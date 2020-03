Stávají situaci bere smířlivě. Více než absence tréninků s týmem ho ale trápí problém z Olomoucka. Jeho starší bratr Dan totiž žije v Litovli, která patří do seznamu jednadvaceti uzavřených obcí.

„Stav v Litovli a okolí není dobrý. Nikdo nesmí ven. Brácha chtěl ráno do práce, ale nepustili ho. Celá Litovel je v karanténě. Navíc v nedalekém Šternberku bydlí rodiče. Snad bude brzy dobře,“ přeje si Pavel Zavadil. „Mluvilo se o krizi, s touhle epidemií přišla,“ konstatoval jednatřicetiletý záložník.

Tréninky byly sice zrušeny, ale připravovat se hráči musí. „Máme individuální plán od kondičního trenéra přesně nalajnováno, co máme dělat. S tím, že na stadion nemáme chodit. Možná ve čtvrtek se sejdeme, uvidíme, podle dalších instrukcí,“ prozrazuje Pavel Zavadil.

Pokud byste chtěli vidět nejstaršího hráče ligy běhat někde v parku, máte smůlu. „Vezmu auto a vyrazím někam za město, k lesu. Vzhledem k mým problémům s kolenem by nebylo vhodné běhat někde po tvrdém povrchu,“ podotkl fotbalista s 263 prvoligovými starty na kontě.

Rodák z Hané si zvyká i nový denní režim. „Ale ten mají vlastně všichni, když ven chodit nemůžete. Maximálně do obchodu pro jídlo a vyplnění tréninkových jednotek,“ poznamenal Zavadil. „Musíme to ale zvládnout. Být k sobě ohleduplní a zodpovědní, jen tohle je cesta, k tomu, aby zase bylo lépe,“ vzkazuje opora Opavy.

Otázka zůstává, zda se FORTUNA:LIGA rozjede, nebo bude zrušena. „Taky by mě zajímalo, jaký to bude mít vývoj. Pokud by soutěž odpískali, těžko mohou ukázat na sestupujícího, když nebyla dokončena ani základní část. Každý bude za svůj klub bojovat,“ přemýšlí nahlas Pavel Zavadil.

Sám nad tím, že by pověsil kopačky na hřebík nepřemýšlí. „Pokud zdraví dovolí a budu platný na hřišti, chci hrát,“ má jasno. Aktuálně patři do skupiny hráčů, kterým za tři měsíce končí smlouva. „Je nás více, kterým končí smlouva, ale věřím, že tohle problém nebude a dojde k dohodě,“ končí povídání.