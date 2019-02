Možná nemá takovou páru jako Železný Zekon, zuby neposune kamion, přesto má pořádně tuhý kořínek a práh bolesti posunutý níž než většina ligových fotbalistů. Bývalý reprezentant a současný zlínský kapitán Petr Jiráček se loni zázračně vykurýroval po vykloubení ramene, do sobotního utkání s Teplicemi zase nastoupil s naštípnutou zánartní kůstkou.

„Už nemám čas marodit. Léta utíkají, zápasů nemusí být moc. Vážím si každé minuty na hřišti. Když to jen trochu jde, chci u toho být,“ říká Jiráček.

Podle lékařů si nárt poranil už dřív, noha se ale ozvala až po střetu se spoluhráčem na tréninku. „Bohužel mi to srostlo křivě,“ mrzí zkušeného hráče. „Ale nepamatuji se, že by mě nárt někdy tak moc bolel jako po souboji jako minulý týden,“ přidává.

Dvaatřicetiletý středopolař se zranil před utkáním v Plzni na tréninku. Duel v Doosan Areně ještě vynechal, ale proti Teplicím už makal naplno.

„Celkem rychle se to zahojilo, takže jsem se rozhodl, že zkusím alespoň nějakou část zápasu,“ líčí bývalý hráč Plzně, Sparty nebo Jablonce.

Naplno začal s tréninkem až pár dnů před víkendovým střetnutím. Bolestivé místo ledoval, postupně dával do kupy. „Doufám, že to bude držet a nepřijde to znova. Teď mě to nelimituje. Budu hrát, co to půjde,“ říká Jiráček.

Bojovat až do poslední minuty

Nepříjemné zranění dvaatřicetiletého záložníka proti Teplicím nijak nelimitovalo, na trávníku vydržel sedmdesát minut, než ho kouč Fastavu stáhl z trávníku.

„Asi by šlo vydržet celý zápas, ale už to nebylo ono. I trenér to na mně asi poznal. Rozhodl se pro střídání a byl to šťastný tah,“ říká Jiráček.

Vítěznou trefu náhradníka Jakubova sledoval už ze střídačky. „Pocity byly fantastické. Vyběhl jsem za kluky až na hřiště,“ radoval se kapitán Fastavu.

Ševci stejně jako proti Mladé Boleslavi a Jablonci i s Teplicemi skórovali v poslední minutě.

„Náhoda to není,“ myslí si Jiráček. „Trenér nás nabádá, ať hrajeme až do poslední minuty. Bez ohledu na to, jestli se někomu daří nebo ne, jestli je výkon dobrý nebo špatný. Tohle prý ať vezme čert. Prostě musíme bojovat a zatím se nám to vyplácí,“ líčí opora Zlína.

Moravané se na další výhru pořádně nadřeli. Výkon tentokrát nebyl tolik přesvědčivý jako v minulých domácích zápasech.

„Víme, že to nebylo z naší strany příliš povedené. Zkazili jsme hodně přihrávek. Hlavně ve druhé půli na nás bylo až moc vidět, že to chceme zlomit a poztráceli jsme hodně balonů. Ani centry nám tam nelítaly jako v předchozích utkáních. Všechno šlo na přední tyč,“ lituje Jiráček.

Poslední akce ale ševcům vyšla a byly z toho další tři body. „To je pro nás takové malé vysvobození,“ oddechl si zkušený zlínský záložník.

Nabité derby se Slováckem

Fastav v úvodu sezony drží útočníci. Předtím dvakrát skóroval Francouz Beauguel, jednou se trefil i Poznar. Tentokrát byl za hrdinu Jakubov.

„Máme vysoké a silné útočníky. Kdokoliv z nich hrozí a z toho jako celek těžíme. Ne nadarmo se říká, že jak hraje útok, hraje celý mančaft,“ připomíná starou pravdu Jiráček.

Ševci si povedený start do sezony náramně užívají. V úvodních pěti duelech jenom jednou prohráli a s deseti body jsou čtvrtí.

„To málokdo čekal. Na druhé straně víme, že je to hodně tenká laťka. I proti Teplicím jsme se přesvědčili, že jakmile něco jenom trochu podceníme, můžeme body ztrácet. Na příští zápas se musíme připravit ještě lépe než na tento,“ říká Jiráček.

Zlín nyní čeká v krajském derby Slovácko. „Utkání bude mít velký náboj,“ předpokládá účastník mistrovství Evropy 2012 v Polsku a na Ukrajině. „Nečeká nás tam nic jednouchého, Slovácku se taky daří. Musíme se na derby dobře připravit,“ dodává.

Bílek: Smekám před jeho morálkou„Pokud to půjde, Petr vždycky bude chtít hrát. Když si přivodil zranění tréninku, druhý den nemohl chodit. Po týdnu se však dal do kupy a byl fit. Smekám klobouk před jeho morálkou. I když nebude hrát celý zápas, vždycky nám pomůže. I s Teplicemi odvedl dobrý výkon. Třeba to z naší strany mohlo být techničtější a kombinačně lepší, ale celkově musím kluky pochválit,“ řekl trenér Fastavu Zlín Michal Bílek o Jiráčkovi.