Zástupci rychlíka Baníku: Velký přestup se uskuteční, ale nespěcháme. Co Sparta?

V červenci pomohl trefou a asistencí srazit Zlín (5:1), stejnou bilanci měl i při vítězství v Karviné (2:1), zásahem se podílel na triumfu s Pardubicemi (3:0), dvě nahrávky zaznamenal proti Plzni (2:2) a jednu v Českých Budějovicích (3:1). Celkově v ročníku zasáhl do šestnácti duelů, pětkrát ze základní sestavy, a odehrál 602 minut. Ačkoli trenér Ondřej Smetana přiznal, že to s ním není vždy lehké, Sor prožil vydařený půlrok a upozornil na sebe.

„Vzhledem k vytížení to nejsou špatná čísla,“ říkají pro Deník ve shodě Jakub Szkibik a Petr Šimek, spolumajitelé agentury Czech Sport Consulting, která hráče zastupuje. „Zejména konec mu vyšel podle představ a naplno se v něm projevil potenciál. Jeho rychlost je opravdu výjimečná,“ připomínají oba jeho hlavní přednost.

Na začátku příběhu jednadvacetiletého mladíka a jeho spojení s Baníkem byl příchod útočníka Muhammeda Tijaniho před třemi lety. Tím se začala rozvíjet spolupráce agentury se slezským klubem. „Protože Tijani byl na mistrovství světa dvacetiletých v Polsku, všimli jsme si tam i Yiry, a domluvili jsme se s nigerijským mateřským klubem, že půjdeme stejnou cestou jako s Tijanim,“ popisuje Szkibik s tím, že v Baníku tak mohl být Sor už předloni.

Testy ale zhatila pandemie covidu-19. „Po třech týdnech Yira odletěl domů, poté se uzavřely hranice a nám se jej podařilo sem přivézt až loni v únoru, kdy už zůstal nastálo,“ připomíná Šimek.

Oba vědí, že po českých trávících neběhá příliš hráčů, kteří mají takové rychlostní parametry jako Sor. Nebylo tak divu, že vzrůstá o jeho služby zájem. Podle informací Deníku by ho ráda do svých řad získala Sparta. Nabídka by měla znít na 30 milionů korun plus 15 procent z dalšího případného přestupu. „To nebudeme komentovat,“ má jasno dvojice.

„Reálná hodnota je podle nás ta, kterou jsou kluby ochotny za hráče zaplatit. Ne vždy to musí korespondovat s hodnotou na transfermarketu,“ dodávají při dotazu, zda suma 500 tisíc eur (asi 12,5 milionu korun) uvedena na uznávaném webu je skutečná.

Podle svých slov jsou v kontaktu s kluby z Česka i zahraničí od Sorovy premiéry loni v únoru proti Pardubicím (2:3). Že Baník není konečnou stanicí, příliš nepochybují. „Už jsme ho přiváděli s tím, že všichni víme o jeho rychlosti, ale také víme, že bude potřebovat čas na adaptaci, jak už to u všech hráčů z Afriky bývá. Jsme proto přesvědčeni, že jeho přestup do velkého klubu se uskuteční. A zda tomu bude již nyní, nebo později, to ukáže čas,“ ví Szkibik.

„Yira se za poslední půlrok výborně adaptoval a zvládá velmi náročnou českou ligu. V případě, že přijde zajímavá a odpovídající nabídka pro hráče i klub, kde budeme vidět možnost jeho dalšího růstu, nebudeme se bránit přestupu. Všechno ale musí dávat smysl. V Baníku je spokojený a nikam s přestupem nespěcháme,“ podotýká okamžitě jeho partner Petr Šimek.

Agentura, která se od začátku své působnosti zaměřuje na hráče z Afriky, nemá však ve svých plánech pouze Sora. Solidní šanci prosadit se má třeba devatenáctiletý záložník Rafiu Durosinmi. „Ač stále dorostenec, už pravidelně nastupuje s A-týmem Karviné. V něm vidíme velký potenciál. Dobře se také jeví ve Slovácku Emmanuel Yohanna,“ vypočítává Jakub Szkibik.

„Nyní pracujeme na příchodech dalších hráčů v tomto zimním přestupním období. Těší nás, že se na nás obracejí kluby, které by s námi chtěly spolupracovat na příchodech hráčů z Afriky, kde máme výborné vazby a kontakty a v současné době tam připravujeme projekty, které pevně věříme, ještě přispějí k tomu, že budeme přivádět špičkové mladé hráče,“ uzavírá Petr Šimek.