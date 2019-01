Záložník fotbalové Sigmy Olomouc Šimon Falta může hrát v sobotním šlágru proti Spartě. Odvolací komise sice prozatím jeho kontroverzní jednozápasový trest od disciplinárky nezrušila, protože řádně zasedne až příští týden, ale odložila jeho účinnost.

„Bude nezbytné doplnit dokazování o stanovisko Pravidlové komise a věc bude projednána na příštím zasedání OK FAČR,“ stojí v oficiálním komuniké na webu fotbalové asociace.

Stále je tedy ve hře i možnost, že Faltův trest zůstane v platnosti a 25letý fotbalista si jej odpyká až po reprezentační přestávce, kdy se Hanáci představí doma proti Zlínu.

Falta byl vyloučen minulý týden v závěru zápasu proti Liberci za nešetrné došlápnutí na kotník Radima Breiteho. Sudí Proske dlouho zkoumal situaci na videu a nakonec se olomouckého záložníka rozhodl poslat pod sprchy za surovou hru.

„To nebyl faul Falty na červenou kartu, ale faul na fotbal a na video,“ rozohnil se už v Liberci na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Košař: Jde o princip i celý fotbal

Nad verdiktem se podivovali hráči na hřišti, funkcionáři i široká fotbalová veřejnost. Za pravdu těmto pochybnostem dala v úterý i komise rozhodčích.

Disciplinárka však ve čtvrtek Faltu i přes to potrestala zákazem startu v jednom utkání.

„Musíme vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím,“ vysvětloval ve čtvrtek její předseda Richard Baček.

Sigma se okamžitě odvolala a nakonec dosáhla alespoň částečně svého. Falta v sobotu proti Spartě bude moct nastoupit.

„Jde o princip a o celý fotbal. Celá republika viděla, že vyloučení bylo chybné,“ řekl olomoucký sekretář Adam Košař.

Disciplinárka za rozhodnutím stojí

„Ligová fotbalová asociace bere na vědomí činnost Odvolací komise FAČR, nicméně i nadále si stojí za tím, že rozhodnutí Disciplinární komise LFA v tomto případu bylo učiněno dle platných fotbalových norem, které mají předlohu v mezinárodních řádech fotbalu,“ reagovala tiskovou zprávou na páteční verdikt LFA.

„Disciplinární komise LFA postupuje striktně v souladu s fotbalovou praxí celého světa, kdy nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu hry, s výjimkou, kdy dojde k záměně identity hráče nebo rozhodčí disciplinární přečin nevidí,“ stojí v prohlášení.

„Jsem přesvědčen, že včerejší rozhodnutí DK LFA bylo v souladu se zavedenou mezinárodní fotbalovou praxí i s naším vlastním statutem, který byl projednán s FAČR,“ konstatoval také předseda disciplinární komise Baček s tím, že odvolací komisi navrhne zamítnutí olomouckého odvolání a potvrzení jednozápasového trestu pro Faltu.

Komentář předsedy disciplinární komise Richarda Bačka„Fotbal má svoje pravidla a ta hovoří jasně, že vždy rozhoduje, jak to dopadne na hřišti. Můžeme se bavit o následných trestech pro sudí, pro hráče nebo trenéry, ale všude na světě ve fotbale platí, že výsledek a další okolnosti zápasu se nedají změnit.



Když Komise rozhodčích rozhodne, že dalo jedno mužstvo gól z ofsajdu, tak ho přeci také disciplinárka nebude odvolávat a měnit výsledek utkání. Když některý z hráčů nafilmuje penaltu, z které soupeř skóruje, tak ten gól taky přece neodvoláme. V takovém případě ani nedáváme dodatečně filmujícímu hráči žlutou kartu, ale můžeme ho dodatečně potrestat finančním postihem.



V jiném absurdním případě, kdybychom od stolu rušili červené karty, které bezpochyby mají vliv na vývoj utkání, tak by zase někdo mohl namítnout, že by se utkání muselo opakovat. Do takové situace nechce přeci fotbal nikdo dostat.“