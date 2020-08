Služebně nejstarší hráč kádru po příchodu z Bohemians v Karviné prakticky zdomácněl. Během této doby se oženil s přítelkyní Nicole, narodila se jim holčička Ellinka. Moravec v Karviné prožil postupovou sezonu, pak zažil čtyři roky v lize.

„Právě proto, že jsem tady měl velkou podporu, jsem ani nepočítal s tím, že bych odešel. Byl jsem tady rád, mám zde kamarády a chtěl jsem pokračovat,“ přiznal Moravec. Musí však myslet i na budoucnost.

„Důvodem odchodu je rodina. Pocházím od Vyškova a chtěli jsme si tam už vybudovat rodinné zázemí. Přišla mi nabídka z Brna, což mi vyhovovalo, takže jsem ji přijal a budu tedy hrát v Brně,“ objasnil Moravec, přezdívaný fanoušky už z dob svého působení v Bohemians Zipp.

Je jasné, že když ze svých 230 ligových startů jich 89 nasbíral v Karviné, neodchází se mu lehce. „Zažil jsem tady strašně hezké období, takže bych chtěl všem lidem v klubu a fanouškům, kteří nám fandili, poděkovat. Budu na Karvinou rád vzpomínat,“ ujistil Moravec.

Zbrojovka jako béčko Karviné?

Do Brna v poslední době míří už čtvrtý hráč Karviné. Moravec ve Zbrojovce najde své bývalé spoluhráče Pavla Dreksu či Petera Štepanovského. Netvoří se tam nějaký karvinský B-tým? „Skoro to vypadá,“ směje se Moravec.

„Byl tady ještě Eisi, (Pavel Eismann, který už ukončil kariéru), s ním jsem se bohužel minul. Zanechal tady však skvělý dojem, možná mohl ještě jednu sezonu vydržet, když už jsme se v Brně sešli bývalí Karviňáci. Ale vážně, Dreksič mi tady vše vychválil a říkal, že budu asi nejzkušenější,“ prozradil Moravec, který se na nové angažmá těší.

„Brno je hezké město, druhé největší v republice. A Zbrojovka je pojem. Budu se snažit splatit klubu důvěru co nejlepšími výkony a je mi skoro jedno, kde budu nastupovat. Kromě gólmana jsem už vyzkoušel snad všechny pozice,“ zasmál se pravý záložník či obránce.

Tím, že je nyní v Brně, nebude brát Karvinou už jen jako soupeře o udržení v lize? „To určitě ně. Strávil jsem v Karviné pět let a to je v kariéře fotbalisty nezanedbatelná doba. Když jsem do Karviné přicházel z Bohemky, taky jsem ji sledoval, a to samé teď bude v Brně. Navíc věřím, že Zbrojovka má na to, aby hrála střed tabulky. Budu přát oběma týmům,“ upozornil Moravec, jemuž logicky neunikl ani zájem pražské Slavie o Ondřeje Lingra. A nepřekvapil ho.

„Když jsem před těmi pěti lety do Karviné přicházel, mladý Ondra už s námi trénoval, bylo mu šestnáct let. Šel pak na hostování do dorostu Baníku a já už tehdy někomu říkal, že to dotáhne daleko. To fotbalista z tréninku pozná. Budu mu fandit, jestli teda klapne ta Slavia, aby se tam prosadil. Přímočarost a dravost má, trenér Trpišovský ho jistě pozorně sledoval, ten unáhlené kroky nedělá,“ podpořil Moravec závěrem svého už bývalého spoluhráče.