Janovice – Utkání 28. kola krajského přeboru mužů nebylo v řádném hracím termínu kvůli nepříznivému počasí dohráno. Oba celky se znovu sešly ve středu 15. června, z vítězství se nakonec radovali domácí fotbalisté.

Fotbal - ilustrační foto. | Foto: Deník/František Bílek

TJ Janovice – Oldřišov 3:1 (2:0)

V dohrávaném duelu si domácí kolektiv připsal zasloužené tři body, když si vytvořil šance na několik utkání. Již v 5. minutě orazítkoval břevno Vyvial a ještě v první půli domácí postupovali čtyřikrát sami na brankáře. Ale ani Vyvial, Kostura a dvakrát Vokoun, své akce nedotáhli do úspěšného konce. Skóre se tedy měnilo poprvé až ve 35. minutě, když se krásně trefil z dvaceti metrů Vokoun, kterému přihrával Drozd. O tři minuty později zahrával Drozd přímý kop a přesně mířenou trefou nedal hostujícímu brankáři šanci – 2:0. Dva další samostatné nájezdy domácích viděli diváci i po přestávce, ale Ondra ani Pařenica neměli přesnou mušku. Hostům se nakonec podařilo v 76. minutě snížit a domácí se začali strachovat o výsledek. Klid do jejich řad vnesl až v poslední minutě střídající Kostura dorážkou z malého vápna do opuštěné branky.

Janovice: Dvořák – Střižík, Škorík, Drozd, Juříček - Vokoun (78. Matějka), Vicher (27. Kostura), Vyvial, Ondra – Karásek, Pařenica. Trenér: Miroslav Onufer. (zd)

TABULKA

1. FK Krnov 29 20 4 5 59:31 64

2. Pustá Polom 29 18 7 4 43:21 61

3. Hradec n. Mor. 29 16 7 6 47:23 55

4. Dětmarovice 29 15 7 7 43:32 52

5. Petřkovice 29 14 7 8 52:37 49

6. Český Těšín 29 15 3 11 56:41 48

7. Frýdlant n. O. 29 15 2 12 55:38 47

8. TJ Janovice 29 13 5 11 56:51 44

9. Jakartovice 29 12 6 11 56:46 42

10. Bohumín 29 12 3 14 42:45 39

11. Háj ve Slezsku 29 10 7 12 42:47 37

12. Opava 2004 29 8 9 12 31:36 33

13. Oldřišov 29 8 4 17 40:62 28

14. Rýmařov 29 8 3 18 31:47 27

15. Frenštát p. R. 29 5 5 19 27:55 20

16. SK Čeladná 29 3 1 25 24:92 10