„Díky, pane trenére,“ to jsou slova, jež se nejčastěji objevují v komentářích fanoušků na sociálních sítích, kteří reagují na odvolání kouče Václava Kotala od letenského celku.

Kotal na Letnou přišel minulý rok v únoru (z béčka) a největším úspěchem sparťanských fotbalistů pod jeho vedením byl zisk národního poháru. Pražané pak v Evropské lize dvakrát zdolali Celtic Glasgow, z dalších zápasů ale body nepřidali a po skupině pro ně ročník skončil.

Do domácí ligové soutěže odstartovali úspěšně, postupně jim ale docházel dech v kombinaci s množícími se zdravotními problémy hráčů. Po sedmnácti kolech tak ztrácejí na druhém místě na vedoucí Slavii dvanáct bodů, posledním nezdarem, který také nakonec byl i posledním zápasem Václava Kotala na lavičce Sparty, pak byla domácí porážka s Bohemians 0:1.

A náhrada za zkušeného kouče? Taková, o které už se nějakou dobu spekulovalo. Kotala na Letné nahradí Pavel Vrba. Ano, ten Vrba, který je podepsán pod největšími úspěchy Viktorie Plzeň v posledních letech.

Právě Plzenští na několik let převzali od Slavie, která před časem nezažívala úspěšné doby, ale spíše bojovala o přežití, roli úhlavního rivala Sparty. A nejspíš i právě proto se zdá, že Vrba nebude mít na Spartě na růžích ustláno.

„Vrba do Sparty nevím, radši bych tam viděl Holoubka,“ myslí si o angažování Vrby fanoušek Tomáš na facebookové stránce sparťanských příznivců Sparta Forever. Tenhle srdcař však patří k těm mírnějším.

Kotal měl podporu fanoušků…

„Celému vedení bych vzkázala jen, jste idioti a budete toho litovat. Tohle rozhodnutí bylo špatné!!!“ adresuje na nejvyšší místa vzkaz Petr.

Se svým názorem, a to poměrně od rány, přispěla i fanynka Simona. „Tak větší k*eténi ve vedení asi být nemůžou nebo co? Oni jsou totiž zranění nejdůlěžitější hráči Sparty, ale musí to ods*at Kotal??? Kotal, který vrátil Spartu aspoň někam na dobrý plac a měl to v hlavě srovnaný…nechápu.“

Někteří fanoušci už roztrhli permanentku. Mimo jiné i Martin Tomáš, který se angažuje ve Sparťanských novinách. „Klub za to nemůže a zůstává v srdci. Ale klub jsou i lidé. A fotbal jsou emoce,“ vysvětlil své gesto.

Podobnými komentáři, a i daleko peprnějšími, se to v diskuzích jen hemží. Zdá se, že Pavel Vrba bude muset o svou přízeň u sparťanských fanoušků hodně tvrdě bojovat. Sám si to uvědomuje, když vzkázal: „Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju. Ale chtěl bych být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat tady.“

Možná nejen Vrba, někteří fanoušci totiž neváhali cílit svojí kritikou jen na Vrbu, ale požadují demisi celého vedení sparťanského klubu.

Vypadá to, že Letnou čeká poměrně turbulentní období. Jako třeba před lety Slavii. V době krize vršovického klubu byl jedním z koučů na tamní lavičce i sparťanský srdcař František Straka. Fanoušci ale angažování „Franze“ nesli hodně těžce a dávali to trenérovi náležitě najevo.

Zápas co zápas provázelo nenávistné skandování či transparenty a nezůstalo jen u toho. Fanoušci Strakovi třeba i počmárali jeho dům a neváhali i „vyzdobit“ tréninkové hřiště v Edenu hroby a kříži se jmény trenéra, ale i klubového vedení. Uspořádali i protestní pochod.

Straka nakonec na svou funkci po několika měsících rezignoval. Jak dopadne Vrba na Spartě?