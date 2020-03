Individuální příprava, to je systém, který teď praktikuje naprostá většina sportovních klubů. Ve Spartě se to týká všech věkových kategorií včetně ligového áčka. „Dostali jsme individuální běžecké i posilovací plány, které musíme plnit. Máme každý své hodinky, takže o nás mají naprostý přehled, neustále nás monitorují. Každý den vlastně máme nějaké běhání,“ popisuje přípravu letenského obránce David Lischka pro klubový web.

Plány jsou pochopitelně z dílny trenérského štábu. Ten následně jejich plnění pečlivě kontroluje. „Hráči pracují zodpovědně, na individuální bázi,“ pochvaluje si asistent trenéra a bývalý ligový fotbalista Michal Šmarda. „Samozřejmě už se ale projevuje, že týmový trénink chybí. Když s nimi hovoříme, tak je na nich znát, že už by chtěli být v týmu. Fotbal je týmový sport a chybí nám být pospolu,“ všímá si.

Všichni v klubu ale dobře vědí, že momentálně není jiná možnost. „Nejenom nám, ale i všem fanouškům v Česku fotbal chybí, přeci jen je to zvyk, že liga v tuhle dobu běží. Ale situace je taková, jaká je, nedá se nic dělat. Zdraví je přednější a fotbal musí na druhou kolej. Nezbývá, než abychom se všichni modlili a doufali, že tahle situace bude co nejdřív pryč,“ říká Lischka.

Jak dlouho ještě?



Stejně jako se připravují hráči, nezahálí ani trenérský tým. „Našel jsem třeba svoje staré trenérské deníky, kde jsem objevil nějaká cvičení, různé nápady. Analyzuju si videa starých zápasů, snažím se přemýšlet, co budeme dělat, až začneme. Spíš je to ale jen na bázi toho, že sleduju, jak se situace vyvíjí,“ pokračuje Šmarda.

„Já si myslím, že ještě tak dvacet dní to bude trvat,“ připojuje svoji soukromou prognózu. „Pak se snad sejdeme a kluci fotbal do té doby nezapomenou. Půjde spíš o to si připomenout všechny naučené věci a pak si přivyknout na balon. Zároveň musíme hráče dostat do tempa, běhat individuálně je přeci jen něco jiného než každodenní trénink s týmem,“ vypočítává.