„Odložení mistrovství Evropy o rok vítáme, znamená to pro nás větší manévrovací prostor pro dohrání letošního ročníku. Vnímám to jako silný signál směrem k ligovým soutěžím, aby mohly být dohrály na hřišti, a ne u zeleného stolu,“ byl potěšen rozhodnutím Dušana Svoboda, předsedy Ligové fotbalové asociace, organizace, jež zastřešuje dvě nejvyšší české soutěže FORTUNA:LIGU i FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU.



Kdy se začne?



Jeho slova znějí nadějně. Jenže pokračování už tak optimistické není. „Nicméně ve chvíli, kdy se Česko nachází stále v nouzovém stavu, je hodně předčasné spekulovat o variantách, jak půjde tuto sezonu dokončit. V nejbližších týdnech se jistě hrát nezačne,“ doplnil. A kluby to vědí, jsou s tím smířené.



V tuto chvíli zkrátka není vůbec jasné, kdy (a zda) se začne hrát. Tím pádem je složité chystat program i systém dohrávek. „Spekulovat o tom, jak bude letošní sezona pokračovat, v tuto chvíli není na místě. Vnímáme, že stále platí nouzový stav a že situace v České republice je vážná. Zdraví nás všech je na prvním místě. Ať už bude rozhodnutí jakékoliv, budeme ho plně respektovat,“ řekl Alice Zbraňková, tisková mluvčí Olomouce.

Právě Sigma má enormní zájem na dohrání. Je v semifinále domácího poháru, navíc má ještě naději, že se může protlačit do elitní šestky a hrát ve skupině o titul.



Co s mistrem?

Přes slova zasvěcených se už nyní dají odhadnout možnosti, jak se fotbalová liga (ne)dohraje. Začněme nejhorším scénářem. Samozřejmě, klidně je možné, že se už hrát nebude. Co by to znamenalo, v tuto chvíli není jasné. „Je jen otázkou času, kdy tuto sezonu celou odpískají,“ prohlásil tvrdě zlínský obránce či záložník Róbert Matejov.



Otázek v tomto případě by bylo mnoho? Kdo by byl mistrem? Byl by vůbec někdo? Hokej titul neudělil, naopak například futsal má jiné plány. Pokud se rozhodne o nedohrání ligy, stane se vítězem Chrudim, současný první tým tabulky.



Jak by to bylo ve fotbale, se vůbec neví. Samozřejmě, mocná Slavia by byla pro futsalové řešení, že.

Další varianty jsou jasně dány. Ta ideální počítá s dohráním ligy se vším všudy tedy i s nadstavbovou částí. Právě pro tento případ je důležité, že bylo odsunuto Euro. Pokud by se tak nestalo, naděje na komplexní sezonu by byla fantasmagorie.

Spíše to však vypadá, že by se nadstavbová část odpískala. Liga by tak skončila po třiceti kolech, což značí odehrát ještě šest kol. „Otázkou je, zda se stihne i nadstavbová část, nebo se sezona ukončí po třiceti kolech. Věřím, že se současná situace zlepší a výsledky anulovány nebudou, ale těžko něco předjímat,“ uvedl generální manažer zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

„V každém případě to bohužel asi bude bez diváků,“ posteskl si kapitán Olomouce Vít Beneš.

I to může mít na výsledek vliv, jak upozorňuje Martin Svědík, trenér Slovácka: „Fanoušci hlavně v domácím prostředí jsou naším dvanáctým hráčem. I díky nim jsme silní. Takto bychom o tu výhodu přišli.“