Frýdlant n. O. – Nebyl to sice nějaký extra pohledný fotbal, ale to zřejmě fotbalistům Odry Petřkovice ani trochu nevadí. Po nečekaném vítězství na půdě Opavy 2004 totiž dokázali po týdnu vyhrát i druhý zápas venku, v 16. kole Fincentrum krajského přeboru otočili nepříznivě se vyvíjející skóre v Frýdlantě nad Ostravicí.

Domácí naopak podruhé v řadě za sebou prohráli, a před posledním zápasem před přestávkou proti Hradci nad Moravicí zůstávají dvanáctí.

1.BFK Frýdlant n. O. – FC Odra Petřkovice 1:2 (1:1)

„Možná remízový zápas jsme nakonec prohráli, ale co mě mrzí nejvíc, tak to je bídný výkon. Máme sice nějaké zraněné hráče, ale to není výmluva. Je to momentální výsledek přístupu některých hráčů k fotbalu,“ netajil po zápase zklamání frýdlantský trenér Josef Sláma, jehož uspokojil pouze první poločas, v němž se jeho svěřenci dokonce dostali rychle do vedení. Hned ve 4. minutě jinak ve formě hrající krajní petřkovický bek Stanislav Burián si uvnitř vlastního pokutového území nepočínal dost obratně v souboji se zkušeným kapitánem Žižkou. Zkušený domácí šikovně upadl a rozhodčímu Vítkovi nezbylo než odpískat pokutový kop, který s přehledem proměnil Šigut. „Byl to nečekaný úvod, a kdyby domácí ještě za stavu 1:0 proměnili obrovskou šanci, kdoví jak by zápas nakonec dopadl,“ komentoval dění na sluncem zalitém trávníku kouč Petřkovic Václav Štverka v družném rozhovor se svým dlouholetým fotbalovým souputníkem. „To byla fakt obrovská šance, Němec to Žížovi (Janu Žižkovi – pozn. red.) dal takřka ideálně, ale on se namísto pohodlného doklepnutí do skoro prázdné branky lekl a minul,“ pokyvoval Sláma hlavou.

Penalta se však v prvním poločase na útulném stadionu Beskydského fotbalového klubu před velmi solidní návštěvou pískala i na druhé straně hřiště, když se Ursínimu ve snaze o odkop míč odrazil na ruku. O vyrovnání se postaral šestou podzimní brankou David Štverka, který tak v klubových statistikách dostihl nemocného Dominika Sedláře. „Sedlo se celý týden neobjevil na tréninku, takže jsme přišli o posledního klasického forvarda. Namísto něj jsme tak postavili Adama Hubeňáka, jenž je typickým krajním záložníkem,“ vysvětloval trenér Štverka, kterého syn na „place“ jen chvíli po vyrovnání málem ještě jednou rozradostnil. Ale jeho výstavní hlavičku vyrazil mimo tři tyče bravurní robinzonádou Zdeněk Jež.

„Myslím si, že Odra, která hraje lepší fotbal, tady vyhraje,“ bylo slyšet v poločasové pauze u stánku s občerstvením z hloučku fotbalistů Českého Těšína. Ti už měli po sobotním vysokém vítězství nad Čeladnou o víkendu odpracováno. A navíc se ukázalo, že jsou i dobrými prognostiky – Petřkovičtí skutečně výsledek otočili díky Tomkově rohu, který Jež vyrazil jen do zad jednoho ze spoluhráčů, od nichž míč doskotačil až do sítě. „Zdenda ten roh asi neměl vyrážet. I když je pravda, že to bylo prudce kopnuté a možná to před ním zaplavalo,“ přemítal Sláma o rozhodující brance.

Domácím se určitě ve zbytku zápasu nedala upřít snaha o vyrovnání, ale do koncovky se prakticky nedostávali. Asi nejzajímavější příležitost vypracoval Žáček pro střídajícího Hradila, jehož ráně sice nechyběla razance, ale zaměřeným cílem byl nakonec jen náruč připraveného Otoupalíka. A když zřejmě nejaktivnější domácí hráč středopolař Tomáš Žáček osm minut před koncem halfvolejem o kousek minul levou Otoupalíkovu tyč, mohli si hráči zpod Landeku v šatně radostně zazpívat oslavný song. „Jsme za vítězství samozřejmě rádi, ale hra bůhvíjaká nebyla. Domácí si proti nám vynutili po změně stran dost standardek, ale jejich hlavičkáře míče naštěstí míjeli,“ dodal hostující kouč Štverka.

Branky: 4. Šigut z penalty – 35. Štverka z penalty, 47. vlastní. Rozhodčí: Vítek – Kaloč, Šištík. ŽK: Šigut – Burián, Tomek. Diváci: 250.

Frýdlant n. O.: Jež – Liška, Merta, Křiva, Korneta – Březina, Šigut (65. Hradil), Žáček, Ursíni – Němec (74. Jucha), Žižka (65. Oborný). Trenér: Josef Sláma.

Petřkovice: Otoupalík – Burián, Indra, Michálek, Uličný – Handzlík (78. Cícha), Levčík, Smékal, David Štverka, Tomek (90. Darda) – Hubeňák (84. Horák). Trenér: Václav Štverka.

Další výsledky 16. kola moravskoslezského krajského přeboru:

Hradec nad Moravicí-Janovice 3:1 (1:1), branky: Thomas, Vajďák, Havelka (penalta) – Pařenica, ČK: Látal (J.), 215 diváků.

Háj ve Slezsku-Bohumín 2:2 (1:0), Trupl, Chrenko – Fluxa, Hanus, 95 diváků.

Jakartovice-Rýmařov 3:1 (1:1), Šupák 2 (1 z penalty), Prášil – Holčák, 60 diváků.

Český Těšín-Čeladná 7:0 (6:0), Duda 3, Ligocki, Hradečný, Rác (penalta), Šmahaj, ČK: Šmahaj (Č. T.), 120 diváků.

Oldřišov-Frenštát pod Radhoštěm 7:0 (3:0), Wicha 2, Samek 2, Utěšený, Blahetka, Šamarek, ČK: Skotnica (F.), 100 diváků.

Pustá Polom-Dětmarovice 3:0 (1:0), Valošek, Beinhauer, Jurč, 150 diváků.

Krnov-Opava 2004 1:0 (0:0), Šrom, 308 diváků.