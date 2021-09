Liberec v sobotu slavil první vítězství v ligové sezoně, když v posledních minutách otočil domácí zápas proti Mladé Boleslavi a vyhrál 2:1. Slovácko v emotivním moravském derby rozstřílelo Zlín 3:0. V obou zápasech hosté dohrávali v deseti.

Už v pátek fotbalisté Olomouce remizovali s Ostravou 1:1. Olomouc, která má k dobru jedno utkání, podruhé za sebou remizovala a bodovala v šesti ze sedmi kol. Fotbalisté Hradce Králové porazili východočeského rivala Pardubice 2:0 a v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili, navíc bez inkasované branky. Pardubičtí v této ligové sezoně naplno bodovali pouze jednou.

Bohemians - Slavia 1:5

Se Slavií to v úvodu nevypadalo vůbec dobře. Ve 22. minutě prohrávala po gólu Chramosty a ještě přišla o zraněného Takácse. Ten na stoperu zaskakoval za Kačarabu, který leží v nemocnici se zlomeninou v obličeji. Vypadalo to na zápas blbec, jenže po přestávce se začaly dít věci. Obrat odstartoval v 56. minutě Stanciu z penalty po faulu na Bořila (potvrdil VAR) a po slepených gólech Lingra a Kuchty vedla Slavia už 3:1. Další penaltu nekompromisně proměnil Krmenčík a po něm domácí dorazila další letní posila Schranz, který s šesti góly vládne ligovým kanonýrům. Mistr tak stále drží ligovou neporazitelnost.

Branky: 22. Chramosta - 56. Stanciu (pen.), 63. Lingr, 65. Kuchta, 72. Krmenčík (pen.), 76. Schranz. Rozhodčí: Berka - Paták, Vlček - Adam (video). ŽK: Vondra, Hronek - Kuchta. Diváci: 5 485.

Bohemians: Le Giang - Köstl (78. Bederka), Krch, Vondra - Dostál, Květ (65. Nový), Ljovin, Hronek, Fulnek (65. Kovařík) - Keita (65. Koubek), Chramosta (65. Necid). Trenér: Klusáček.

Slavia: Mandous - Masopust (46. Lingr), Takács (23. Ševčík), Ousou, Bořil - Holeš, Samek (46. Krmenčík) - Bah, Stanciu, Schranz (86. Ekpai) - Kuchta (78. Traoré). Trenér: Trpišovský.

Plzeň - České Budějovice 2:1

Plzeňští s Českými Budějovicemi v lize neprohráli už 20 zápasů za sebou a z posledních deseti vzájemných duelů v nejvyšší soutěži devětkrát zvítězili. Výroční utkání na oslavu 110 let od založení klubu, do kterého nastoupili ve speciálních retro dresech, jim ale málem nevyšlo. Hosty ve druhé půli poslal do vedení Bassey, lídrovi se ale povedl skvělý obrat. V 69. minutě vyrovnal obránce Řezník a po zásahu dalšího zadáka Hejdy v 79. minutě vydřela Viktoria těsnou výhru.

Branky: 69. Řezník, 79. Hejda – 53. Bassey. Rozhodčí: Petřík – Kotík, Pochylý. ŽK: M. Havel, Beauguel, 90+1. Pernica, 90+4. Staněk – Čavoš. Diváci: 9312.

Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, M. Havel – Bucha, Kalvach (56. Chorý) – J. Kopic (56. Janošek), J. Sýkora (90+1. Al. Čermák), Mosquera (80. P. Šulc) – Beauguel.

Č. Budějovice: Vorel – Sladký, Králik, Talovierov, Čolić – Čavoš, Hellebrand (83. Michal Škoda) – Van Buren, Hora (70. Javorek), Mršić (74. L. Havel) – Bassey.

Liberec – Mladá Boleslav 2:1

Až do 82. minuty to vypadalo, že Liberec opět nevyhraje. Jenže pak přišel penaltový zákrok Skaláka a vyloučení. Júsuf Hilál s přehledem vyrovnal a o pět minut později připravil míč Tuptovi, který dokonal senzační obrat. Slovan tak mohl s novým koučem Kozlem konečně slavit první vítězství v sezoně.

Branky: 82. Júsuf Hilál (pen.), 87. Tupta – 29. D. Douděra. Rozhodčí: Hocek – Hrabovský, Leška. ŽK: Tiéhi, Nečas – Hlavatý, Skalák. ČK: 81. Skalák. Diváci: 1570.

Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula – Tiéhi (77. Purzitidis), Havelka (77. Tupta) – Jan Matoušek (59. Ch. Frýdek), Faško (59. Júsuf Hilál), Mészáros (41. Nečas) – Rondić.

Mladá Boleslav: Halouska – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Ladra (62. L. Mašek), Matějovský (74. D. Mašek) – Skalák, Hlavatý (62. Smrž), Ewerton (83. Zahustel) – Milan Škoda (83. Fila).

Slovácko – Zlín 3:0

Ševci hráli od 24. minuty bez vyloučeného Procházky, přesto mohli jít do vedení. Poznar ale v přečíslení volil místo přihrávky na volného Čanturišviliho zakončení z úhlu a střela šla nad branku. Na druhé straně zase Kalabiška orazítkoval břevno. Domácí využili početní výhodu ve druhé půli. Ve 49. minutě načal Zlín Havlík. Druhou branku zařídil s přispěním gólmana Hofmann a oslabeného soupeře dorazil výstavní ranou do šibenice Holzer.

Branky: 49. Havlík, 56. S. Hofmann, 62. Holzer. Rozhodčí: O. Pechanec – J. Kříž, J. Poživil. ŽK: S. Hofmann, Kalabiška, Havlík, 90+5. Kohút – 59. Vrašti. ČK: 24. Procházka. Diváci: 4926.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (75. Kohút), Havlík (85. Mareček), V. Daníček (46. Jurečka), Holzer (67. O. Šašinka) – L. Sadílek – Vecheta (67. Navrátil).

Zlín: Rakovan – Cedidla, Procházka, Simerský, Vraštil – Čanturišvili (64. Janetzký), Conde, R. Hrubý (70. Y. Dramé), Tkáč (69. Nečas), Fillo (79. Hrdlička) – Poznar.

Sparta – Jablonec 1:1

Hráči Sparty si své fanoušky po prohře v Plzni a nevýrazném pohárovém vystoupení v Kodani v neděli příliš neudobřili. Proti Jablonci přitom začali výborně: Haraslín předvedl své rychlé nohy, dostal se až k šestnáctce hostů a jeho akci přesně zakončil Drchal. Ten dal za Spartu gól na Letné po 869 dnech.

Jenže to bylo střelecky od Pražanů vše. Měli dostatek dalších šancí, třeba Hložek nebo střídající Moberg Karlsson. Celkově však Sparta předvedla další chabý, místy až letargický výkon a není divu, že Jablonec v úvodu druhého poločasu vyrovnal díky přesně hlavičkujícímu Čvančarovi. Díky tomu si veze na sever Čech bod. Naopak Sparta doma pod trenérem Vrbou poprvé nevyhrála.

Branky: 4. Drchal - 48. Čvančara. Rozhodčí: Orel - Caletka, Antoníček - Štěrba (video). ŽK: Pavelka, Vindheim, Karlsson, Karabec - Zelený, Čvančara, Kratochvíl, Krob, Kubista, Houska, Považanec, Malínský. Diváci: 8115.

Sparta: Nita - Vindheim, Čelůstka, Hancko, Wiesner - Pešek (56. Karlsson), Pavelka, Hložek, Sáček (89. Souček), Haraslín - Drchal (61. Karabec). Trenér: Vrba.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (80. Martinec) - Pleštil (55. Malínský), Houska, Kratochvíl, Pilař (80. Vaníček) - Čvančara (60. Nešpor). Trenér: Rada.

Karviná – Teplice 1:1

V souboji předposledního s posledním týmem tabulky padaly góly až po přestávce. Nejdřív se v 54. minutě prosadil pohotovou dorážkou domácí Čmelík, hned za minutu ale zareagoval Trubač krásnou střelou k tyči zpoza pokutového území. A to bylo vše. Karviná tak nadále zůstává jediným týmem v lize bez vítězství, Teplice jsou kvůli horšímu skóre poslední.

Branky: 54. Čmelík - 55. Trubač. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Podaný - Ondráš (video). ŽK: Čmelík, Bartošák, Křapka, Šehič - Mazuch, Černý, Fortelný, Vondrášek, Moulis, Čtvrtečka. Diváci: 2138.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič - Stropek, Túlio (90. Zych) - Čmelík (85. Nešický), Qose (46. Bartl), Bartošák - Papadopulos. Trenér: Baránek.

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Mazuch, Chlumecký, Vondrášek - Jukl, Knapík - Černý (83. Kodad) Trubač (90. Krunert) - Fortelný (83. Moulis) - Ledecký (72. Succar). Trenér: R. Kučera.