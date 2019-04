Z Ruska odešel před osmi lety, takže z kádru soupeře zná málokoho. Obzvlášť když CSKA po minulé sezoně hodně obměnilo mužstvo. „Znám CSKA více než deset let, ale ze současného kádru znám asi dva fotbalisty. Mladí nadějní hráči, kteří se budou chtít předvést, jsou pro mě neznámá,“ říkal na úterní tiskové konferenci kapitán Viktorie Roman Hubník.

Jde o klíčový zápas s ohledem na postupové šance ze skupiny alespoň do Evropské ligy?

Je to velice důležitý první zápas. Hrajeme doma. Ostatní zápasy s Realem Madrid a AS Řím budou ale také hodně důležité. Pokusíme se zápas proti CSKA Moskva zvládnout a co bude pak ve skupině, se uvidí dál.

CSKA má spoustu kvalitních ofenzivních hráčů. Na koho si musíte dát pozor?

Nesmíme se zaměřit na jednoho nebo dva hráče. Musíme se soustředit na dobrou defenzivu, ale i ofenzivu.

Jak se Viktoria od poslední účasti v Lize mistrů změnila?

Je tady spousta kluků, kteří budou hrát Ligu mistrů poprvé. Věřím, že my zkušenější jim pomůžeme, abychom vyhráli.

Poslední ligový zápas s Opavou jste kvůli karetnímu trestu sledoval z tribuny. Nemáte strach o místo v základní sestavě?

Pro hráče je zápas na tribuně daleko horší než na hřišti. Byl jsem hodně nervózní, protože jsme vstřelili gól až v závěru. Jsem rád, že jsme to zvládli. Kluci odvedli výborný výkon. Sestava bude až zítra (středa, pozn. red.). Nevím, jak se trenér rozhodne. Je to na něm.

České reprezentaci se nedaří. Je tedy pro vás v Lize mistrů motivací ukázat, že český fotbal na tom není špatně?

My se soustředíme sami na sebe, ale myslím si, že nás bude sledovat celá republika a věřím, že nám všichni budou fandit a že předvedeme kvalitní výkon s dobrým výsledkem.

Je rozdíl hrát s Hejdou, Hájkem nebo Pernicou?

Rozdíl v tom nevidím. Známe se dlouho a vždy si vyhovíme.

Je pro vás svátek zahrát si opět Ligu mistrů? Zaznamenal jste od kamarádů velký zájem o lístky?

Zájem byl obrovský. Když nám nalosovali skupinu, tak pár dní jsem nezvedal telefon. Liga mistrů je vždycky svátek, protože ji nehrajete každý rok. Jsem strašně rád, že se mi to po pěti letech poštěstí. Tehdy jsem si říkal, že je to moje třeba poslední Liga mistrů, ale teď je přede mnou ještě jedna fáze, takže si chci zápasy užít.