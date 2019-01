Třinec, Karviná – První výraznou posilou fotbalového celku MFK OKD Karviná před zimní přípravou je litevský útočník Tomas Radzinevičius.

Tomas Radzinevičius je novou posilou Karviné. | Foto: Martin Ruščin

„Jsem v Karviné od středy, kluci mě přijali a já se na nové působiště těším,“ říká usměvavý útočník. Podle vlastních slov nemá problém zapadnout do jakéhokoliv fotbalového kolektivu, což by mu mohlo jeho novou roli v Karviné usnadnit.



Devětadvacetiletý forvard nastupoval naposledy za Třinec ve II. lize, avšak fanoušci si jej pamatují především v dresu Liberce, kde započal své české angažmá.



„V Liberci to bylo fajn, seznámil jsem se s českým prostředím, ale konkurence v útoku byla veliká. V Kádru byl Nezmar, Kerič, nebylo snadné se prosadit,“ vzpomíná na začátek liberecké štace Radzinevičius.



Na severu Čech se neprosadil tak, jak by si sám přál. Vedení Slovanu jej tudíž v dalších sezonách posílalo na různá hostování. „V Kladně i v Budějovicích jsem hrával pravidelně a dával i góly. V Budějovicích o mě dokonce jevili zájem, ale nedohodli se s Libercem na podmínkách,“ krčí rameny jedenadvacetinásobný reprezentant své země.



Formy hostování volil sám také proto, že podle vlastních slov je lepší pravidelně nastupovat, třeba i v nižší soutěži, než jen vysedávat na lavičce v první lize. „Moje další angažmá, to byly jen takové chvilkové epizody. I proto jsem rád, že jsem teď v Karviné podepsal smlouvu na rok a půl s opcí. Snad už někde zůstanu déle než půl sezony,“ přeje si sympatický Litevec, který je v Karviné na přestup.



Do týmu zamířil z vedlejšího Třince. „Tam mi končila smlouva a já se dozvěděl o zájmu Karviné. Přijel jsem, porozhlédl se tady a nebránil jsem se nové štaci. V klubu mi nabídli dobré podmínky, líbí se mi tady, i kádr vypadá slušně. Potěšilo mě, že se na mě trenéři jezdili do Třince dívat a zaujal jsem je,“ říká Tomas.



Na podzimní třinecké působení vzpomíná v dobrém. „Hned po příchodu jsem dal asi tři góly, pak se mi trochu přestalo dařit, ale celkově to byla slušná půlsezona. Doufám, že na ni navážu zde v Karviné,“ věří ve střelecké probuzení rodilý forvard.



V Karviné by měl pozvednout konkurenci v útoku. „S tím tady přicházím. Je tady vlastně jeden útočník a dva mladí kluci, tak se budu snažit zvýšit konkurenci. Ta je potřeba v každém týmu. Pevně věřím, že v Karviné smlouvu dodržím a zůstanu tady delší dobu,“ poznamenává Radzinevičius.



Byl by tomu rád i z jednoho prostého důvodu. Když pravidelně hrával ligu, startoval v dresu národního týmu. „Pak jsem z užšího kádr vypadnul, protože jsem stabilně nehrál. Trenér nároďáku mi řekl, že zůstávám v širším výběru, ale že potřebuje, abych pravidelně hrál. Snad se mi to vyplní tady v Karviné a já se do repre zase vrátím,“ uzavírá litevský borec, který hovoří plynule česky.