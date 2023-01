Je to tady! Konečně! Liga se vrací, musím se přiznat, že se nemůžu dočkat. A myslím si, že to tak má každý fanoušek fotbalu u nás. Baníkovci možná zvlášť. Přípravu jsem sledoval zpovzdálí, něco jsem viděl, o něčem slyšel, vyjádření trenérů i hráčů jsem četl. Mám přehled. A podle mého jde Baník správným směrem.

Pavel Hapal to uchopil, jak měl. Od pokorného vystupování, projevu směrem k veřejnosti, až po výkony a výsledky na hřišti. Žádná arogance. Vše podpořeno Luďkem Mikloškem, který je poctivý chlap, a s trenérem tvoří tým, jak se říká, táhnou za jeden provaz. To ale není nic proti Lojzovi Grussmannovi.

Líbí se mi, že se za každou cenu neženou do posil. Jen to potvrzuje má slova z léta, kdy jsem říkal, že kádr není špatný, má svou kvalitu, ale je to o trenérovi, aby z něj dostal maximum. A holt pokud na trhu není rozdílový hráč, hráč k okamžitému zapojení do základní sestavy, tak není nutné někoho přivádět.

Snad tuto charakteristiku bude splňovat nový stoper z Albánie, kterého klub teď ohlásil. Neznám ho, hrát jsem ho pochopitelně neviděl, ale má zápasy za reprezentaci, takže nějakou úroveň mít musí. Jsem na něj zvědavý.

Celkově příprava se mi líbila. Baník měl v Turecku, na které mám řadu historek, leč nepublikovatelných, solidní soupeře, hrál dobrý fotbal, vesměs vyhrával. Rozpoložení týmu bude kladné. A hlavně vše téměř bez zranění. Slovíčko „téměř“ je ale důležité. Bohužel. Je jasné, že Almásiho situace naštve.

Martin Lukeš (43 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Většinu podzimu nehrál, když se na hřiště už dostal, byl vidět, dával góly. Teď bude chybět. A dost možná citelně. Třeba ho Klíma, nebo Tijani nahradí. Ale dost negativ.

Pozitivní je, že zůstal Plavšič, který má všechny předpoklady, aby byl znovu hlavním tahounem a zároveň fanoušky bavil. Pokud bude hrát s chutí a nadšením jako na podzim, tak je to zásadní zpráva. Myslím, že může být ještě o kus lepší. Co mě ohromně potěšilo, je pozice Buchty. Nezakrývám, že je to můj oblíbenec, protože má opět možnost produkovat přihrávky a branky. Pokud bude mít důvěru, Baníku se to vrátí jeho góly. O tom jsem přesvědčený.

Ukázal, že střed hřiště mu sedí víc. V tom souhlasím s trenérem. Na rozdíl od křídla není omezený lajnou, může útočit do kterékoliv strany, operuje na velkém prostoru, má volnost. Často je na míči, častěji se dostane i ke střelbě a finální přihrávce. To mu vyhovuje.

Jak jsem řekl na začátku, ohromně se těším. I na lidech ve svém okolí to cítím. Pět stovek lístků do Zlína, kde to na jejich specifickém stadionu nikdy nebylo jednoduché, zmizelo, já sám to řeším. Snad nebudu muset být v práci a pojedu.

Baník má karty rozdané jako dlouho ne, je tu pozitivní atmosféra. Můžou tam jet se zdravým sebevědomím, ale i pokorou. Nechci ani říkat, že jsou ze Zlína za každou cenu nutné tři body, ale myslím si, že první dvě jarní kola napoví, kam se Baník po zbytek sezony bude ubírat. Čtyři body by byl úspěch, šest fantazie. Tak uvidíme.