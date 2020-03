„Když bylo jasné, že cesta reprezentace do Spojených států padá, byl jsem zničený,“ přizná. „Ale druhý den jsem se probudil a řekl si, že se nedá nic dělat. Teď je potřeba řešit důležitější věci,“ říká dvoumetrový stoper.

On-line přenos ke koronaviru najdete ZDE.

Na mysli má samozřejmě situaci ve světě. I na Polsko již dopadla, byť o trochu později než na jiné země. Ještě v pátek měl Rakow nastoupit ve Wroclawi, ale duel byl nakonec zrušen.

Přitom se dlouho zdálo, že se hrát bude.

Ano, mělo se začínat v půl deváté večer a my jsme se to dozvěděli až na obědě v jednu odpoledne. Ale myslím, že to k tomu spělo.

Proč?

Už den předtím i v pátek dopoledne byl cítit obrovský tlak ze strany hráčů a osobností. Například Kuba Błaszczykowski (kapitán reprezentace, bývalý hráč Dortmund, pozn. red.) apeloval, aby se přestalo hrát. Mluvil o strachu o zdraví své rodiny.

Aspoň doma vyluxuju

Vy sám jste chtěl nastoupit?

Ve čtvrtek byla schůze svazu a řeklo se, že se bude hrát bez diváků jako v Německu. Myslím, že tam jsou větší autority než my, lidé, kteří vědí víc. Proto jsme byli připraveni, i když koncentrace byla logicky ovlivněná.

Koronavirus je prostě všude.

Stejně jako v Česku, stejně jako všude ve světě je to v Polsku hlavní téma. Televize, noviny, internet, hráči to řeší. Nakonec jsme spíše uvítali, že se fotbal zrušil.

V pátek jste se vrátili z Wroclawi do Čenstochové. Co bude dál?

Vedení klubu nám (v Rakowě hrají také záložníci Petr Schwarz a Daniel Bartl, pozn. red.) řeklo, že musíme zůstat ve městě. Rozjela se tady taková akce zůstaň doma. Ale aspoň doma pomůžu, vyluxuju. (usmívá se) Ven jdeme jedině za město do lesa na procházku s pejskem. Se spoluhráči jsme se domluvili, že všechna opatření musíme respektovat. Ve společnosti bychom měli jít příkladem, apelovat na fanoušky a ukazovat jim, jak se mají chovat.

Jaká je vaše rada?

Musíme zachovat klid, ale být zodpovědní. Společnost se rozdělila na tři typy lidí: první vykupují obchody, totálně panikaří, druhá se chová odpovědně, ale v klidu, to je myslím správné.

A třetí?

Ta je nejhorší. Chovají se nezodpovědně jako hulváti. Nedodržují karanténu a to mě štve. Lidé by se teď měli semknout.

Jste profík, musíte se udržovat fyzicky. Víte, jak na to?

Zatím je možné jít se do lesa proklusnout. Navíc je doba internetu, každý se dokáže připravit doma. Není to ideální, ale nedá se nic dělat.

Je karanténa pro polský fotbal velká rána?

Tady v Polsku jde o obrovské peníze z televizních práv. Kluby na tom budou bity, ekonomické následky budou obří, budoucnost nebude jednoduchá. Zatím je přestávka stanovena do 3. dubna, uvidíme, jak to bude dál.

Jsou zastaveny také nižší soutěže?

Ano, je to stejné jako u nás. Zdá se mi, že okolní země to od sebe kopírují, což je, řekl bych, prospěšné. Ale jedna věc mě na tom mrzí.

Která? Povídejte.

V Česku máme velký problém. I když jsme o koronaviru věděli dřív, nejsme připraveni, co se týče pomůcek, roušek, respirátorů, testování. Co lékaři, sestry, prodavačky v supermarketech? Je velký problém, že se o nás nepostarali lépe.

V Polsku je to jiné?

Ne, taky špatné.