Sobotní derby mezi Baníkem a Karvinou, to byl složitý pohled. Předpovídal jsem brankostroj a oslavu fotbalu, ale myslel jsem to úplně jinak. Naopak. Baník přitom začal tak, jak měl. Aktivně, na půli soupeře, což byl záměr. A jsem přesvědčený o tom, že celý týden trenéři kladli hráčům na srdce, aby Karvinou nepodcenili. Jenže se tak stalo. Zvlášť po těch prvních minutách, kdy Baník držel míč na polovině soupeře, lehce kombinoval a kluky asi přepadlo, že to půjde samo.

Samozřejmě nešlo. Přišly individuální chyby, ztráty míče, brejky a góly, takže najednou se na sebe koukali, co se děje. Jistě, byla pak vidět snaha to zvrátit, ale Karviná dobře, takticky a organizovaně bránila. Do toho třetí gól po autu, triviální bránění, přitom pojaté zcela nepochopitelně. A z toho se narodilo překvapení, které fanoušky Baníku nemile zasáhlo.

Přitom se sestavou bych neměl problém. Dva útočníci jsou pro domácí zápas s Karvinou dobře, Klíma i Almási mají formu, což se potvrdilo při vstřeleném gólu. Musí se ale hrát jinak, po stranách, centry do šestnáctky a dát jim možnost vstřelit branku. Možná mi ve středu hřiště chyběl vedle ofenzivního Tetoura někdo spíše defenzivní. Nastoupil Janošek, takže jedině zde bych polemizoval, jestli neměl hrát spíše Boula. Ale tohle nebyl zásadní problém. Ten byl v přístupu kluků k utkání. A také Karviné.

Výborně napadali, získali dva míče před šestnáctkou a byly z toho dva góly. Jednoduché. Myslím, že to byl cíl. Asi tušili, že Baník bude chtít kombinovat, přehrát je, takže měli za úkol důrazně napadat. Vyplatilo se. Zejména Durosinmi se mi líbil.

Jasně, fotbal přináší i tyto zápasy a určitě i v době, kdy jsem sám hrál, bychom něco podobného našli. Třeba když soupeř, který byl outsiderem, vstřelil brzký gól a pak jsme se přes jeho bránění už neprosadili. Stává se to. Na co si ale nevzpomenu, že by do poločasu trenér třikrát střídal. Ano, někomu nevyšlo utkání, tak šel ve 30. minutě dolů, ale tohle? Nevybavuji si. Na druhé straně není se co divit. Trenéři museli reagovat, něco změnit a zkusit.

Jestli to v konečném účtování bude Karviné k něčemu, to se uvidí. Určitě je to povzbudí, sedm bodů není nesmazatelná ztráta, navíc když existuje nadstavba. Musí ale konečně vyhrávat doma. Je znát, že venku jí to svědčí víc, když jsou považováni za úplného outsidera a nikdo od nich nic nečeká. Stalo se to na Slavii i teď na Baníku. Zápasy pravdy ale teprve přijdou.

Naopak Baníku se složitě potvrzuje role favorita, na jaře se to nedaří a tato porážka je komplikací, pokud jde o čtvrté místo. Ale určitě není co vzdávat. Pořád je zápasů hodně a ve hře je spousta bodů. Musí poctivě pracovat, jít do toho s jiným nastavením v hlavách. Teď si potřebují dostat fanoušky zpět na svou stranu, omluvit se a k tomu mají ideální možnost po pauze na Spartě.

Sednout si na zadek, makat, uspět a vyhrát tam, za Karvinou by se tím udělala tlustá čára. Zapomenulo. Další zápas může vše zase zvrátit. Zvlášť, když Sparta určitě není k neporažení.