„Vybavuji si super atmosféru, na Letné je to vždy vyhecované. Byli jsme mladý tým, hlavně mladá obrana. Až na pár jmen v záloze hodně odchovanců,“ vzpomíná pro Deník Jan Baránek.

Smékal jako Haaland? Na tréninku jsem měl stejnou rychlost, říká mladík Baníku

Celé mužstvo podalo koncentrovaný výkon, nepovolilo Spartě, jejíž ofenzivě velel kanonýr David Lafata, nebo mozek zálohy Marek Matějovský, mnoho šancí. Co za tím stálo? Taktika, nasazení, štěstí? „Myslím si, že jedno s druhým,“ říká rozhodně Baránek. „Mám dojem, že Lafata trefil z přímého kopu tyčku. Tady třeba štěstí pomohlo. Na druhé straně sice tam Jirka něco chytil, ale nepamatuju si, že by Sparta měla vyložené šance, kdy by šla sama na branku, nebo netrefila prázdnou. Naopak my ještě hrozili po brejcích. Byl to odvážný výkon, vzadu jsme si věřili,“ pokračuje.

„Trochu mi to připomněl teď ten náš poslední zápas. Také jsme brzy vedli, bohužel dlouho jsme to neudrželi. Nedostat gól z rohu, třeba by to dopadlo jako tehdy. Ale to je jen ‚kdyby‘,“ ví Baránek.

Kouč Baníku: Chci kreativitu, zapojení vlastní hlavy. Mladí? Pozitivní energie

NEMĚLI BYCHOM SE BÁT

Po faulu na Davida Lafatu tehdy obdržel žlutou kartu. Jako jeden moment se mu ale zobrazí ten úplně poslední. „Závěrečný hvizd,“ vyřkne hned. „Když jsem viděl slavit Patrizia Stronatiho a celou lavičku, jak se všichni seběhli na jedno místo. Velká vítězství si člověk pamatuje vždycky,“ podotýká Baránek.

V historii samostatné české ligy Slezané urvali tři body na Letné jen třikrát, k tomu tam jednou vyhráli v poháru. „Je to o tom, že Sparta je samo o sobě doma silná. Na tyhle zápasy chodí hodně lidí, kteří nic tomu týmu neodpustí,“ vysvětluje si Jan Baránek.

PODÍVEJTE SE: Chybí vám vajca, vzkázal hráčům kotel Baníku. Kdo byl na tribuně?

Jestli se chce Baník zapojit ještě do bojů o čtvrté místo, na které má manko osmi bodů, má patrně poslední šanci. A ta velí na Letné vyhrát. „Někdo říká, že nemáme co ztratit, ale já to beru tak, že nám stačí jedno vítězství, ztráta Slovácka a pak pojedeme do Hradiště, kde to bude o šest bodů a budeme mít možnost ten náskok zase stáhnout,“ uvědomuje si Baránek.

„Když vidíme, že Sparta prohrála v Olomouci, víme, že to není soupeř, kterého se máme bát. Ani venku. Je jen na nás, jak to odehrajeme, jak budeme koncentrovaní a nachystaní,“ má jasno.

Právě proto věří, že Baník by mohl negativní sérii zlomit. „Sparta není tak dominantní, přesvědčivá. Vždy to ale bude o tom, co tam předvedeme my. Jestli budeme bojácní, v hlavách s nějakou statistikou, tak to můžeme zůstat doma. Musíme být správně nastavení co se týká sebevědomí, odvahy, a pak spoléhat na sebe. Nečekat, co s námi Sparta udělá, jak se to bude vyvíjet, ale vzít osud utkání do vlastních rukou,“ nabízí recept Baránek.

Lukeš: Baník má povinnost vůči fandům, ale obouchal bych mladé. Kouč? Mám přání

KLUCI MI PŘIPOMÍNAJÍ MĚ

Tak jako on a jeho parťáci byli mladí v roce 2014, vidí podobnost s dnešním týmem, kde jsou také nadějní hráči, kteří by mohli být budoucností Baníku. Smékal, Jaroň, Šín, kteří si nedávno odbyli ligové debuty, nebo už stálice Kaloč s Buchtou. „Kluci mi připomínají mě,“ přikyvuje Baránek.

„Správná drzost, nebojácnost, zdravé sebevědomí, za což jsem rád a doufám, že jim to vydrží. Ligové zápasy teď jsou zkušenosti, které se jim mohou hodit i v další sezoně. Za mě jsou odchovanci základ Baníku. V kádru by jich sedm osm mělo být, aby tvořili zdravé jádro kabiny,“ míní muž, který byl sám na Bazalech vychován.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Jablonec defenzivu neprověřil, hru oživili mladí. Co říkáte?

Triumf s Baníkem na Spartě pokládá dodnes za jeden ze svých největších, možná ho řadí úplně nejvýš. „Určitě byl nejpřekvapivější. Moc nám lidi tenkrát nejspíš nevěřili. Vím, že se o tom pak hodně mluvilo. Vzhledem i k tomu, že jsem kariéru kratší, tak to byl asi jeden z mých největších zápasů,“ uzavírá Jan Baránek mladší.