Místo karantény slavil. Fotbalistovi Realu teď hrozí vězení

O veliké problémy si řekl útočník aktuálně druhého týmu španělské fotbalové ligy Realu Madrid Luka Jović. Navzdory tomu, že měl být v karanténě, vyrazil do domovského Srbska slavit narozeniny své přítelkyně. A to by ho mohlo hodně mrzet.

Fotbalista Realu Madrid Luka Jović. | Foto: Shutterstock