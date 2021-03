Tenhle a předchozí ročník je v podání „Kladivářů“ jako den a noc. Zatímco minulý rok po pětadvaceti utkáních ztráceli na vedoucí Liverpool přes čtyřicet bodů, dnes se chlubí pětibodovým náskokem nad trápícím se obhájcem titulu.

A nejen Liverpoolem. West Hamu koukají na záda i Chelsea, Arsenal, Everton či Tottenham. Právě nad ním slavili výhru v neděli, když zvítězili 2:1.

Přispěli k tomu i Souček s Coufalem, a to i přesto, že pro prvního z nich nezačalo utkání vůbec dobře. West Ham se už v páté minutě dostal do vedení, o deset minut později ale mohli hosté vyrovnat. Ve skrumáži před domácí brankou to přitom ve hlavičkovém souboji ošklivě schytal právě rodák z Havlíčkova Brodu.

Kdo by však čekal, že se skácí a nechá se odnést na nosítkách, mýlil by se. Záložník sice šel po střetu opravdu k zemi, ovšem vědom si vážnosti tlaku, pod kterým se jeho tým ocitl, okamžitě vstal, aby bránil hrozícímu útoku Hotspur. A to vše s tváří zbrocenou vlastní krví.

Až poté se český reprezentant nechal ošetřit a po sešití se vrátil na trávník. V Anglii si za to vysloužil velké ovace - oficiální twtterový účet West Hamu jej přejmenoval na Iron Mana. A bez sebe jsou i fanoušci, zvláště poté, když televizní záběry odhalily, že se Souček i se zakrvácenou tváří celé situaci ještě smál.

A bloody face and Soucek is laughing. What a guy ? pic.twitter.com/k5sdPj6eE5 — ODDSbible (@ODDSbible) February 21, 2021

West Ham hraje příště na půdě suverénního Manchesteru City. Máte na sobotu lepší program?