezný, který ale už neměl s kým hrát. Hledal spoluhráče, kteří by měli chtít jít do kombinace a tvořit hru. To tam ale vůbec nebylo. Někteří se i schovávali. Nebudu jmenovat, myslím, že to lidi na stadionu viděli. Tahle hra na schovávanou do ligy nepatří!

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Registroval jsem slova trenéra Vrby, že nemá ke své hře typy hráčů. Nikdo neříká, že když kombinace nejde, nemá se styl změnit. A může se i nakopávat, ovšem musí to mít smysl. Myšlenku. Když stoperovi nezbývá, než poslat dlouhý míč, tak ať je razantní, do prostoru Klímy, který ale musí mít okolo sebe další hráče, jímž to sklepne. Nebo vezmou odražené míče. To by měl ligový hráč zvládnout. Hra se posune a můžete vymýšlet, co dál.

Bez nabídky ale hra po zemi bude vypadat takhle. Jedinými, kdo chtěli hrát, byli Buchta s Jaroněm. Po jejich vystřídání byly možnosti Baníku na vítězství o hodně menší. Spíše skoro nulové.

Přísnější měřítko snesli i Kuzmanovič s Klímou, jehož nahrávku u gólu bych vypíchl. Skvělé řešení! Počkal si vteřinu a pak poslal míč. Vůbec celá akce byla nádherná. Kuzmanovič se ale jinak zbytečně stahoval hluboko pro míče, pak chyběl před brankou, kde je nejplatnější. To ukázal, protože když v šestnáctce byl, měl šance. Škoda, že nedával. Tam to Baník mohl strhnout a třeba bychom se bavili jinak.

Druhou částí pak byla obrana. Po Zlínu jsem se těšil na Frydrycha, že se gólem chytí, stejně tak Fleišman skvělou standardkou. Těšil jsem se na jejich sebevědomí, že porostou. Opak byl pravdou a to bylo pro mě šokující. Frydrycha jsem nepoznával, na útočníka Gninga nebyl schopný se napojit, přitom šlo třeba o jednoduchou kličku. Špatný pohyb. Fleišman byl zabržděný, chybující, bez nadhledu a víry ve vlastní schopnosti.

Nebránili dobře, nereagovali, jako kdyby byli jen na patách. Divné. Přitom oba jsou poctiví, nevypustí souboje. Proto si tohle prostě neumím vysvětlit. Navíc ani střed hřiště nefungoval, Kaloč i Pokorný zůstali za očekáváním. Nerozumím tomu. Zvláštní. Po Zlínu bych čekal tým plný sebevědomí. Ten jsem neviděl.

Minulý týden jsem říkal, že fanoušci neodpustí nasazení, které není stoprocentní a neochotu bojovat. Tohle byl přešlap. Nebylo pak divu, že to dal kotel po zápase najevo. Co hráči čekali? Lidi vidí, cítí, že je něco špatně. Nejsou to hlupáci. A na tyhle výkony není nikdo zvědavý. Každý čekal, že se sezona bude ubírat jiným směrem, i když já varoval, že los může být zavádějící.

Ale ano, byl příznivý. Tohle je ale slabé. Každý v Ostravě čekal víc. A myslím, že nastává problém, protože pokud Baník nezaboduje, ne-li nevyhraje v Jablonci, tak zápas doma s Brnem nemusí dopadnout jen tím, že na konci bude kotel křičet „my chceme Baník“. Příště to může být ostřejší.