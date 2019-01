Ostrava – Regionální třetiligová bitva o udržení kontaktu s čelem tabulky ovládli po bezbrankovém poločase díky třem trefám Radima Grussmanna v rozmezí patnácti minut fotbalisté MFK Frýdek-Místek, kteří navíc na podzim jako první dobyli vřesinské útočiště záložního celku ostravského Baníku.

Zkušenější Lipina se navíc v pořadí pravdy s pěti plusovými body dotáhla na dosud vedoucí Uničov, jenž má však na Duhanovo mužstvo v tabulce MSFL tříbodový náskok.

„Ve Vřesině jsme proti béčku Baníku vyhráli zaslouženě, byli jsme totiž s výjimkou poslední čtvrthodiny prvního poločasu jednoznačně lepším týmem. Podle mě o výsledku rozhodla naše větší fotbalovost,“ pravil po zápase pochopitelně spokojený frýdecký trenér Milan Duhan.

Ovšem téměř hodinu hry to vypadalo, že by jeho svěřenci, kteří si od počátku na trávníku počínali hodně sebevědomě, mohli urazit vrtkavou „paní Štěstěnu“. Možná i třikrát trefili z kopaček Švrčka, Chýlka a Staňka tyč za Andrejkovými zády. „Prakticky od počátku soutěže se stále ještě potýkáme s lepším řešením finálních fází útoků, což je snad v tuto chvíli naše jediná výraznější bolest. Ale pevně věřím, že i tahle činnost se v průběhu podzimu ještě vylepší,“ podotkl Duhan.

Nakonec se však přece jen dočkali vedení, které v dalším průběhu ještě dvakrát pojistili. Na konci šedesáté Valcíře dostal do vedení prudkou ranou někdejší platný člen baníkovské rezervy Radim Grussmann, který odražený míč napálil po zemi mimo dosah Andrejkových dlouhých paží.

Vstřelený gól nalil dvaadvacetiletému krajnímu záložníkovi hostů od těla pořádnou dávku energie, protože jeho šikovnost v dalších minutách nenechávala ostravské obraně prakticky vydechnout. Sladkou odměnu nakonec slízl ještě dvakrát.



Ve čtyřiasedmdesáté minutě doklepl do sítě zablokovanou Cabákovu ránu, jíž však zřejmě předcházel Soukupův faul na ostravského gólmana a o minutu později mu míč před prázdnou branku jako na zlatém podnose předložil střídající Hynek Prokeš, jenž byl na trávníku snad jen tři minuty.



„Druhý gól platit neměl, protože mu předcházel jasný a i z dálky viditelný šlapák na naše brankáře a před tím třetím umožnil Prokešovi proklouznout do šestnáctky jeden z mých hráčů podklouznutím. To se ale stává i v reprezentaci,“ nabídl svůj pohled trenér juniorky Baníku Milan Chalupa.

Ostravané v celém průběhu utkání gólmana Ondřeje Prepsla ohrožovali jen sporadicky. V prvním poločase mu dal pohotovou ranou, jež by zřejmě nakonec stejně skončila na břevně, vyniknout jinak nevýrazný Jakub Tomanica a v dalších skutečně nebezpečných situacích pálili Dressler z přímého kopu a Frydrych hlavou na konci zápasu těsně mimo.

„I když jsme nakonec poměrně vysoko prohráli, jsem s výkonem kluků celkem spokojený. Frýdek nám však udělil pořádnou lekci z agresivity a z toho vyplývající produktivity,“ vyřkl domácí kouč. „Hráči si zkrátka budou muset rychle zvyknout na to, že v dospělém fotbale se píská každý osmý faul. Chtějí-li se ve fotbale prosadit, musejí se podle toho zařídit a nečekat, že se někdo bude přizpůsobovat jim,“ dodal Chalupa.

Všechny tři regionální zástupce čeká další mistrovský zápas v MSFL již tuto středu, Baník přivítá v 16 hodin prozatím poslední Kroměříž a Frýdek-Místek o půl hodiny později vyběhne ve Stovkách do utkání s Břeclaví, která v sobotu remizovala v Hulíně. Hlučín, jenž rovněž v sobotu doma nestačil na rezervu brněnské Zbrojovky se představí, rovněž od půl páté, v Kunovicích proti béčku Slovácka.

FC Baník Ostrava U21 – MFK Frýdek-Místek 0:3 (0:0)



Branky: 60., 74. a 75. Grussmann. Rozhodčí: Horák – Trávníček, Sedláček. ŽK: Dressler – Byrtus. Diváci: 310



Baník U21: Andrejko – Velner, Frydrych, Kaizar, Dressler – Vengřinek, Váňa, Vaněk, Dostál, Tomanica (59. Lukáš) – Urban (11. Juřena). Trenér: Chalupa



Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Wozniak, Hrdlička, Byrtus – Grussmann, Staněk, Cabák, Kostorek (72. Hynek Prokeš) – Soukup (83. Cesnek), Chýlek (61. Biolek). Trenér: Duhan