POKORNÝ DO SESTAVY

Do defenzivy výborný, v ofenzivě pak parádní gól nůžkami. Takhle si řekl stoper Jakub Pokorný, že na rozdíl od podzimních zápasů, kdy hrál od začátku jen při absenci Davida Lischky, by mohl v příštích duelech mít stabilní místo. Trenér Ondřej Smetana to potvrdil hned po zápase. „Výkonem i vítězstvím si řekl o to, že by v sestavě měl být. Takhle to beru,“ uvedl kouč, který zároveň vyloučil, že by do úterka, kdy končí přestupní období, měl odejít na hostování. Jiné změny v kádru jsou ale otevřené.

Utkání 22. kola první fotbalové ligy: FC baník Ostrava - SK Sigma Olomouc. 19. února 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Ston