/VIDEO/ Pamatujete? Na mistrovství světa 2010 se Nizozemci v památném čtvrtfinále utkali s favorizovanou Brazílií. Kaká, Lúcio, Robinho… „Oranjes“ nicméně hvězdné Jihoameričany šokovali dvěma brankami, které zařídil rychlík Wesley Sneijder, a nakonec si svou spanilou jízdu protáhli až do finále. V něm pak podlehli Španělům.

Přesně to zlatou generaci Nizozemska vystihovalo. Označení spojované s vítězi, byť právě ona nikdy nic pořádně nevyhrála. Pravda, fotbaloví „potomci“ Johana Cruyffa si v novém miléniu svými výkony udělali slušné renomé. Byly z toho dvě bronzové pozice na mistrovstvích Evropy 2000 a 2004, stříbro na zmíněném MS 2010 a třetí příčka na světovém šampionátu v roce 2014.

„Konečně hráči, kteří jsou schopni kráčet ve šlépějích Franka Rijkaarda, Ruuda Gullita nebo Marca van Bastena,“ psalo se tehdy v tisku. Nejčastěji přitom byla skloňována jména Rafaela van der Vaarta, Arjena Robbena a Wesleyho Sneijdera.

Proč to všechno stojí za zmínku zrovna nyní? Protože Sneijder, poslední mohykán oné „zlaté éry“, pověsil tento týden reprezentační kopačky na hřebík.

Nejlepší od dob Zidana

„Sniper“, jak se Sneijderovi přezdívá, se v reprezentaci vypracoval postupně. Hned na svých prvních turnajích, ME 2004 a MS 2006, sice nezazářil, ve dvaadvaceti letech nicméně sbíral cenné zkušenosti a mluvilo se o něm spíše jako o hvězdě budoucnosti.

„Řekl bych, že je to nejlepší hráč, jakého Real Madrid přivedl od dob Zinedina Zidana,“ prohlásil o něm v roce 2007 španělský džentlmen Juanfran. To bylo samozřejmě odvážné přirovnání, trefně však předpovídalo, co Sneijder, jehož mimochodem srovnávali i s Maradonou, bude celá ta léta nejen pro Nizozemce znamenat.



Ona budoucnost pak přišla jen o sezonu později. Na Euru 2008, kde Nizozemci vypadli ve čtvrtfinále, totiž Sneijder pronikl až do ideální jedenáctky. S mílovými kroky, jaké ve svém sportovním růstu předváděl, tak bylo zřejmé, že na světovém šampionátu 2010 v Jižní Africe by už měl patřit mezi největší ozdoby.

A skutečně. Od té chvíle navíc již Sneijder výsluní nizozemského národního týmu neopustil. Celková bilance? Tři Eura, tři mistrovství světa, ocenění pro druhého nejlepšího hráče a třetího nejlepšího střelce MS 2010…



A hlavně: kreativní a rychlý šikula s číslem deset na zádech nastoupil v oranžovém dresu ke 134 duelům, v nichž si připsal 31 tref.

Nikdo toho za nizozemský národní tým neodehrál více – druhý v žebříčku je se 130 zápasy legendární brankář Edwin van der Sar, třetí pak se 112 obránce Frank de Boer. „Je nejlepší desítkou, kterou kdy naše země měla,“ poklonil se nedávno vážené hvězdě trenér Bert van Marwijk.

Ze střídačky k televizi

Bylo jasné, že Sneijderova reprezentační kariéra si zaslouží mimořádnou tečku. Zkušený středopolař se jí dočkal po čtvrtečním přípravném duelu s Peru v amsterdamské Johan Cruyff Areně. Právě zde mimochodem v dresu Ajaxu kdysi nakoukl do velkého fotbalu vůbec poprvé.

Sneijderův nástupce„Kdo mě nahradí? Symbolicky jsem svůj dres předal Memphisi Depayovi. Toho kluka si v národním týmu ještě užijeme.“

Funkcionáři po závěrečném hvizdu snesli do středového kruhu pohovku, televizi a vůbec celý obývací „pokoj“. Proč? To aby si jejich hrdina Wesley mohl s rodinou vychutnat sestřih svých nejlepších akcí za patnáct let, co za „Oranjes“ bojoval. Mimo to mu v nahraných vzkazech gratulovali bývalí spoluhráči Dirk Kuyt, Arjen Robben a Rafael van der Vaart nebo trenérská esa José Mourinho či Louis van Gaal.



Sneijder byl pochopitelně naměkko. „Je po všem, je hotovo. Můj poslední zápas v oranžovém dresu. Všechno jednou končí,“ řekl po shlédnutí videa, zatímco mu vestoje aplaudovalo více než čtyřicet tisíc diváků. Ještě hlasitějšího potlesku se mu dostalo dříve, v 62. minutě duelu, kdy za stavu 1:1 opouštěl trávník. „Jsem rád, že jsem se mohl rozloučit tak krásně,“ rozplýval se posléze dojatý fotbalista před novináři.



Domácí výběr nakonec Peru udolal 2:1, když mu v 83. minutě vystřelil vítězství svým druhým gólem v utkání mladík Memphis Depay. Čtyřiadvacetiletý střelec z Lyonu tak zařídil, aby se poslední člen obávané generace rozloučil tak, jak byl po většinu kariéry zvyklý – s vítězným úsměvem na tváři.



Wesley SneijderNizozemský ofenzivní záložník a od letošní sezony hráč katarského celku Al-Gharafa. Je odchovancem Ajaxu Amsterdam, ve své kariéře oblékal rovněž dresy Realu Madrid, Interu Milán, Galatasaraye Istanbul nebo francouzského Nice. V reprezentaci odehrál 134 utkání, v nichž nastřílel 31 branek.



Nejlepší léta prožil v milánském Interu, kde v ročníku 2009/10 vyhrál populární „treble“, tedy Ligu mistrů, Serii A i italský pohár. Ve 41 kláních tehdy zaznamenal osm branek a právě z jeho přihrávek pravidelně těžili jak Diego Milito, tak i Samuel Eto‘o. Historický rok Sneijder zakončil stříbrem na mistrovství světa v Jižní Africe.