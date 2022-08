FILIP KALOČ

Filip KaločZdroj: FC Baník Ostrava

- 3 -

Začínal po boku Tetoura a prakticky nebyl vidět. Svezl se s celým týmem. S druhým poločasem však dostal víc ofenzivnějších úkolů, pohyboval se mnohem výš a tlačil se do koncovky. Takhle by to možná příště šlo.