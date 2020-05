Stačí si jen připomenout současného asistenta Marka Bakoše či trenéra brankářů Matúše Kozáčika, ale třeba také elegantního stopera Mariána Čišovského, střelce Michala Ďuriše nebo pracanta ve středu zálohy Patrika Hrošovského, ale plzeňským klubem prošla i celá řada dalších Slováků.

Teď dostal i Herc parťáka. A co víc, jednou by spolu mohli nastupovat ve středové formaci. Ale to je hudba budoucnosti, nejdřív si oba musí říct o místo v základní sestavě. A to nebude jednoduché, čehož si je vědom i 24letý Miroslav Káčer.

„Plzeň je ambiciózní klub, který chce hrát evropské poháry a to já taky. Jenom když budu podávat výborné výkony, můžu se prosadit,“ prohlásil talentovaný Slovák krátce po podpisu tříleté smlouvy.

Na tom, že je mezi viktoriány, má velkou zásluhu trenér Adrian Guľa, jenž Káčera i další posilu Filipa Kašu vedl při společném angažmá v Žilině. Jeho vrcholem byl slovenský titul v roce 2017.

„Když mi poprvé manažer zavolal, že má o mě zájem Viktoria Plzeň, o ničem jsem nepřemýšlel. Známý trenér, super klub. Nebylo co řešit,“ přiznal pro klubový web Káčer, jehož zastupuje bývalý vynikající fotbalista Karol Kisel z agentury K2K Sports.

Angažmá v Plzni bere jako obrovskou výzvu. „Viktoria je velký klub s evropskými parametry. Myslím, že mě může v kariéře posunout dál,“ prohlásil Káčer už v útrobách plzeňské Doosan Areny.

On sám je produktem známé mládežnické akademie Žiliny, teď poprvé v kariéře změnil působiště.

„Byl jsem od šesti let v Žilině, nic jiného jsem nezažil. Možná, že za jiných okolností bych si ještě počkal, ale takhle nebylo na co,“ připomněl Káčer, že jeho přestup uspíšila výpověď v mateřském klubu, kterou dostal společně s dalšími 12 spoluhráči, mezi nimiž byl i další čerstvý viktorián Filip Kaša.

Oba tak přišli jako volní hráči. Jednou z motivací k přestupu do Plzně pro Káčera byla možnost zahrát si evropské poháry, v nichž bývají viktoriáni pravidelnými účastníky.

„Doufám, že jim k tomu jednou pomůžu i já. A samozřejmě, že velkým lákadlem je možnost zahrát si i o mistrovský titul,“ pokračoval ve výčtu motivací.

On sám už má na kontě deset zápasů v kvalifikacích o evropské poháry. „Vždycky to byly úžasné zážitky,“ říkal Káčer, který se v Plzni okamžitě zapojil do tréninku.

Byl třeba v srpnu 2015 u famózního obratu s Bilbaem, kdy Žilina otočila z 0:2 na 3:2.

„To byla taková třešnička na dortu. Podali jsme výborný výkon. Škoda jen, že jsme nepostoupili,“ říkal roztomilou slovenštinou. Odvetu na horké baskické půdě pak slovenský tým prohrál 0:1.

O dva roky později nastoupil Káčer i do prvního utkání v kvalifikaci o Ligu mistrů proti FC Kodaň (1:3), ale po hodině hry byl vyloučen. Ve vítězné odvetě (2:1) v Dánsku tak chyběl.

Káčer se také nesmazatelným písmem zapsal do historie slovenské ligy, když vstřelil gól 13. července 2012 hned při svém debutu v Myjavě (4:1) a dodnes je nejmladším střelcem soutěže. Bylo mu 16 let!

„Já už jsem byl nesmírně vděčný jen za to, že jsem mohl být v kabině s takovými borci,“ jmenoval gólmana Dúbravku, dalšího reprezentanta Pečovského nebo zahraniční borce na čele s portugalským střelcem Guimou, který pak hrál i za Kluž, a kamerunským stoperem Mabourkou (Maccabi Haifa).

„A to, že jsem dal gól hned v prvním zápase, bylo úžasné. Dobře si na to pamatuji, jako by to bylo včera,“ zavzpomínal talentovaný fotbalista, který má na svém kontě i dva starty ve slovenské reprezentaci.

V lednu 2017 ho nominoval trenér Ján Kozák na soustředění ve Spojených arabských emirátech, kde měl tým složený převážně z hráčů slovenské ligy. Káčer tam debutoval proti Ugandě (1:3), pak hrál i se Švédskem (0:6).

Další branky už snad brzy přidá v dresu plzeňské Viktorie. Za určitých okolností by totiž mohl nastoupit už v této sezoně FORTUNA:LIGY. A kdo ví, třeba si znovu řekne i o místo v národním týmu.