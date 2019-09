„Jsem rád, že trenér ukázal na mě, že jsem tam mohl jít. A že jsem konečně mohl trošku klukům pomoct,“ byl muž, který v minulosti hrál i za Ústí nad Labem, velmi spokojený.

Na tři body jste se ale hodně nadřeli, že?

Začátek od nás nebyl úplně ideální. Přežili jsme šanci, pak jsme se z toho oklepali, ale bohužel se zranil Ljeva, tak jsme museli přeskupit sestavu. Do konce první půle to nebylo ono. O poločase jsme si něco řekli a myslím, že to přineslo ovoce.

Co se zlepšilo?

Myslím, že jsme ani pak nebyli lepší na balonu, ale získávali jsme odražené míče a chodili z toho do brejků. Měli jsme pak závary, šance. Bylo jen otázkou času, jestli je využijeme. Naštěstí se nám to povedlo.



Jak se ten gól seběhl?

Žitný měl balon na středu, vyběhl jsem po straně, on mi to tam posunul. Viděl jsem Maryho, jak nabíhá. Na zadní byl jediný prostor, kam šel dát centr. Mary si tam suprově naběhl, měl to krásně načasované. Dobře to uklidil. Tenhle gól a následná výhra nás vyhoupla do jiných pozic, než na kterých jsme byli. Odrazili jsme se ode dna a jsme jinde, než jsme byli. Máme větší klid, sbíráme body. Super.



Šel jste do hry za Admira Ljevakoviće. Vyhovovalo vám, že vás trenér dal na pravého beka?

Myslel jsem, že půjdeme vzadu do čtyřky a trenér mě dá do zálohy, ale nechal to, jak to bylo, jen Paradina posunul na stopera. Tohle je post, který mi vyhovuje, můžu lítat nahoru a dolů. Jsem s ním opravdu hodně spokojený.