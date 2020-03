A logicky v myslích všech vyvstala otázka, jak si povede? „Petr Bolek dostal v minulém zápase na Bohemce do žeber a na dnešní zápas se necítil. Proto jsme ukázali na Vláďu. Ve hře byl i Pasta (Martin Pastornický), ale ten byl zraněný a trénuje teprve deset dní. Navíc Vláďa odchytal v přípravě dobré zápasy,“ vysvětlil trenér MGK Juraj Jarábek, proč Karvinští sáhli k této variantě.

A Neuman nezklamal. Ba právě naopak. Hned v úvodu chytil jasnou šanci příbramskému Michalu Škodovi a v utkání si počínal jistě. Všechny situace vyřešil s přehledem.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete chytat?

Nevěděli jsme, jak na to bude Petr Bolek, já sám jsem se dozvěděl, že půjdu chytat, dva dny před zápasem.

Co to s vámi dělalo?

Měl jsem smíšené pocity, protože šlo o těžké utkání, ale samozřejmě jsem se těšil. Snažil jsem se na to připravit.

A hned váš první zákrok proti Škodovi byl důležitý. Jak jste to vyřešil?

Byl strašně důležitý. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby to dal, asi ne moc dobře. Já se jen snažil zachovat chladnou hlavu, počkat si na něj.

Když se debutuje proti Spartě, člověk si říká, že nemá co ztratit. Proti Příbrami jste ale ztratit mohli, souhlasíte?

Ano, bylo to psychicky náročné, protože jsou u nás, potřebovali jsme je podržet pod sebou, a to se naštěstí povedlo.

Jak vnímáte úspěšné jaro? Čtyři zápasy, skóre 7:0…

Obrana pracuje výborně, je to asi nejlepší začátek, co jsme si mohli přát.

A vaše premiéra?

Před tolika lidma jsem to ještě nezažil. Ale Petr Bolek mě v kabině pochválil, všichni jsme odvedli perfektní výkon.

Neříkal vám před zápasem, abyste mu nepokazil tu sérii s čistým kontem?

To ne, snažil se mě hlavně uklidnit, abych si držel to svoje. Rady od spoluhráčů proběhly ve stylu, ať si hlavně zachovám chladnou hlavu a držím si svůj standard.

Otec Vladimír býval stoper, obránce. To jste se moc nepotatil…

To ne. Ze začátku jsem hrával v poli, ale pak jsem přešel do brány. Proč? Ani nevím, asi mě nebavilo tolik běhat (úsměv).

S tátou zápasy konzultujete?

Určitě to probíráme, chodí se dívat na každý zápas, takže má přehled.

Co dál? Budete chytat i v Opavě?

To zatím nevím, bude záležet na zdravotním stavu Petra Bolka.