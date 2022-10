Deset bodů za deset zápasů, čtyři porážky doma se soupeři jako Olomouc, Teplice, Brno a České Budějovice. Čtrnáctá příčka. To nejsou představy, s jakými šli Ostravané do nové sezony FORTUNA:LIGY. A fanoušci? Není divu, že jsou rozmrzelí.

Lička však do sousloví „skutečný stav“ zahrnuje i fakt, že Baník limitují zdravotní potíže opor. Především pak útočníka Ladislava Almásiho, který z deseti utkání naskočil až do toho posledního s Českými Budějovicemi (1:2). „Je logické, že to na výkonnost mužstva má vliv. Navíc ve spojení s novým trenérem, který přináší své poznatky a chce něco změnit,“ přemýšlí Lička.

Pod palbou kritiky se u příznivců kromě některých členů vedení objevují obránci Michal Frydrych, nebo Jiří Fleišman. Ličku napadla „kacířská“ otázka přecenění aktuálního kádru a jeho možností při stanovení cílů. „Když budujete tým, prvním signálem dobrého postupu je, že vidíte osu. Nějaký základ. To se ale Baníku nepovedlo, protože o dlouhodobých výkonech můžeme mluvit jen v případě gólmana Laštůvky. Kdo je jinak pro tým z pohledu této sezony nepostradatelný?“ pokládá si sám otázku.

„Konkurence je velká, ale já mám ideu, že v mužstvu bude šest sedm hráčů, bez nichž si sestavu neumíte představit. Nepovedlo se. A vzhledem k tomu, že vše, o čem mluvím, trvá už delší dobu, tak se přikláním k tomu, že kádr je skutečně přeceňován,“ odpovídá si Verner Lička.

BÝT ASPOŇ MISTREM OSTATNÍCH

Nad otázkou budoucnosti veteránů dává za příklad úspěšné období AC Milán, nebo současné Slovácko. „Tým, ve kterém byl i Marek Jankulovski, přesahoval svým věkovým průměrem třicet let. Přesto vyhrával. Slovácko také popírá řeči o starém kádru. Tady je nutné to brát případ od případu. A opět bych se vrátil, že bez osy, či kostry mužstva, je to složité. Místo toho vidíme velké rotace. Bez automatizmů a toho, že si to sedne, úspěch nemůže přijít,“ má jasno někdejší asistent Dušana Uhrina st. u národního týmu a později trenér reprezentační jednadvacítky.

Překvapený z výsledků Baníku ale úplně není. „Něco podobného jsem očekával, i když před sezonou bych neřekl, že to výsledkově bude až tak špatné. Ano, bylo málo argumentů, proč by Baník měl nahánět Spartu, Slavii a Plzeň. Druhou věcí je – a myslím, že si neodporuji – Baník by se svými možnostmi měl mít ambice být aspoň mistrem těch ostatních, to znamená pohybovat se na čtvrtém pátém místě,“ míní Lička s tím, že Slezané nejsou na tom hůř, než Slovácko, Liberec, Mladá Boleslav, či Hradec Králové.

Pozitivum vidí i v malé ztrátě. Na čtvrté Bohemians má Baník manko jen pěti bodů, byť ho čeká těžký los. „Spíše než na počet bodů bych se orientoval a diskutoval nad tím, jestli se mužstvo posouvá, zda je daná cesta správná a hlavně, že hráči mají potenciál ambice do budoucna naplnit,“ podotýká Verner Lička.

Návrat legendy! Chci Baník takový, jak jsem ho znal, říká posila vedení Mikloško

KONEC VRBY JAKO ATOMOVÁ BOMBA

Největší potíž vidí v defenzivě a množství inkasovaných branek. „Přitom podle jmen obrana vypadá dobře, jen hráči neukazují to, co umí. Proč? Netuším. Chybí přenos předpokladů výkonů do utkání. To je škoda, protože směrem dopředu si Baník vytváří šance a dává góly,“ krčí rameny Verner Lička.

Co pro něj není tématem, je úvaha o konci trenéra Pavla Vrby. „To by se mi naježily všechny vlasy, byť jich už moc nemám. V mých očích by to byla největší chyba,“ říká Lička rezolutně.

„To by musela být situace Baníku opravdu katastrofální. Navíc si myslím, a doufám, že současnost dennodenně v klubu řeší. Spíše jde o to, zda tam vše funguje, a zda je vše efektivní. Musíme si uvědomit, že úspěchy i neúspěchy nebudou díky Pavlu Vrbovi, ale díky výkonu celého klubu FC Baník Ostrava,“ má jasno Lička.

„A pokud by na této pozici došlo ke změně, byl by to signál, že je něco zásadně špatně. Pak by majitel musel do klubu hodit „atomovou bombu“ a začít od začátku. Doslova od píky,“ míní.

ZÁZRAKY NEEXISTUJÍ. ANI VE FOTBALE

Naopak pozitivně vnímá angažování Luďka Mikloška do čela sportovního úseku. „Potřebují něco změnit, tak vsadili na perfektního člověka, který je mentální i morálně silný, konzistentní, pořád stejný. V této funkci sice nikdy nebyl, ale myslím, že vzhledem ke svým zkušenostem ze zahraničí, svému know-how, bude velmi cenný a přínosný. Určitě přinese jiný pohled, teď bude otázkou, jak si to sedne a vše využije,“ je zvědavý Lička.

„Vnímám to také tak, že nejde o bezmyšlenkovité řezání do struktury klubu, protože Lojza (Grussmann) zůstává a jen přejde na jinou funkci, která mu možná bude bližší. Vidím to pozitivně, ale na konkrétní hodnocení si musíme nějaký čas počkat,“ dodává.

Sezonu by neodpískal a z daných ambic neustupoval. Náznaky zlepšení ve výkonech Baníku vypozoroval. „Je to jako kdysi s autem. Když jste si ho koupil, platilo, že prvních tisíc kilometrů bylo v záběhu a musel jste jezdit opatrněji. A to je teď i Baník. Jako auto v záběhu. A sám nedokážu říct, kam se tým bude posouvat, každopádně jisté je, že zázraky v životě ani ve fotbale neexistují. Najednou přes noc se to nezlomí,“ uvědomuje si Lička.

„Jsem ale přesvědčený a optimista, že když se do toho nebude vrtat, bude se v rámci klubu pracovat týmově, tak výkonnost půjde ještě během podzimu nahoru. Sice ne o moc, ale půjde,“ uzavírá Verner Lička.