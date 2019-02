Funkci sportovního ředitele ve fotbalové Spartě přebírá Tomáš Rosický. Nahradí Zdeňka Ščasného, který zůstává v roli trenéra. Ščasný vykonával obě funkce souběžně od srpna.

„Tomáš vstupuje do nové pozice se silným mandátem, stává se sportovním ředitelem s podporou celého vedení. Jeho úloha je klíčová pro další směřování Sparty. Má jasnou vizi a důkladnou znalost fotbalového prostředí v Česku i v Evropě,“ vysvětluje změny generální ředitel František Čupr.

Změny musely přijít, říká nový šéf Čupr

Hned po nástupu do funkce učinil Rosický své první rozhodnutí. A to hned vzbudilo veliké vášně mezi sparťanskými fanoušky: Zdeněk Ščasný zůstává na lavičce jako hlavní kouč.

„Problémů je více, nemůžeme jen říct, že na vině je trenér,“ uvedl Rosický pro klubový web. „Od doby, co jsem se do Sparty vrátil, měla angažmá všech trenérů stejný průběh. Každý znamenal oživení na dva tři měsíce, následně přišel propad. To samé se stalo i nyní Zdeňkovi,“ dodal.

Poté, co ve funkci generálního ředitele klubu skončil Adam Kotalík a nastoupil František Čupr, začaly se stojaté letenské vody přeci jen trochu čeřit. „Změny musely přijít,“ zdůraznil Čupr. „Hned po příchodu jsem avizoval, že pozici sportovního ředitele a trenéra je možné zastávat dohromady jen určitý čas, dlouhodobě to není přijatelné.“

Už brzy se ukáže, zda se Rosický bude v kanceláři a na složitých jednáních s hráči pohybovat stejně ladně, jako tomu bývalo na hřišti. Vedení klubu mu dává volnou ruku. „Věřím, že bude jeho hlas hodně slyšet,“ upozornil Čupr.

Nový šéf chce posily, co budou žít Spartou

Být fotbalistou Sparty vždy znamenalo nejvyšší čest, a kdo neodváděl stoprocentní výkony, odešel a už se nevrátil. V současnosti je tým v rudých dresech spíše nekonečnou studnicí inspirace pro humoristy. Pátá příčka po podzimní části pak znamená propadák.

„Poznali jsme, že tým nedrží pospolu. Pro mě to je jasný návod, jak se chovat do budoucna,“ vysvětlil nový trenér.

„Máme už několik vytipovaných fotbalistů. Chci tu mít takové, které se budou se Spartou identifikovat, budou jí žít. Když po dvou schůzkách ucítím, že za nás hrát nechce, nemám problém z jednání okamžitě vycouvat,“ popsal Rosický.

Fanoušci Sparty tak dostali novou naději, že by se výkony týmu mohly zlepšit. Jenže kolikátou už? Kádr by potřeboval velmi razantní čistku, hlavně českou, jelikož už teď čítá 17 cizinců ze 13 zemí. Ale může trvat klidně sezonu či dvě, než se roky sbírané jizvy zacelí. A jestli něco na Spartě chybí, je to čas.

Velkokluby chtějí okamžitý úspěch, ale právě Sparta dává zářný příklad, že peníze a ohromné nákupy jej automaticky nezajistí.