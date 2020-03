Čím si nepovedený vstup do jara vysvětlujete?

Proběhly nějaké změny, přišli mladší kluci, chvíli potrvá, než si vše sedne. Navíc ani u starších hráčů není taková forma, se kterou jsme rok 2019 končili. Tvrdě ale pracujeme a věřím, že se budeme zlepšovat.

Sparta také nezačala jaro dobře, ale ve středu v poháru rozstřílela Ostravu 5:0…

Nad tím nepřemýšlíme. My jsme zase týden před tím vyhráli nad Opavou.

Po podzimu jste měli na druhou Plzeň náskok 16 bodů. Teď už jen 10. Nesvazuje vás to?

Vůbec si tím nechceme zatěžovat hlavu a soustředíme se pouze na blížící se zápas se Spartou.

Je to pro vás překvapení, nebo se nějaké bodové ztráty daly díky změnám čekat?

Dopředu asi nečeká nikdo, že se mu nebude dařit. Nejsme horší. Zápasy se nám prostě nepovedly, to je celé, nic víc v tom nehledejte.

V derby Slavia neprohrála už devětkrát v řadě. Přidáte desátý?

Určitě chceme sérii natáhnout dál. Proti Spartě se nám daří.

Jak kabina vnímala možnost zrušení utkání nebo jeho odehrání bez diváků?

Hodně jsme to sledovali. Byla by to obrovská škoda. Doufám, že všechno proběhne v pořádku a užijeme si všichni derby před vyprodaným stadionem. Když jsme hráli bez diváků s Libercem, bylo to opravdu hrozné. Člověk pak slyšel každý zvuk.

Řešíte nějak situaci ohledně koronaviru v osobním životě?

Ne, ruce si myji normálně. (směje se) Všichni situaci samozřejmě sledujeme v médiích a hrozbu vnímáme. Každý z nás je ovšem opatrný od přírody. (kafe)