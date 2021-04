Každý ať si vybere, jestli se mu líbí, nebo ne. Asi takový závěr lze udělat ze dvou anket, které se zabývaly znaky fotbalových klubů. Podle jedné totiž patří znak pražských Bohemians mezi nejhorší, před nedávnem byl naopak vybrán mezi elitu v této kategorii.

Fotbalisté Bohemians v Ďolíčku porazili Karvinou 2:0. | Foto: Deník/Antonín Vydra

Možná si to ještě pamatujete. Jsou to skoro přesně čtyři roky, co populární britský deník Daily Mail vytvořil žebříček deseti nejošklivějších znaků fotbalových klubů na světě. Kromě německých Hamburgu či Wolfsburgu, italské Neapole či třeba australského Melbourne se autorům znelíbil i klokan z pražských Vršovic.