Když v září malý třetiligový klub nedaleko Prahy zaskočil prvoligové Pardubice a postoupil do 3. kola MOL Cupu, měl o dalším soupeři jasnou představu. „Slavii jsme tu měli loni, takže jsme chtěli Spartu, Plzeň, nebo Ostravu. A splnilo se. Navíc jsme rádi, že Baník jede k nám, nikoli my k němu, protože pro celé městečko je to svátek. A svědomitě se připravujeme,“ podotýká David Vedral.

Ne každý to tak ale ve Velvarech vnímal. Pověst fandů Baníku některé obyvatele straší. Dokonce tak, že když Vedral zmínil radost zrovna ze slezského klubu, nesli to někteří nelibě. „Bylo mi napsáno, že jsme asi jediní v republice, kdo se těší,“ krčí rameny.

„Město tím zápasem už dávno žije, máme spousty telefonátů. Běhají tu ale fámy, že z Ostravy přijede deset autobusů a celý vlak. To jsem lidem musel uklidňovat, že tolik fanoušků nejezdí ani na Spartu, tak co by dělali ve Velvarech,“ směje se. „Ale jak říkám, většina lidí tím žije. Pozitivně, protože my se opravdu těšíme. V dobrém,“ opakuje David Vedral.

„Jediní, na koho bych se netěšil, by byli Rusáci. My to bereme tak, že tu jedou naši známí a kamarádi, ne soupeř. Doufám, že tak k tomu přistoupí i fanoušci, protože mám toto rád a jsem šťastný, že Ostrava přijede,“ dodává šéf velvarského fotbalu.

SAMOSTATNÝ SEKTOR

Tomu bude odpovídat i prostor, který početná enkláva baníkovců na malém stadionku dostane. Patřit jim budou místa od hlavní tribuny k rohovému praporku, následně sousední kratší strana po branku. A vše hned u hřiště. „Budou odděleni plotem, ale jinak žádné zábrany nebudou,“ vylučuje Vedral, přičemž přítomna bude bezpečnostní agentura, státní i městská policie a záchranka.

Sektor baníkovců bude mít své toalety i občerstvení. „Ve městě budou jezdit záchranářské čtyřkolky, aby pomáhaly s naváděním i s případnými zdravotními problémy, kdyby se někomu něco stalo,“ nastiňuje předseda, který je rád, že klub má se vším zkušenosti.

Nejen letos s Pardubicemi, ale především loni proti Slavii, kdy se kolem hřiště a na instalovaných montovaných tribunách tísnilo neuvěřitelných tři tisíce fotbalových fanoušků. „Se Slavií jsme komunikovali víc, než teď s Baníkem, ale co od vedení vím, tak z Ostravy by mělo přijet sto až dvě stovky fandů. Další samozřejmě pracují v Praze a ve Středních Čechách. Ti si určitě Baníček také ujít nenechají, ale kvůli toho se číslo těžko odhaduje. Uvidíme, kolik jich budeme hostit ve skutečnosti,“ nechává věc otevřenou.

O celkové návštěvě představu má. V předprodeji bylo dosud prodáno 450 vstupenek. „Takový nával jako loni nečekáme, se Slavií bylo tolik lístků pryč za dva dny. Když tu bude dvanáct set lidí, bude to akorát,“ míní David Vedral.

Problém s dopravou by být neměl. Ani veřejnou. Vedle autobusu vede do Velvar i vlak, byť jen lokálka. „Říkáme tomu Velvarka, má jeden vagónek a jezdí do kopečku,“ usmívá se.

BANÍKU SE NEBOJÍ

Domácí jsou v dobrém rozpoložení. V tabulce ČFL skupiny B se nachází v klidném středu. Navíc v duelu s favoritem nemají co ztratit. Ale věří si. Aby ne. Z ligistů už Velvary kromě Pardubic v minulosti vyřadily České Budějovice, těsně vypadly s Hradcem Králové a před rokem měly blízko k totální senzaci, když proti „sešívaným“ neudržely poločasové vedení 2:0.

„Ostravy se určitě nebojíme. Brousíme si zuby na překvapení, jelikož máme kvalitní fotbalisty,“ má jasno Vedral. Inspirací může být i Kroměříž, která před měsícem vypadla s Baníkem až po penaltách. „S tamními funkcionáři se znám, blahopřál jsem jim, ale jejich tým má vysokou kvalitu, pomalu na druhou ligu. I my budeme hrát normálně fotbal, nebudeme zalezlí. A buď to vyjde, nebo ne,“ vysvětluje předseda.

Efekt čeká také od nového trenéra Baníku Pavla Hapala. „Přinesl do mužstva svěží vítr, tím to pro nás bude těžší. Možná kdyby tu hrálo o čtrnáct dní dříve, bylo by to pro nás lepší,“ uvědomuje si.

Stejně jako na podzim 2021 i letošní svátek se pojí se zajímavostí. Před Slavií se Velvarům rozpadla lajnovačka, Pražané jim pak věnovali novou. Tentokrát stávku vyhlásila sekačka. „Nevím, jestli nám ji koupí a dovezou kluci z Ostravy,“ vtipkuje Vedral. „Ale ne, už jsme si ji pořídili, takže trávník bude připraven,“ slibuje vzápětí.

„Jak jsem řekl, věřím, že fanoušci dorazí užít si Baník. Mají nového trenéra, vyhráli nad Slováckem, přijedou do krásného městečka. Budeme jen rádi, když budeme moci po zápase napsat, že Ostrava byla boží,“ uzavírá David Vedral.