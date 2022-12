Kromě A-týmu se snaží dát dohromady i další složky klubu, většina týmů totiž nemá dostatek hráčů. „Neustále se bavíme, co by se mohlo udělat, zlepšit, jakým způsobem. Další věcí bude, co bude možné a co se povede,“ ví bývalý brankář a hráčský agent.

K žádným přestupům se však nyní neschyluje. „V této chvíli není nic na stole. Ani jedním směrem,“ upozorňuje Luděk Mikloško.

Co tedy bude možné a co se možná povede?

V každém případě chceme tým posílit. Jak jsem už ale dříve říkal, nepanikaříme. Je zimní přestávka, sezona je rozjetá, hráči jsou pod kontrakty a členy základní sestavy kluby většinou prodávat nechtějí. Na druhé straně my nemáme špatný tým. V závěru podzimní části to dokázal. Síla v něm je. Neradi bychom unáhleně někoho přiváděli za každou cenu jen proto, že je otevřené přestupní okno a pak zjistili, že se nám nehodí, nebo že není lepší, než stávající hráči. Vše zvažujeme dvakrát. Navíc pořád já i trenéři mužstvo do detailu poznáváme. Jsme v klidu.

Pro klubový web jste se vyjádřil k situaci okolo Ladislava Almásiho, či Srdjana Plavšiče. Došlo od té doby ke změně?

Momentálně ne. Almásiho odchod není na pořadu dne, ani požadavek na návrat Plavšiče neregistrujeme. Navíc mám dojem, že i kdyby si ho Slavia stáhla, tak lze jen pro sebe, protože v této sezoně nemůže hrát v jiném klubu. Byl by totiž už třetí, což nejde. Věříme, že se ho podaří udržet. Myslím, že i on je tady spokojený.

Fanoušky jistě zajímá také budoucnost veteránů – brankáře Jana Laštůvky a obránce Jiřího Fleišmana. Jak ji vidíte?

Oba jsou fantastičtí kluci, mají neskutečný přístup, kterým jdou příkladem všem mladým, a ti se od nich mají co učit. Sice jsem s ním o tom nemluvil, ale Honzovi chci prodloužit smlouvu, ať bude jednička, dvojka, nebo trojka. Chci, aby v kabině zůstal. Má tam silné slovo a obrovské zkušenosti. Brankářům může radit, pomoci, a to i Víťovi Baránkovi s tréninkem. U Jirky Fleišmana je to stejné. Ani s ním jsem nehovořil, jak si představuje svou budoucnost. Jestli bude chtít u fotbalu zůstat, nebo ne. Mým cílem je ale dostat výhledově B-tým do druhé ligy. K tomu je potřeba ho mít silný a s lídrem, který mladým řekne, co a jak.

Kádr míníte směřovat už k příští sezoně, nebo stále nevzdáváte ani jaro?

Teď je pro nás důležité dohrát důstojně tuto sezonu. Poslední zápasy nám něco o týmu dost naznačily, druhou věcí je, že nic nepřeceňujeme a nenecháváme se unést tím, že teď jsme trochu vyběhli výš. Tabulka je strašně vyrovnaná, ztrácíme čtyři body na čtvrté místo, ale podobný náskok máme na patnáctý Zlín. Je to oběma směry otevřené a pokud se nevydaří začátek soutěže, tak můžeme spadnout zase tam, kde jsme byli. Navíc my to máme těžké v tom, že jsme prohráli čtyři zápasy doma s papírově relativně slabšími soupeři. Abychom se posunuli zpět na místa, kam chceme, tato utkání musíme venku vyhrát. A nezapomeňme, že extrémně těžké zápasy nás čekají doma, kde máme Spartu, Slavii i Plzeň. Jaro bude náročné a na startu bude hodně záležet.

Situace v tabulce vás pořád drží na špičkách, viďte?

Určitě. Ale týmu věříme, protože ukázal, že fotbal hrát umí, a nemyslím si, že je horší, než mají ostatní kluby. Tedy kromě té vedoucí trojky. Doufám, že pokud dobře začneme, příprava proběhne, jak si přejeme, tak budeme schopni hrát otevřené zápasy i s těmi nejlepšími. A proč bychom je nemohli i porazit?

Luděk Mikloško.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Ve funkci jste dva měsíce. Jaké z nich máte pocity? Už jste se s pravomocemi i zodpovědností sžil?

Zodpovědnosti se nebojím. A pravomoci… Řekl bych, že zatím jde vše tak, jak bych si přál. Určité věci se začínají měnit, bavíme se o nich, ale tím, že nechci dělat okamžité a radikální řezy, spíše rád důkladně poznávám lidi okolo, tak to nejde rychle. Ale není kam spěchat. Uvidíme v létě, jak si lidé s určitými změnami poradí, zda je budou, nebo nebudou akceptovat, zda všichni potáhneme za jeden provaz. Pokud to tak bude, asi nebude důvod k žádným převratům, kterých se ale nebudeme bát, když budou nutné. Chceme tu mít nejlepší možné trenéry, hráče, i když tady máme rozpočet a nelze se srovnávat se Slavií či Spartou. Zároveň si musíme uvědomit, že fungujeme na stejném rybníčku, nemůžeme si dovolit hráče z Anglie, nebo Německa. Ale musíme bojovat, jak se dá, vytipovávat kvalitní hráče a přesvědčit je, aby šli k nám.

Do jaké míry se vám s nástupem do Baníku změnil život?

Je to práce od rána do večera. Na starosti máte řadu věcí, protože je to velký klub a sledujete dění v týmech od žáčků až po áčko. Ale já se tomu nebráním, zrovna předminulý víkend jsem byl na zajímavé konfrontaci naší patnáctky šestnáctky se Slavií a po výborném utkání z obou stran se nám podařilo vyhrát. To jsou utkání, která ty kluky posouvají. Bez ohledu na výsledek. A to proti nám hráli i kluci, kteří od nás odešli, jako Slončík a Šmiga. Že jsme vyhráli, nám dává zpětnou vazbu, že to děláme dobře a pokud tady někteří být nechtějí, nebo co se objevovalo v novinách, že nám zase utekl hráč, tak když chce, ať jde. Slavii také utekl.

Na mysli máte asi stopera Patrika Měkotu…

Ano. A Slavia to prostě neřeší. Když tam hráč nechce být, chce to zkusit jinde, tak je to jeho volba a já nikomu bránit nebudu. Já tu chci hráče, kteří mají skutečné baníkovské srdíčko a mají zájem tu hrát. V případě článků, kde se píše, že nám hráč utekl… Spousta lidí neví, co za tím je, proč odešli. A dneska už možná ani nevíme, kde mnozí z nich jsou. Bohužel, kolikrát hrají větší roli rodiče hráčů. V mnoha případech klukům spíše škodí, protože by bylo lepší, kdyby je nechali hrát, dělat co je baví, a věřili trenérům.

Šlo z vašeho pohledu útěkům mladých hráčů zabránit?

Tomu nezabráníte. Jak říkám, překážet nikomu nebudu. Zvlášť, když dostane nabídku z Interu Milán, či Arsenalu. Tomu rozumím, je snem každého kluka si to vyzkoušet. Pokud to chce sám. Měl jsem případy nabídek do Juventusu, ale kluci to nevzali. Netroufali si. Ne každý zahraničí zvládne, a to platí i pro dospělé. Ale měli jsme hráče, kteří šli do Slavie, a volali nám, jestli se mohou vrátit.

Jak jste reagoval?

Jestli se rozhodli jednou, že jdou, tak já je tu nechci. Mám pro to své důvody. Neříkám, že to platí u všech, záleží na charakteru a okolnostech. Třeba vím, že daný kluk za to nemohl, protože ho tam odvedl rodič, nebo manažer, tak mu lze dát druhou šanci. Ne každý se srovná s výměnou prostředí, ale i takový je fotbalový život. A určitě je to škola, která vás může posunout trochu dál.

Pracujete od rána do večera. Co na to rodina?

Trpí. (usmívá se) Ale my jsme s manželkou sami, ona je zvyklá, že já doma nikdy nebyl a hodně jsem cestoval. Ať už v době, kdy jsem hrával, nebo když jsem se vrátil zpět, byť jsem jí sliboval, že budu s ní. Dlouho jsem ale sedět nevydržel. Snad jen tři čtvrtě roku a šel jsem dělat pro Sport Invest, kde byla spousta cestování po republice, takže jsem o veškerých víkendech byl pryč.

Do Anglie jste odešel v roce 1990. Byla od té chvíle někdy dřív možnost vrátit se do Baníku? V jakékoliv roli…

Při návratu z Anglie nabídka padla, ale já v té době do českého fotbalu vstupovat nechtěl. Důvodem bylo to, co se dělo na svazu, ta stará garda, ale také jsem potřeboval čas. Nevěděl jsem, že budu do fotbalu dělat. Nakonec jsem šel do Sport Investu, měl jsem možnost objíždět kluby po celé republice, takže v nich mám spoustu kontaktů. A nikdy neříkej nikdy, tak jsem do toho teď šel. A jsem spokojený. Na žádné intriky jsem nenarazil a nenechám se zatáhnout do věcí, o kterých bych si myslel, že nejsou správné.

Alois Grussmann, Luděk Mikloško a Michal Bělák 12. října 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Takže dění okolo Romana Berbra a konec jeho éry vás přesvědčil, že do fotbalu můžete jít?

Tohle velkou roli nehrálo. Spíše šlo o to, že ve SportInvestu jsem byl 11 let a už jsem cítil, že potřebuji změnu. Chtěl jsem toho nechat bez ohledu na to, jestli budu v Baníku zaměstnaný, nebo ne. Půl roku před tím, než jsem skončil, mě Baník oslovil, abych se jim ve volném čase podíval na tréninky brankářů. Začal jsem tu chodit, sblížil jsem se tu s lidmi, dali jsme řeč s trenéry, co by šlo zlepšit, a myslím si, že můj náhled a názor je díky mým zkušenostem ze zahraničí zajímal. A když jsem se rozhodl dát výpověď, tak jsme se potkali s panem Brabcem a začali se bavit konkrétně o funkci. A teď jsem tady.

Řekl byste někdy, že se do Baníku vrátíte jako manažer?

V životě ne, dřív bych si na to ani netroufal. Možná tím, že člověk za ty roky nějaké zkušenosti i sebevědomí získal, za ta léta se otrkal, a jak do toho vidí víc, strach ani nemá. Spíše naopak. Pokud mohu pomoci, aby se klub zvedl, budu jen rád. A je jedno, jestli to bude na rok, dva, tři, nebo deset let. To ukáže jen čas.

Mluvíte o sebevědomí. To jste ukázal krátce po jmenování odvoláním Pavla Vrby. Jaké bylo propustit takového trenéra?

Nebylo to lehké, protože Pavel je bývalý spoluhráč z dorostu. Strašně ho respektuji, je to výborný kluk, ale mužstvu chyběla týmovost, pohoda a nelepšilo se to. Vzhledem k tomu, že jsem to sledoval od jeho nástupu do klubu, tak když jsem dostal tuto funkci, nezbývalo mi, než udělat tento krok. Když jsme se o tom bavili v rámci vedení i s majitelem, nedovedl jsem si představit, že by to mělo jít takhle dál a takto půjdeme do zimní přípravy.

Tak jste do toho – lidově řečeno – řízl…

Rozhodli jsme se, že když se to má udělat, tak co nejrychleji. A jelikož jsem věděl, že klub už předtím oslovil Pavla Hapala, tak jsem se k tomu vrátil. Nebylo o čem jednat, hned jsme se dohodli. Máme podobné názory, nebojí se dát šanci mladým, je to trenér ve středních letech, má zkušenosti ze Slovenska, Polska i Česka. Lepšího člověka jsme v této chvíli nemohli najít. Věřím, že to je konečně trenér, který tu vydrží několik let a klub bude posouvat.

Umíte si ale představit, že byste Pavla Vrbu odvolával v Liberci po vítězství?

Já byl takto rozhodnutý. I kdybychom tam vyhráli 3:0.

Oznámil jste mu to vy, nebo jste to nechal na majiteli?

Řekl jsem mu to já.

Jak to vzal?

Nebylo to pro něj jednoduché. Nabídl jsem mu, že ho vezmu autem a odvezu domů, ale Pavel vycítil, co se děje, tak se mě rovnou zeptal, jestli ho chceme odvolat. Já mu odpověděl, že ano, ale chtěl bych mu to vysvětlit. On to odmítl a jel vlakem. Spokojený nebyl, ale byla to jeho volba.

První jarní kolo tak pro Baník získalo na pikantnosti, jelikož právě Pavel Vrba povede Zlín…

(pousměje se) Samozřejmě já Pavlovi přeji, aby se mu dařilo. I když tedy ne zrovna proti nám. Nevím, jak on teď bere mě, ale z mé strany je to pořád kamarád, člověk, který tady v Česku něco dokázal, obrovská trenérská osobnost a přeji mu jen to nejlepší.

Fanoušky jste svými kroky i vyjádřeními zaujal. Cítíte, že k vám upínají své naděje?

Možná ke mně naděje upínají, ale to si myslím, že by platilo o komkoliv, kdo by přišel a na týmu poté bylo vidět herní zlepšení. Jestli jsem to já, nebo někdo jiný, je jedno. Možná teď ke mně vzhlíží, ale může se něco nepodařit a vše se otočí. To je fotbal. Jednou jste nahoře, podruhé dole. Nic není dané, kolikrát hraje roli náhoda a spousta jiných věcí. Vyhýbají se nám zranění, to musím zaklepat, přišel hráč jako Plavšič, a tým se zvedl. To jsou drobnosti, které pak dělají ty velké věci, ale pořád je nutné tvrdě pracovat, zlepšovat se, a také v šatně udělat partu.

Zastavují vás lidé na ulici, když jdete městem?

Já se moc na ulici ani nedostanu, od osmi do osmi jsem zavřený tady v kanceláři. Příliš po městě nechodím. Ale stalo se, že za mnou přišel fanoušek a řekl mi, že drží palce a věří ve zlepšení.

Asi jste si lidi svou rázností získal, co myslíte?

Já myslím, že ano. Ale vždyť majitel mi ty pravomoci dal z toho důvodu, že jsem mu vysvětloval, co je tu špatně. Řekl mi: „Jestli to chceš zlepšit, a myslím, že můžeš, tak tady to máš a zkus to.“ Dělám, co jsem mu slíbil, snažím se na tom pracovat a uvést to do praxe. Je načase nezůstat jen u slov, ale přejít k činům.

Pro klubový web jste také zmínil slovo „vize“, na které jsou fanoušci trochu alergičtí, ale můžete tu svou nastínit?

Víte, přivádět hráče je vždy riziko. Baník je velký klub a stejně jako ve Spartě nebo ve Slavii se tu neuchytí každý. Proto je důležité je umět vyskautovat a zjistit si o nich co nejvíc. Přesto riskujete, že se představy nenaplní. Přitom bez hráčů zvenku se neobejdete. Také bych ale jednou rád dospěl k tomu, že tu bude silná základna mládeže a budeme schopni si sami hráče do A-týmu vychovat. K tomu jsou třeba ti nejlepší trenéři, kterým budu věřit, oni budou klást důraz a připraví hráče na maximum pro dospělý fotbal. Proto bude pro mě důležité v dohledné době postoupit s béčkem do druhé ligy. Je to jedna z mých priorit. Stejně jako ho přesunout k áčku na Bazaly. Je to výzva, protože tohle nevím, jak rychle se podaří, vzhledem k tomu, že tu je LFA akademie. Pokud by to vyšlo do dvou let, budu rád.

Mluvíte o skautování. Je tedy v Baníku v procesu tvorba skautingového oddělení?

Samozřejmě. Pomalu se to snažíme dávat dohromady, ale dneska to stojí spoustu peněz. Je to cestování, hotely a další věci, které jsou v dneš᠆ní době drahé. Přemýšlíme, jak to udělat. My půjdeme cestou dvou tří lidí na plný úvazek jako skauty a zbytek se budeme snažit využívat našich trenérů, nebo asistentů, kteří jsou s tím seznámeni. Dokonce se sami nabídli. Věřím, že se nám to podaří na naše poměry dát dohromady, aby to bylo funkční.

Údajně by to oddělení měli tvořit Ivo Staš, Alois Grussmann a Tanas Papadopulos. Můžete to potvrdit?

Je to možné. Myslím si, že by to nebylo špatné složení.

Jak blízko jste k němu?

Bavíme se a myslím si, že to dopadne dobře, aby se tento tým podařilo dát dohromady.