Na začátku tisíciletí prožívala Sparta slavné časy. S železnou pravidelností startovala v Lize mistrů. Jedním z představitelů této éry byl útočník Marek Kincl. Do dějin letenského celku se zapsal „last minute“ gólem proti Laziu Řím, který znamenal postup do osmifinále milionářské soutěže. Spartu má stále v srdci, proto je z posledních událostí v klubu rozladěný.

Radost Marka Kincla po brance do sítě římského Lazia, kterou na Letné rozhodl utkání Ligy mistrů v listopadu 2003. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Co říkáte na současnou situaci na Letné?

Na Spartu se mi teď kouká moc špatně. Říkal jsem si, že tenhle rok by mohl být lepší. Když jsem ale viděl výkon v poháru, nebylo to nic příjemného. Nevím, jak teď věci v klubu fungují, příliš se tam nepohybuji. Divám se na všechno z pozice fanouška a jen doufám, že si tým sedne.

Nemrzí vás současný stav o to více, že jste sám zažil dobu, kdy Sparta patřila do širší evropské špičky?

To ne, já si Ligu mistrů zahrál každý rok… (směje se) Samozřejmě nemám radost, Spartu mám v srdci odmala.

Když se řekne vaše jméno, fanouškům se vybaví branka proti Laziu Řím. Vnímáte ji jako největší moment kariéry?

Nelze jinak, nic lepšího už nepřijde (směje se). Ještě teď, když potkávám lidi, mluví o této brance. Šlo o okamžik, který stál určitě za to.

Bylo angažmá ve Spartě vaše životní?

Takhle bych ho nenazval. Splnil se mi sice sen, ale ještě víc jsem si užil působení v Rapidu Vídeň, kam jsem šel po roční epizodě v Petrohradu, kde jsem moc nehrál.

Kariéru jste si prodlužoval v nižších soutěžích. Hrajete ještě?

Loni jsem nastupoval za Zbuzany, letos už asi nebudu. Pracuji na rakouském gymnáziu v Modřanech, kde jsem takový asistent správce. Dělám, co je potřeba.

Ani trénování vás neláká?

Vůbec. Licenci mám, ale musel bych si ji nejspíš obnovit. Na Vyšehradě jsem vedl čtyři roky děti, ale stačilo. Už mě koučování neláká, asi by mě už ani nebavilo. (Pozn. red.: V pondělí Kincl převzal mužstvo Zbuzan hrající divizi.)