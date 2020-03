Nad osudem evropského šampionátu se vznášel otazník kvůli celosvětově se šířící nákaze novým typem koronaviru. Na výsledky jednání zástupců UEFA proto byla fotbalová veřejnost velmi zvědavá, tu českou nevyjímaje, protože účast na mistrovství Evropy si vybojovali i čeští fotbalisté.

On-line reportáž ke koronaviru ZDE.

Že by se Euro konalo v původním termínu, tedy letos v červnu a červenci, bylo nereálné. Na stole tak údajně ležely dvě varianty. První bylo uskutečnění šampionátu v příštím roce, anglická média pak před pár dny přišla s informací, že by se turnaj mohl odehrát dokonce letos v prosinci.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Jednání prostřednictvím telekonference pak přineslo verdikt, že UEFA přikročí k první možnosti. Euro by se mělo odehrát od 11. června do 11. července 2021, tedy přesně o rok později, než zněl původní termín.



Česká reprezentace už také ví, kdy by měla odehrát přípravné zápasy s Mexikem a Hondurasem, na které měla odcestovat tento měsíc. Nově by se měla utkání konat letos v červnu. Oznámil to generální sekretář Fotbalové asociace ČR na svém twitterovém účtu.

Oprava, breznove okno 6/2020 — Jan Pauly (@honza_pauly) March 17, 2020

Poprvé v historii má mistrovství Evropy hostit hned dvanáct států. Česká republika má své zápasy naplánovány do skotského Glasgow a anglické metropole Londýna.

Řešila se i situace kolem evropských fotbalových pohárů. UEFA nechce rušit ani letošní ročník Ligy mistrů, ani Evropské ligy, a tak soutěže přerušila.

"Zdraví fanoušků, hráčů a zaměstnanců musí být naší prioritou číslo jedna a v tomto duchu UEFA předložila řadu možností, aby mohly být soutěže tuto sezónu bezpečně dokončeny, a jsem hrdý na reakci svých kolegů v evropském fotbale. Byl skutečný duch spolupráce a všichni uznávali, že musí něco obětovat, aby dosáhli nejlepšího výsledku," uvedl prezident UEFA Alexandr Čeferin.